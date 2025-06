La nueva consejera Eva Ledo pide a los directores de colegio dimisionarios que confíen en ella: "Pienso mantener un diálogo continuo"

"Comprendo la carga de trabajo diaria que supone vuestro trabajo y el desempeño de la labor docente". La consejera de Educación, Eva Ledo, se dirigía así a los 85 directores que presentaron su dimisión el pasado 6 de junio en pleno conflicto con Educación. Lo hizo a través de una carta en la que, en primer lugar se presentaba, para, a continuación, pedir a los dimisionarios que reconsideren su decisión: "Mi deseo es que nos sigáis acompañando desde vuestros actuales cargos y que construyamos juntos el futuro de nuestro sistema educativo".

Ledo les tiende así la mano para poder llegar, juntos a entendimientos: "Me gustaría que no renunciéis a vuestras funciones como parte de un equipo directivo de un centro y como representantes de la administración". No lo hace con las manos vacías, la nueva Consejera, sabe que el futuro de la educación asturiana supone un reto para el que pide confianza: "Necesito un margen de tiempo para ponerme al día y realizar una planificación que permita establecer pautas que faciliten esta colaboración y escucha constante".

Su principal intención es "seguir simplificando todas aquellas gestiones en las que se observe margen de mejora, en la coordinación y acompañamiento de las tareas diarias y, en definitiva, en el día a día como docentes", y para ello Ledo se compromete a "mantener un diálogo continuo". No obstante, necesita que los 85 centros declinen su dimisión: "Os pido que reconsideréis la solicitud de cese que habéis hecho llegar a la Consejería de Educación y que continuéis en el cargo, como mínimo, hasta la finalización del periodo para el que fuisteis nombrados".

Eva Ledo toma posesión del cargo de consejera de Educación, ayer, en la Junta General. / J. L. CEREIJIDO

El pacto que puso fin a la huelga de profesores

Lo hace con los ojos puestos en el Pacto firmado con los sindicatos en el que asegura que "ya están trabajando", y que requiere colaboración por parte de los equipos directivos. Adjunta, además, un correo electrónico para aquellos directores que reconsideren su dimisión y decidan continuar en sus puestos.

Una misiva que los responsables de los colegios ven como "una buena acción por su parte". Y coinciden que la "bondad" de la nueva Consejera en "sus principios, valores y palabra". Esperan, eso sí, que "no los defraude".