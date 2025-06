El Principado dice "no" al alcalde de Siero: sacar de Oviedo la "ciudad de la justicia" sería ilegal, advierte

El Gobierno regional advirtió ayer que la propuesta planteada por el alcalde de Siero, Ángel García, para alojar en el entorno del centro comercial Parque Principado una nueva Ciudad de la Justicia que resuelva los problemas de espacio de la judicatura en Oviedo, no es posible jurídicamente.

El problema está en que el planteamiento que el Principado sopesa (una reagrupación de las sedes judiciales de Oviedo en el entorno de Llamaquique) incluye juzgados que pertenecen al partido judicial ovetense. "Legalmente no se puede trasladar la sede de un partido judicial a un municipio que no esté dentro de dicho partido", remarcaron fuentes del Gobierno. Siero "pertenece a otra demarcación judcial", por lo que no podría acoger juzgados de Oviedo.

Con todo, el Principado agradece "la disposición y el ofrecimiento" expresado por el alcalde de Siero en el transcurso de una reunión con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesús María Chamorro. El alcalde de Siero manifestó que su ofrecimiento se producía "dado que en Oviedo los trámites parece que no avanzan". "Siero ofrece suelo para construir la nueva ciudad de justicia", señaló el regidor tras el encuentro con el máximo representante del estamento judicial asturiano.

El gobierno del Principado agradecer la "disposición y el ofrecimiento" del alcalde sierense, pero recalca que "Oviedo es la sede del partido judicial". Además, insiste en que "el Gobierno de Asturias trabaja ya en el desarrollo de la ciudad de la justicia en Oviedo con la unificación de las sedes a través de un proyecto transformador que implica, la instalación de las dependencias judiciales en Llamaquique y la consiguiente creación de un nuevo campus universitario en El Cristo", señalaron fuentes del Ejecutivo autonómico

El Principado defiende que su plan considera "una amplia renovación de un importante número de inmuebles públicos que tendrá un impacto muy relevante en la capital del Principado".

La demora que arrastra el plan para unificar las instalaciones judiciales ovetenses exaspera, no obstante, a la justicia. De hecho, el propio presidente del TSJA, Jesús María Chamorro, afirmó en una entrevista en LA NUEVA ESPAÑA que "los plazos para unificar las sedes judiciales en Llamaquique son frustrantes; hay que buscar una alternativa a ese plan".

Los plazos que se manejan sitúan en el año 2031 el momento en el que los edificios de la Universidad de Oviedo en Llamaquique quedarán libres de uso.

"Hay que descartar Llamaquique si realmente estamos hablando de nueve o diez años, que se sumaría alos diez o quince que llevamos esperando", advirtió entonces el presidente del TSJA.

Precisamente en ese contexto, el alcalde de Siero ofreció la alternativa de suelo en el municipio, en el entorno del centro comercial de Paredes. El Principado lo descarta al afirmar que las sedes judiciales no pueden salir del ámbito municipal de Oviedo.