"El lobo arruina a los ganaderos económica y anímicamente"

Es difícil pillar con tiempo libre a Mercedes Cruzado (1960, Castiadelo, Grandas de Salime) para hacer una entrevista con motivo de las próximas elecciones al Consejo Agrario en Asturias. En los últimos días se ha dedicado a ensilar de la mañana a la noche en el pueblo grandalés de Castro, donde regenta la ganadería familiar de vacas de carne, y al llegar a casa siempre tiene alguna faena pendiente. Así las cosas, LA NUEVA ESPAÑA entrevista a Cruzado vía Whatsapp, con un audio para cada pregunta y respuesta, una forma no muy ortodoxa pero útil en este caso. Ella lo agradece y se excusa al responder cerca de la una y media de la madrugada. "Los animales no paran, la ganadería son 24 horas", se justifica la que en 2009 se convirtió en la primera mujer de España en liderar una organización agraria al ser elegida secretaria general de COAG-Asturias. Son las del próximo 17 de julio las primeras elecciones agrarias de Cruzado, ya que las últimas en Asturias fueron en 2002.

-Mucho han cambiado las cosas en el campo, ¿verdad?

-Mucho. Hay muchas menos ganaderías, igual una cuarta parte. Es verdad que son mayores, porque otras fuimos asumiendo las que cerraron. Hasta ahora bajaron ganaderías, pero no vacas ni producción. Pero a partir de ahora se perderá también. Antes había más gente en las casas del pueblo, más tiempo para compartir, pero ahora hay mucha gente mayor y tenemos más trabajo del que podemos asumir. También ha cambiado mucho el tema sindical. La gente no demanda asambleas como antes, ahora prefiere informarse por redes y apenas hay reuniones, salvo cuando te contactan por problemas concretos. Cada uno va a su aire . Los problemas también han aumentado, todo es más complicado por la burocracia.

-Dígame por qué votar a COAG el próximo 17 de julio.

-Siempre hemos estado ahí y si alguien nos llama jamás lo dejamos en la estacada. Intentamos solucionar todo a todo el mundo, aunque a veces no podemos porque depende de otros. Peleamos en Madrid, en Bruselas para que la normativa sea mejor. Sabemos lo que necesita el campo porque lo vivimos en carne propia. Conocemos el sector y solo así se lo puede defender bien.

-Tras unos años de movilizaciones, ahora parece que el medio rural se ha tranquilizado algo.

-Los problemas siguen. Pero hay algo bueno, sí, que los precios son mejores, la leche quizás necesite subir algo más, pero la carne está bien, con precios altos. Ojalá dure, pero no sé cuánto se prolongará esta situación. Cuando se ve que lo que trabajas tiene valor y cubres costes de producción y ganas dinero, pues la gente queda satisfecha. En cuanto a las movilizaciones, hay que tener en cuenta que nosotros tenemos poco tiempo, hay que atender a muchos animales, cuidar los pastos, las fincas... No podemos hacer como los maestros y ponernos en huelga y protestar de seguido. Nuestra tienda no cierra, todos los días hay que estar ahí. Somos un sector que tiene difícil manifestarse.

-¿El lobo es hoy por hoy su principal problema?

-Grandísimo. El más importante, no sé si el mayor. No sabes nunca qué va a pasar, no estás tranquilo pensando que puede atacar a tus animales. Es duro llegar al pasto y verlos muertos. No es tan fácil, como nos dicen los ecologistas, que los metamos en las cuadras. Aparte que ahora hasta hay lobos que entran en ellas. Los animales que están en extensivo no se pueden encerrar, los hay que están lejos, en el puerto. A veces no duermes en toda la noche pensando en ellos. El lobo nos arruina económica y anímicamente. Hay gente que se ha cansado de ver a sus animales muertos, heridos, ya no lo soporta más.

-Los jóvenes se van del campo. ¿Cómo animarles a quedar?

-Son muy necesarios. Somos un sector muy envejecido. Los titulares de explotaciones de más de 55 años son el 70%. Por tanto, el relevo es básico. Las administraciones deben apostar por ello y acompañar a los que tienen valor de quedarse para vivir de esto. Pero lo primero tiene que gustarles, porque el animal exige mucho. Siempre digo que si trabajas en lo que te gusta esto acaba siendo un hobby. Creo que los esfuerzos principales deben ser con los hijos de ganaderos que han visto esto desde la cuna, han sido educados desde pequeños y saben de qué va, lo conocen bien. Para vivir de ello y quedarse hay que estar formado, saber de veterinaria, genética, nutrición, mecánica... Si te gusta, esto merece la pena. Eres autónomo, libre para organizarte.

-COAG ha expresado en varias ocasiones su malestar, bastante grande, con la tramitación de la PAC en Asturias.

-Este año nos costó dios y ayuda. Fines de semana con sus noches para poder cubrir las solicitudes. Aquí se abrió el plazo dos meses más tarde que en el resto de España, hubo poco margen, los técnicos sufrieron, el programa informático no funcionaba, había gente que no tenía la información necesaria pendiente de la administración... Un caos tremendo.

-La IGP Ternera Asturiana ha sido intervenida por la Consejería de Medio Rural. Usted está en la gestora. El consejo regulador lo rechaza y reclama su autonomía para seguir adelante con las elecciones.

-Estamos muy preocupados con lo que ha pasado. Como dije antes ahora tenemos buenos precios de carne y debemos tener una buena marca que nos apoye y piense en el futuro. Me consta que se intervino viendo la situación interna, se intentaba llevar a cabo un atropello a los ganaderos, sin candidatura y la industria con dos. Los primeros son casi 6.000 y los elaboradores apenas 40. Yo soy socia y cuando llegó la carta con la convocatoria electoral era tarde, apenas había tiempo a presentar candidatura, que lleva su trabajo en busca de avales. La junta electoral pidió a la Consejería que nombrase gestora viendo este atropello.

-¿Y ahora?

-Se nos convocó a las tres organizaciones que estamos en el Consejo Agrario y se nos metió en la gestora solo con la idea de convocar nuevas elecciones en cuanto sea posible. Convocarlas en tiempo adecuado y de forma limpia. La junta que salga elegida deberá hacerse cargo de la IGP en busca de un futuro prometedor. Es que estar en la marca tiene que servir para algo, últimamente casi no había diferencia entre el precio de nuestra carne con el sello de calidad y la de fuera. Y no puede ser así.

-¿Qué tal las relaciones con la Consejería?

-Ha habido entendimiento y buena relación con la directora de Agroalimentación, Begoña López, que ha trabajado y se preocupa por la producción de faba, después de la mala cosecha. Lo hace lo mejor que puede y le dejan. Es una salvedad, con el resto del departamento no hay interlocución de ningún tipo. Nos convocan a reuniones pero luego no hacen caso a lo que decimos. Creen que lo saben todo. Vemos cosas que nunca han pasado, como retrasos en los cobros, no solo de la PAC. Las ayudas de la sequía ni me acuerdo cuánto llevan pendientes, los afectados de la segunda tanda de la enfermedad hemorrágica no sabemos cuándo llegará el dinero. Faltan decisiones. Los vemos por ferias, mercados... Cuando los llamamos, no atienden.