La radiografía de la pobreza asturiana: bajan los que necesitan ayuda, pero se suma otro problema

Hay menos asturianos en situación de pobreza que necesitan apoyo, pero los que están requiere acompañamiento más tiempo y los procesos se encarecen. Es una de las conclusiones de la memoria en Asturias correspondiente al año 2024 de Cáritas Diocesana de Oviedo, presentada este jueves por la directora, Elsa Suárez; el secretario general, Ramón Méndez-Navia Gómez; y la responsable del Servicio de Análisis y Estudios, Pilar Díaz Cano.

La organización proporcionó ayudas económicas por valor de 1.572.318 euros el año pasado, la mayor cantidad para necesidades básicas, seguida por las ayudas en vivienda, suministros, salud y transporte. Cáritas en Asturias acompañó en 2024 a 11.347 personas en situación vulnerable, frente a las 12.428 del año anterior; el año pasado eran 4,915 hogares los apoyados, frente a los 5.157 de 2023, lo que constituye un 4,5 % menos.

Tasa AROPE a la baja en Asturias, estable en España

Esto ha conllevado también una bajada en la región de la tasa AROPE (At Risk Of Poverty or Exclusion), el indicador que mide el porcentaje de la población en riesgo de pobreza o exclusión social en España en el contexto de la UE. El riesgo de pobreza se mantiene en el 25,8% en 2024, a nivel nacional, según dicha tasa, y desciende del 25% al 20,9% a nivel autonómico.

Elsa Suárez, Ramón Méndez-Navia Gómez y Pilar Díaz Cano, en Oviedo. / E. P.

Con todo, hay otros datos menos optimistas, como que los que necesitan ayuda la requieren más tiempo y aparte conlleva un mayor esfuerzo económico por parte de Cáritas, que tiene una red de apoyo de 126 equipos parroquiales en todo el Principado, que aplican distintos programas de ayuda. La organización invirtió a lo largo del año 2024 un total de 7.185.238 €, de los que un 62,3% corresponden a fondos propios y un 37,6% a fondos públicos. En cuanto a recursos humanos, son 94 personas las que trabajan para Cáritas y 1.506 voluntarios.

En la memoria advierten de que «pese al descenso global de personas acompañadas, el programa especializado de acompañamiento a personas en búsqueda de empleo experimentó un incremento pasando de 1.083 personas, en 2023, a 1.422 personas en 2024.».

En cuanto a los perfiles de los demandantes de ayuda, «se constata la complejidad de las situaciones personales relacionadas con situaciones de salud, con una importante incidencia de la enfermedad mental y la falta de autonomía personal que incide en las dificultades para el acceso a derechos a través de procedimientos administrativos y judiciales» .

La mayor parte de los hogares vulnerables, un 70%, son de parejas con menores. Les siguen las personas que viven solas, un 27%. D e estos, el 4% de las personas tienen más de 65 años. Y del total, el 70% no tiene ningún tipo de ingreso.

La organización califica de situaciones «especialmente preocupantes» las de aquellas personas, un 10% de los que piden acogimiento en los centros de primera atención, que tienen casi 60 años y sin apenas posibilidades de trabajar, «con dificultades graves para una vida autónoma».

También se refieren a los menores que dejan los centros de internamiento al cumplir la mayoría de edad, pero requieren apoyo en el tránsito a la vida adulta. «Su situación de grave riesgo persiste», señalan. Cáritas continúa el acompañamiento actualmente a 19 jóvenes (entre 18 y 20 años) que están en esta situación y a los que se sumarán los que alcancen los 18 este año. «Cuantitativamente puede no ser muy significativo, pero sí cualitativamente. La prevención es clave para evitar situaciones de grave exclusión en la edad adulta», puntualizan en la organización.