Alberto Toyos, el hombre que ayudó a todos los grupos

Los ayudó a todos, hasta donde pudo, con generosidad y sin distingos. Por eso no extraña que ahora casi una treintena de músicos hayan corrido a reunirse encima de un escenario para dedicarle un doble homenaje a Alberto Toyos, el histórico director de Los 40 de Radio Asturias fallecido el pasado mes de abril.

Los conciertos serán hoy en Avilés, en Santacecilia, a partir de las 20 horas, con invitación, y mañana en Tribeca Live, desde las 19.30 horas, con entrada libre hasta completar el aforo. Por allí desfilará gente como Tete Bonilla, que lo recuerda como "el hombre de la sonrisa permanente, nunca abatido, dispuesto a escuchar cualquier opinión y a ayudar". Bonilla explica que gracias a Toyos él acabó en el mundo de la radio, pues cuando no tenía experiencia ninguna en un estudio, y sólo era el cantante de "La Banda del Tren", le abrió las puertas de ese mundo ofreciéndole una hora semanal de un programa de música de los 50 y 60.

El músico brasileño Vaudí, en clave parecida, asegura que Alberto Toyos "ha significado en mi carrera musical todo". "Si no fuera por él, no hubiera hecho ni la mitad". Además de facilitarle la conexión con Víctor Manuel cuando le hizo su disco homenaje, de abrirle todas las puertas Madrid, León o Andalucía, siempre le apoyó. "En su boca estaba todo el tiempo la palabra rock’n’roll, pero él no hablaba de un género musical, hablaba de toda la música, porque siempre apoyó toda la música que se hacía en Asturias. Dudo que haya músico en Asturias al que no haya echado una mano".

El líder de "Los Ruidos", Juan Martínez vivió algo parecido. Cuando ganaron el concurso de Los 40 les ayudó a que "Si te gustan los toros" sonara a nivel nacional: "‘Haced una tirada de un single con la canción por las dos caras para que el Dj no se confunda’, les recomendó". Y también les proporcionó una lista de todas las emisoras de Los 40 en España con detalladas explicaciones de con quién podían contar y con quién no. "En lo personal", concluye Juan Martínez, "coincidimos mil veces y la liamos bien gorda".

Músicos más jóvenes, como Alberto García relatan vivencias parecidas. "Se nos hace muy difícil hacernos a la idea de que Alberto Toyos no vaya a aparecer en cualquier momento. Fue y es una figura genuina y única en la industria musical española. Irremplazable. En él tuvimos siempre una mano tendida y una amistad alta y profunda".

El mánager Enrique Patricio, uno de los implicados en este homenaje también lo cita como "un pilar muy importante" en su vida profesional. "Alberto", resume, "era una persona muy generosa, incluso a veces en demasía. La idea del homenaje, explica, parte de que el "hay que hacer algo…", no se quedara en el aire como tantas veces. Y quisieron, remata, que fuera "un homenaje de la escena musical asturiana a quien consideramos que fue una auténtica estrella de rock sin saber tocar un instrumento".