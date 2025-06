"Con la nueva consejera llegaremos a buen puerto"

La educación concertada sigue moviéndose empujada por la desigualdad con respecto a la enseñanza pública. Antes de la manifestación que tendrá lugar mañana, a las 19.00 horas, por el centro de Oviedo, el secretario general de USO Asturias, Gonzalo Menéndez Pelayo, explica los motivos que los han llevado a esta situación que tachan de "insostenible".

-¿Por qué piensan que la concertada tiene menos?

-Yo pienso que es por ideología. Muchos partidos políticos desprecian la enseñanza concertada porque hay centros religiosos y no ven bien que a esos profesores se les pague con dinero público. Pero esto va más allá. Nosotros lo que pedimos es pluralidad, que los padres puedan elegir a qué centro envían a sus hijos. Sea religioso, sea laico, sea público... El que quieran, pero no pongamos trabas a los padres que son realmente los que eligen la educación de sus hijos.

-¿Los padres notan estas desigualdades?

-Sí, y de hecho son ellos mismos los que se están movilizando, protestando porque ven que sus hijos tienen menos trato económico en relación a la enseñanza pública. Y que se consideran que son votantes y pagan impuestos igual que los de la pública y hay que dotar de recursos tanto a la escuela pública como a la escuela concertada.

-¿En estas semanas han recibido alguna llamada por parte del Principado?

-No. Hay 3.000 profesores en la enseñanza concertada, 30.000 alumnos que son alumnos de Barbón igual que los que están en la escuela pública. Hay que dotarles de recursos, porque si no das medios económicos y no das economía a los profesores para que tengan recursos, están discriminados. Yo pienso que no puede haber una escuela pública privilegiada y una escuela concertada discriminada. Tenemos que llegar a un consenso en que estén las dos a la par, porque si conseguimos eso conseguiremos crear una educación para toda Asturias. Y yo pienso que es lo que quiere Barbón: formar a asturianos que en el futuro hagan una autonomía fuerte.

-¿Cómo ven a la nueva consejera, Eva Ledo?

-Llevamos desde 2022 haciendo movilizaciones, cuando todavía era directora general Eva Ledo. Ahora que se ha convertido en la nueva consejera de Educación, yo pienso que va a conseguir encauzar la grave situación que atraviesa la educación concertada. Sabemos que Ledo es una profesional, una gran trabajadora y yo creo que vamos a llegar a buen puerto. Y valoramos mucho el gesto que tuvo con nosotros el lunes en la toma de posesión: se acercó a saludarnos y nos garantizó una reunión y poder empezar a encauzar el tema de la concertada. Es una persona que tiene en cuenta las carencias de cada colectivo y las trabaja con apertura de miras. El hecho de que podamos abrir un calendario de reuniones creemos que es el camino correcto.

-Mañana vuelven a movilizarse, ¿qué esperan de la manifestación?

-La manifestación de mañana es un acto reivindicativo. Los profesores y las familias querían que se visibilizasen sus problemas en la calle. Es una forma de demostrar que estamos unidos y, además, la gente está animada. Quieren que se les reconozca su trabajo. Es simplemente eso, no queremos ir en contra de la Administración, queremos un futuro en el que la educación esté a la cabeza y los niños tengan igualdad de oportunidades y de recursos. Confiamos en que el Principado escuche nuestras peticiones. Y por nuestra parte, la mano está tendida para poder llegar a acuerdos.