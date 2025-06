Miguel Stilwell, CEO de la eléctrica EDP: "En el apagón, la responsabilidad de asegurar el sistema era de Red Eléctrica"

Miguel Stilwell se fue ayer de Asturias con una sonrisa al conocer de primera mano que Aboño empezará a trabajar con gas natural en "cuestión de días". El consejero delegado de EDP visitó la central, todo un símbolo de la eléctrica líder en la región, donde suma un millar de trabajadores. En conversación con LA NUEVA ESPAÑA, desvela que prevé un "gran año" para la compañía y deja clara su posición sobre el apagón horas después de que el Gobierno publicara un primer informe en el que reparte culpas, también con los operadores privados.

Las responsabilidades del apagón. "Sobre esto, tres comentarios. El primero: por nuestro lado, el resultado es confortable. No tenemos ninguna central que haya tenido problemas. Y nuestra actuación en España y en Portugal fue ejemplar. En segundo lugar, tal y como ha dicho la propia ministra (Sara Aagesen), Red Eléctrica tenía los instrumentos para gestionar el sistema. Se querrá repartir más o menos culpas, pero es el operador del sistema quien tiene la responsabilidad de asegurar la estabilidad y las herramientas para eso. Y, en tercer lugar, lo importante ahora es aprender lecciones. Necesitamos un sistema que no solo sea eficiente sino también resiliente. Es importante que esa palabra se introduzca en el debate. Muchas veces, hablamos de la eficiencia del sistema, con el enfoque en reducir los costes. Pero hay que mirar también por su resiliencia, desde el punto de vista de la generación y de las redes. Hay que invertir en eso".

La paralizada mejora de la conexión con Francia. "Llevamos décadas hablando de eso. Es una vergüenza que no se incremente esa interconexión. Ahora vuelve a salir a raíz del apagón, pero hace un par de años, cuando tuvimos la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania, también se trató. Hay que mejorar esa interconexión con Francia. Técnicamente no hay ninguna razón que lo impida. Espero que con Teresa Ribera en la Comisión Europea se haga.

La dependencia de las renovables, ¿excesiva? "En el informe sobre el apagón, no se habla de renovables. Lo que hay que hacer es ver cómo va a ser el sistema en el futuro. Y el camino es una mayor penetración de las renovables. En los últimos años hemos invertido mucho en renovables, pero no hemos invertido lo suficiente en sofisticar el sistema para el nuevo paradigma. Entonces, la culpa no es de las renovables. En un mundo tan volátil, tan complejo desde el punto de vista político, tener más independencia energética es un bien importante, es seguridad nacional. Sea por la parte económica, sea por la parte de seguridad energética o sea por la parte ambiental, el camino de las renovables es el correcto".

La energía nuclear, ¿prescindible? "Hay muchísimos países que no tienen nuclear. Eso es una decisión política, no es un tema técnico. Es un tema político, económico... Interesa más a algunas empresas que a otras, pero no es un tema técnico. Obviamente que el sistema puede prescindir de nucleares".

El momento internacional de EDP. "A nivel de la Península Ibérica estamos teniendo un año muy bueno. Disponemos de una posición importante, tanto en generación, como en distribución. Respecto a EE UU, es un mercado grande, rentable, con mucho potencial de crecimiento, aunque no hay certidumbre por los aranceles y el tax credit. Pero si olvidamos ese ruido, es un mercado de crecimiento a largo plazo y seguiremos invirtiendo allí. Luego está Brasil, que es un buen mercado para nosotros, donde seguimos invirtiendo en distribución y en transmisión. También estamos satisfechos con lo que está ocurriendo en el Sudoeste asiático, con mercados en crecimiento como Singapur, Japón, Vietnam, Australia... Y, por último, mirando otra vez a Europa, estamos en países interesantes, como Italia, Francia, Polonia, Alemania o incluso el Reino Unido. Son mercados grandes, potentes, en los que tenemos proyectos importantes de renovables. Nos gustaría invertir más en ellos, pero uno de los problemas que seguimos teniendo en Europa es la dificultad para hacer trámites con agilidad".

