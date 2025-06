Los secretos de la Asturias de bandera azul: así disfrutarás (aun más) de las mejores 14 playas asturianas

Ya no hay excusas. Llueva o haga frío, entre la niebla o no se quite la boina de nubes, este sábado 21 de junio entra oficialmente la estación del verano (poco después de las cuatro de la madrugada).

Y en verano se va a la playa. Al menos, la inmensa mayoría del común de los mortales. Hay muchas en Asturias, para todos los gustos, en sus 350 kilómetros de costa aproximados: urbanas y de naturaleza (más o menos salvajes); ideales para niños o indicadas para los que no los quieren ver (ni oír) en pintura; con chiringuitos y restaurantes o alejadas del mundanal ruido que lo más que se oye son las olas al batir en la orilla; con aparcamientos a tiro de piedra o con accesos a pie por el monte...

Asturias tiene de todo y para todos. Pero como hablar de todas ellas es imposible, hay que elegir y resumir, y nada mejor que los 17 arenales que este año lucirán bandera azul para componer esta guía práctica que aspira a hacer las delicias de los más playeros.

Las playas que tendrán el distintivo en el Principado este verano son: Arnao, Salinas y Santa María del Mar, en Castrillón; Arnao, en Castropol: Penarronda, en Castropol-Tapia de Casariego; Concha de Artedo, en Cudillero; Aguilar, en Muros de Nalón; Frejulfe, en Navia; Cueva, Cadavedo, Otur y Salinas o Tercera de Luarca, en Valdés, y La Ñora y Rodiles, en Villaviciosa.

Todas tienen sus pros y sus contras, pero en este caso nos vamos a quedar con las ventajas. Si se han ganado la bandera azul es que ante todo la calidad de sus aguas está asegurada, así como que están asegurados los buenos servicios para los bañistas que las frecuentan.

La elección va por gustos. Las hay más adecuadas para el surf o para el baño, o menos indicadas para ir con niños. Los que tengan menos movilidad deben elegir las que disponen de aparcamientos cercanos; los que están en forma pueden disfrutar de las más alejadas tras darse un buen paseo.

Además de playas azules, Asturias también tiene 5 centros distinguidos. Estos son: el Museo de la Mina de Arnao y el Museo de Anclas Phillippe Cousteau, en Castrillón; el Centro de Visitantes e Interpretación del Medio Marino de Peñas, en Gozón, y el Bosque Jardín de la Fonte Baxa y el Museo del Calamar Gigante, en Luarca (Valdés).

Su visita bien puede completar, ante o después, la estancia en la playa.

Buen verano.

Penarroda (Castropol-Tapia)

Penarronda. / LNE

Es muy grande y alargada, la meca de esos que adoran caminar y caminar por la playa, uno de los mejores entretenimientos del verano. Es también muy abierta. Otra ventaja es su amplia oferta de chiringuitos, donde elegir. Está declarada Monumento Natural, su belleza la comparten Tapia y Castropol. Los surferos no fallan (tiene dos escuelas) y cuentan con espacio propio.

Frejulfe (Navia)

Frejulfe. / LNE

Meca de surfistas, es muy amplia y tiene mucho aparcamiento. Tiene fama de ser una de las más vírgenes de la zona y permite, aunque tenga mucha afluencia, estar aislado sobre la toalla. Eso sí, sus aguas tienen un poco de peligro. Además, hay un chiringuito que tiene muy buena fama por su cocina y buen ambiente. Con un bosque de eucaliptos que dan buena sombra cuando el sol aprieta.

Cueva (Valdés)

Cueva. / LNE

«Es una pasada», resume una bañista habitual. Muy salvaje, el río Esva desemboca en el arenal. Tiene todo tipo de servicios, pero es más aconsejable en marea baja, porque tiene más espacio. Con marea alta queda sin arena y solo se puede estar sobre los cantos rodados. Es playa surfista (hay mucho extranjero). La senda a pie llega hasta el pueblo de Canero junto al río.

Cadavedo (Valdés)

Cadavedo. / LNE

Es de canto rodado cuando está la marea alta. Tiene que estar muy baja para poder tener espacio sobre la arena. Buena fama de su chiringuito, recomendable para comer y cenar. Recomendable para familias, por la tranquilidad de sus aguas. El problema es, dicen aquellos que la frecuentas, es que por su localización el sol se quita rápidamente. Aún así, merece la pena por su amplitud.

