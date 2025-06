Trío de asturianas en First Dates (con casi pleno de flechazos): “Lo de Asturias y que no me has terminado de atraer físicamente…”

El acento asturiano se dejaba escuchar en varias de las mesas donde cenaban los concursantes de First Dates, el programa de citas de Cuatro. Tres asturianas coincidieron en el formato que presenta Carlos Sobera para encontrar el amor. Dos de ellas, lograron el cometido. A otra la distancia con su cita le pasó factura. "Yo lo de Asturias no lo veo", le dijo.

Desde Avilés viajó Eloína con 80 años a Madrid para encontrar una pareja. Buscaba a un hombre con el que viajar y salir al bailar. Ella va tres días a la semana al baile y buscaba a alguien que le siguiese el ritmo. La compañía, el cariño y la complicidad es para ella fundamental en una relación. Cuando expuso todos estos intereses a su cita, él conrió y cayó renidido ante la avilesina. Vicente le espetó en medio de la cena "cómo me estás gustando".

Eloína contó en el programa que había estado casada solo 7 años y que después pasó sola de los 27 a los 65 años, momento en el que conoció a un señor maravilloso que la quiso muchísimo, pero que falleció hace 18 meses. Vicente estaba feliz “tiene tantas cosas que me gustan” y no ha dudado en pagar la cena. La decisión de ambos se veía venir: ambos, cogido de la mano, se miraron a los ojos y se han dicho lo mucho que se han gustado.

Eloína con su cita / Cuatro

Relaciones a distancia

Las relaciones a distancia son complicadas. Esto es lo que le dijo Alejandro a Beatriz. Él de Madrid. Ella de Asturias, de Lugones. La asturiana tenía claro lo que buscaba. Le ha explicado a Carlos Sobera que busca sentirse querida y valorada: quería un hombre con "madurez emocional”. La conversación entre ambos durante la cena fue bien. Compartían aficiones como el cine y Alejandro no se asustó ante las preguntas intensas de ella. Un ejemplo: "¿Qué preferirías, leer las mentes o viajar en el tiempo?”. El soltero ha preferido viajar en el tiempo y han coincidido en la respuesta “a mí también”.

Lo que salió mal entre ambos no se supo hasta el final. En ese momento en el que los concursantes se sientan ante las cámaras para responder si tendrían o no una segunda cita, Alejandro confesó que no quería volver a verla. Las razones: “lo de Asturias y que no me has terminado de atraer físicamente…”.

Desde Mieres con amor

Marta acudió a First Dates desde mieres con mucho amor y mucha paz. Con 51 años y fibromialgio tiene las cosas muy claras. Busca a alguien tranquilo con quien se pueda hablar. Sus deseos parecieron hacerse realidad porque Miguel congenió perfectamente con ella. Ambos confesaron que estaban "en el mismo punto". Comparten pasión por la montaña y la naturaleza y la misma visión sobre las relaciones de pareja: ambos son cariñosos y respetuosos. La cita terminó con la promesa de un segundo encuentro por parte de los dos.