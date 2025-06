El Rector, a los mejores alumnos de la PAU: "Llenáis Asturias de talento"

Talento y futuro. Eso encarnan los alumnos con las mejores notas de la PAU 2025 que ayer fueron recibidos por el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde. Algo nerviosos e ilusionados, pisaron por primera vez el Edificio Histórico de la institución académica, a la que dentro de poco pertenecerán cuatro de ellos. En su llegada, Villaverde se interesó por sus inquietudes académicas.

El primero en pronunciarse fue Carlos Herminio. Este gijonés del IES Doña Jimena tiene claro que su 13,6 en la Selectividad le abrirá las puertas de Medicina (que el curso pasado tuvo una nota de corte e 12,9). "Es una carrera que me ha gustado desde pequeño, ayudar a la gente es mi vocación", confesó el estudiante, que, como a cualquier chaval de su edad, le da "miedo el cambio" y "salir de su zona de confort".

Para ello, Villaverde le recomendó que "se lo tome con calma". El rector de la Universidad de Oviedo sabe lo difícil que puede resultar al principio la universidad. "Pero con disciplina y constancia se adaptarán rápido y se convertirán en grandes profesionales", aseveró.

Del despacho rectoral, acompañados por el vicerrector de Estudiantes, Alfonso López, los seis salieron para hacer un pequeño recorrido por las distintas salas del Edificio histórico. Frente al Paraninfo, otra de las estudiantes, la avilesina Marta Suárez, comentó sus aspiraciones: con un 10, estudiará Historia. "Solo necesitaba un 5 para entrar, así que no me presenté a ningún examen de la prueba específica", reconoció, a la vez que celebra haber sacado la máxima puntuación en todos los exámenes. "Tengo muy claro lo que quiero hacer así que el hecho de tener un 10 no me condiciona a cambiar de carrera", dijo. La elección viene dada por su pasión hacia la arqueología y el mundo antiguo: "Es algo que me empezó a llamar la atención hace poco, pero entró con fuerza en mi vida y se ha quedado".

Villaverde también aprovechó la oportunidad para celebrar la matriculación en Asturias de cuatro de esos cinco jóvenes: "Se quedan en la Universidad de Oviedo, y la estadística no es mala". El único que no cursará los estudios en la región es Nacho Rodríguez. El ovetense decidió hace meses ir a cursar su grado en Física a la Universidad Complutense de Madrid. "Allí hay más optativas y, sobre todo, te abren más puertas de cara a entrar en el mercado laboral", razonó el joven, que no descarta volver al Principado a trabajar, ya que "también es una buena opción".

En su recorrido por las instalaciones, el Rector hizo hincapié en la importancia de la adaptación: "Tardaréis algunas semanas, pero la etapa universitaria será muy constructiva para vosotros y os ayudará a ver el mundo de otra manera y a conocer a gente nueva".

Al igual que sus compañeros, la langreana Jimena López siempre tuvo claro qué quería ser de mayor: fiscal. Sin embargo, "por si se tuercen las cosas", esta alumna optó por matricularse en el doble grado de Derecho y Dirección y Administración de Empresas. "Eres de las mías", bromeó Villaverde –que es catedrático de Derecho Constitucional–, al tiempo que se interesó por el motivo que la llevó a optar por un doble grado. "También me gusta mucho la Economía así que el doble grado era una opción perfecta", dijo ella. "Además, tener las dos carreras te abre más puertas y si no consigo llegar a fiscal siempre tendré una segunda opción", argumentó.

De entre todos, sobresalió el flamante 14 obtenido en la PAU por el ovetense Miguel Pérez. Todos los exámenes perfectos, ni un fallo. Le sobran ahora 9 puntos ya que para su carrera solo necesitaba un 5. "Siempre quise hacer Ingeniería Mecánica, pero hace unos meses un profesor me propuso mirar la Ingeniería Electrónica y al final es la que voy a elegir", comentó. "Como no necesitaba nota no me preocupé por mirar las calificaciones cuando salieron. Fue mi padre el que me llamó emocionado y la verdad que no me lo podía creer", subrayó.

Unas notas que son una recompensa al trabajo y esfuerzo de todo el curso. "Estos chicos son lo mejor que va a tener la Universidad de Oviedo, unos estudiantes brillantes que llenan Asturias de talento", celebró Villaverde al tiempo que ponía fin al recorrido por la sede universitaria. Ahora les toca hacer la matrícula, disfrutar del verano y comenzar con la misma ilusión que mostraron ayer en su visita su nueva vida estudiantil.