Arnao (Castropol)

Arnao. / LNE

Es una playa de ría, con poco oleaje, «una balsa» dicen sus incondicionales. También es muy cómoda al tener cerca el aparcamiento y es elegida por familias con niños. Tiene arena fina y dorada. Está calificada como semiurbana. Cuenta con duchas, aseos, salvamento... Mide casi medio kilómetro, así que también permite dar buenos paseos a los que les gusta caminar.

Otur (Valdés)

Otur. / LNE

Muy familiar, pero también para pandillas y amantes del surf (hay escuela y la zona deportiva está limitada). Cuenta con chiringuito. Los que van la califican de «pasada» porque sus aguas son seguras, pese a que hay olas (pero sin corriente). Ojo en los días centrales del verano, pues el aparcamiento es limitado y con un acceso rodado algo complicado. Se corre el riesgo de ir y luego no tener sitio.

Salinas o Tercera de Luarca (Valdés)

Salinas o Tercera de Luarca. / LNE

La típica urbana, con todo tipo de servicios: bar al lado y la villa a tiro de piedra. Muy familiar:_van los de Luarca de toda la vida y los que veranean en la capital valdesana. Es pequeña. Un consejo: reservar sitio para una caminata y acercarse por la senda hasta el castro cercano o a ver el Jardín de la Fonte Baxa, un centro que también luce la bandera azul. Muy segura.

Concha de Artedo (Cudillero)

Concha de Artedo. / LNE

Con casi 800 metros de longitud, es difícil tener hueco en la arena, pues la superficie mayor es de canto rodado. Tiene aparcamiento, desde el que hay que caminar unos minutos para llegar al arenal (hay pasarela de madera para desplazarse). En su extremo izquierdo cuenta con un restaurante con arroces recomendables y pescado. Es algo traicionera para bañarse si el mar está batido.

Aguilar (Muros del Nalón)

Aguilar / LNE

Una de las de mayor afluencia de Asturias, tiene amplio aparcamiento que se llena en poco tiempo los días de buen tiempo. En marea baja permite largos paseos; en marea alta, imposible casi resistir, ya que el agua llega hasta el muro. Con chiringuito donde comer o tomarse una copa con buena música, es famosa por sus tranquilas y cristalinas aguas, y su fina arena. Al lado hay otra pequeña, Xilo.

Arnao (Castrillón)

arnao. / LNE

Se puede llegar en transporte público y es la alternativa a cuando la cercana de Salinas se llena. Acude sobre todo gente de la zona. Al lado está el Museo de la Mina de Arnao, con bandera azul, ideal complemento a la jornada playera. Tiene chiringuitos. Ojo con el baño, pues al ser muy abierta hay habitualmente oleaje y resaca. Los bañistas de toda la vida recomiendan preguntar.

Santa María del Mar (Castrillón)

Santa María del Mar (Castrillón) / LNE

Es una playa más bien para los de la zona, y para los que se asientan en su famoso y veterano camping. Es pequeña y tiene fama de aguas algo peligrosas, pero el amplio prado que la rodea hace que sea el destino de muchas familias que acuden a pasar largas jornadas de playa que acaban con la cena. Hay árboles para sombra. Hay transporte hasta la zona y diversa oferta hostelera.

Salinas (Castrillón)

Salinas (Castrillón). / LNE

Una de las playas urbanas más conocidas y frecuentadas de Asturias, tiene restaurantes, chiringuitos con buena música y terrazas donde ver y dejarse ver. Permite dar largos paseos desde las dunas hasta el Museo de Anclas (bandera azul de centros). Hay mercadillo de ropa y un barquillero de los de antes endulzando la jornada playera. Eso sí, ojo al bañarse si hay olas. Nunca faltan los surferos.

La Ñora (Villaviciosa)

La Ñora (Villaviciosa). / LNE

Es famosa por sus aguas tranquilas y cristalinas, aunque también es muy pequeña y se llena pronto en verano. Es más bien una cala. La frecuentan sobre todo lugareños que conocen la zona. Está entre las declaradas sin humo (abstenerse los fumadores)._Sombría al caer la tarde, es ese momento el indicado para tomar la senda y darse un buen paseo hasta el mirador. Chiringuito.

Rodiles (Villaviciosa)

Rodiles (Villaviciosa). / LNE

De las más grandes de Asturias y también de las más visitadas. Es la meca de los surfistas, de los domingueros –hay cola para hacerse con un hueco bajo la sombra de sus árboles– y de las parejas que buscan intimidad. En su extremo izquierdo está la ría de Villaviciosa y empieza la senda por el estuario y sus rincones más bonitos. Hay aparcamiento:_hay que madrugar para coger sitio.