Aboño, con gas natural. "Dentro de una semana, Aboño empezará a trabajar con gas natural gracias a la sociedad conjunta que tenemos con Masaveu. Estos días estuve hablando con la responsable de esa obra. Yo creía que estaba un poquito retrasada, pero me dijo que no, que se han conseguido recuperar tiempos. En una semana, máximo dos, ya habrá gas natural en Aboño. Estamos a punto de tener a Aboño de vuelta, funcionando con gas. Eso es un orgullo. Aboño es una central emblemática para EDP y, además, Asturias puede decir que alargará su vida útil con una tecnología más sostenible. Todo esto se ha conseguido con una inversión razonable. Aseguraremos la estabilidad del sistema en Asturias y mantendremos el empleo y toda la componente industrial asociada a la central, con muchas menos emisiones".

Sin plazos claros para producir hidrógeno verde. "El hidrógeno verde en Aboño no depende solo de nosotros. Obviamente hay que tener las condiciones, no solo técnicas, también económicas, para tomar una decisión. Seguimos exigiendo apoyos desde el punto de vista de la inversión a la Comisión Europea y al Gobierno español. Pero es importante también tener quién compre el gas. Va a ser importante asegurar que tengamos proyectos plenamente financiados, no sólo parcialmente financiados".

La rentabilidad del hidrógeno verde."A día de hoy no tenemos las condiciones. Si no, habríamos tomado la decisión de avanzar con el proyecto. Estamos buscando apoyos a la inversión por un lado, pero también necesitamos saber quién compra el hidrógeno verde en condiciones".

Arcelor, ¿cliente preferente para el hidrógeno verde? "Esto es una ecuación: si tienes más apoyo a la inversión, puedes bajar el coste del hidrógeno verde y viceversa. Y esta ecuación tiene que cuadrar. Hay que encontrar un equilibrio entre un precio que los clientes estén dispuestos a pagar y los apoyos a la inversión. Hasta que no tengamos esto cuadrado, no tomaremos la decisión de inversión".

El proyecto para Soto de Ribera. "La pregunta es: ¿qué tipo de ajustes o inversiones podemos hacer para que dejemos de quemar tanto carbón en Soto? Ahí está la cuestión".

La puja por hacerse con la central de bombeo de Tineo, con 450 millones de inversión. "Se sabrá algo a finales del año. Pero hay que aclarar que esto es una opción. Estamos tratando de ver si podemos hacer una inversión, pero hay que cuadrar algunas variables. Diría que es un proyecto bastante embrionario. Está sujeto a una subasta y en ello estamos. Habrá que esperar".

La situación de los eólicos en Asturias. "El eólico es una tecnología que nos gusta mucho y que nos gustaría impulsar más. Es una tecnología premium para el sistema. El sistema debería tener el interés de impulsar más la eólica en España. EDP es el principal operador eólico de Asturias y nos gustaría hacer más".

Planes de futuro. Estamos trabajando ahora en un nuevo plan de negocios que vamos a presentar el 17 de noviembre. ¿Por qué noviembre? Porque esperamos que a lo largo de los próximos meses tengamos más información sobre nuestras inversiones o sobre el contexto regulatorio, o el encuadramiento regulatorio, en Portugal y en España para las redes. Empieza un nuevo periodo regulatorio a partir del 2026. La inversión en redes va a ser una parte importante de ese plan de negocios. Y también tendremos más información sobre Estados Unidos. En términos de negocios, hemos empezado bien el año, hemos tenido un trimestre histórico. Eso se traduce en que vamos a tener un beneficio neto de 1.200 millones, más o menos, para este año. Vamos a seguir invirtiendo muchísimo en renovables y vamos a seguir invirtiendo en redes. Por último, está el cambio en el modelo operativo de las redes, que también está ahora mismo en ejecución".