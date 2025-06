"La diferencia salarial con la pública es una barbaridad"

Enrique Ríos justifica la protesta de la educación concertada en Asturias, que hoy protagonizará una manifestación en Oviedo a las 19.00 horas en la que estará presente. "La situación es precaria", indica el secretario general del sindicato FSIE a nivel nacional.¿Por qué ha decidido unirse a la protesta de hoy en Asturias?

Desde el sindicato FSIE a nivel nacional queremos respaldar a una comunidad donde la situación en cuanto a condiciones laborales es de las más precarias a nivel nacional. Unas condiciones que no son solamente salariales, sino también de jornada, recursos y ratios.

¿Cuál es la radiografía de los colegios concertados a nivel nacional?

Pues lo más significativo son los salarios. La base es para todos la misma porque la marca el Gobierno central. A esa cuantía cada comunidad autónoma le suma un complemento que, para que se hagan una idea, en Asturias es de unos 330 euros brutos al mes mientras que en otras comunidades como Castilla-La Mancha asciende a los 770 euros brutos mensuales. La brecha aumenta según se van cumpliendo años trabajados, ya que la concertada no tiene sexenios.

¿Ven desprecio hacia la concertada a nivel general?

Todo depende un poco de las comunidades. Una de nuestras pretensiones a nivel nacional es la equiparación salarial con nuestros compañeros de la pública en todos los territorios. En unos territorios estamos más cerca, por ejemplo, la Comunidad de Madrid está equiparada al cien por cien; y en otras comunidades está rondando el 95 por ciento. En Asturias, en relación a los funcionarios públicos, está en el 80 por ciento en el mejor de los casos, que es nada más empezar la carrera profesional. Una brecha que aumenta según se van cumpliendo años. Si nos vamos a una antigüedad de seis años, estaríamos hablando de un 22 por ciento.

Es mucha diferencia...

Esto es una barbarid. Además, teniendo en cuenta que en Asturias, en este caso, los resultados del informe PISA en la concertada están a un nivel muy alto, pero no en relación con el resto de comunidades, sino en relación también a otros países. Es decir, no tiene ningún sentido. Cuanta más calidad hay, menor reconocimiento.

¿A qué se deben estas diferencias?

Muchas veces, los políticos nos dicen que los trabajadores de la escuela pública son funcionarios y han hecho una oposición. Pero el hecho de hacer una oposición no demuestra una determinada capacidad. Hoy en día, acceder a una oposición y aprobar la oposición no es un tema complejo. Incluso se puede entrar como interino e ir ganando puntos y promocionar. Así que no se trata tanto de un tema de capacidad, sino de un tema de opción. Nosotros optamos por la enseñanza concertada por compromiso y pedimos hacerlo con libertad y con los mismos recursos.

