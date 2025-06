Esta es la empresa española que está detrás de las uvas que eliges en el supermercado

En las fruterías, en los lineales de tu supermercado de confianza o sobre la mesa de esos amigos que te invitan a cenar a casa… Ahí están, dulces, frescas y listas para que te las lleves una a una a la boca. Son tus favoritas, aunque quizá no te hayas fijado. Las uvas de El Ciruelo te acompañan desde hace varias décadas y lo hacen durante todo el año, sea o no sea temporada nacional. Y las has disfrutado en muchas ocasiones.

Si no reconoces la marca de primeras, quizá empiece a sonarte si te decimos que se trata de uno de los mayores referentes en producción de uva de mesa y fruta de hueso en España, y que producen en Murcia. Y es que El Ciruelo lleva años conquistando paladares con una propuesta que va mucho más allá de lo estético: sabor, sostenibilidad, innovación y cuidado, en todos los sentidos.

El reto de conseguir tener uva todo el año

Detrás de una buena uva hay más historia de la que imaginas. El Ciruelo comercializa uva de mesa los doce meses del año. Y lo consigue gracias a una apuesta estratégica por la producción tanto en España como en Brasil. Porque mientras en nuestras tierras el ciclo agrícola descansa, al otro lado del Atlántico están en plena campaña. Allí cuentan con una sede, y eso se traduce en uvas frescas y de producción propia todo el año, siempre con los mismos estándares de calidad.

Trabajadoras de El Ciruelo en la planta de producción. / El Ciruelo

Pero además de eso, lo que posiciona a El Ciruelo es su capacidad para innovar. Ha lanzado al mercado productos, desde su marca Moments by El Ciruelo, que son todo un éxito: uvas que recuerdan al sabor del algodón de azúcar, a mango, a chuches de fresa...

Lo mejor de esto, sin duda alguna, es que estas variedades, que en este caso sí que están disponibles solo en verano, no llevan añadidos artificiales, ni colorantes ni trucos de laboratorio. Son el resultado de una técnica natural que se llama hibridación: cruzar variedades ya existentes hasta dar con esos sabores únicos. Es decir, son 100% naturales. Las puedes encontrar fácilmente en supermercados y puntos de venta locales.

El Ciruelo comercializa uva de mesa los doce meses del año. / El Ciruelo

Y cuando llega diciembre, El Ciruelo es protagonista absoluto. Las Uvas de Nochevieja by El Ciruelo son esa compañía idónea para que todo salga bien. En un envase reciclado con doce uvas lavadas, sin semillas, listas para que el ritual sea perfecto. Es muy probable que ya te hayan acompañado en el cierre de algún año, porque es el único packaging del mercado que ofrece todo en uno.

La salud y cómo El Ciruelo nos ayuda a cuidarla

Esta empresa española también cuenta con frutas de hueso: nectarinas, melocotones, paraguayos, platerinas, albaricoques, ciruelas, cerezas… Todas con un punto en común, una producción temprana y localizada, siendo los primeros en tener cosecha nacional de estas frutas.

Esta empresa cuenta también con frutas de hueso: nectarinas, melocotones, paraguayos, platerinas... / El Ciruelo

Y aquí también suman innovación: la conocida como renovación varietal. La empresa prueba nuevas variedades de cada fruta que cultiva para conseguir una optimización de los recursos, mejorar la sostenibilidad y alargar la temporada productiva. Con cada nueva variedad que cumple con las características que pedimos los consumidores, El Ciruelo consigue: mejor calidad, mejor precio y fruta más sabrosa.

Una de sus últimas apuestas ha sido una nueva finca en Hellín, especializada en la producción de cereza. Está ubicada estratégicamente para sacarle el máximo a esta fruta tan delicada y exclusiva, muy esperada cuando llega mayo a nuestros mercados.

Personas que cultivan para personas que se cuidan

El mimo por el resultado nace en los primeros pasos que da la compañía. Algo que diferencia a El Ciruelo es que ha sabido poner el foco también en las personas que hacen todo esto posible: sus trabajadores. Frente al modelo temporal y estacional del sector, esta empresa ha buscado ofrecer más estabilidad y continuidad en el empleo. Y gracias a su producción nacional prolongada y sus campañas de importación, puede mantener equipos durante todo el año, consolidando experiencia y profesionalidad.

El Ciruelo pone el foco en el bienestar de sus trabajadores. / El Ciruelo

También promueven proyectos que van más allá de la fruta. Como IMPULSA, un programa de intercambio laboral entre las sedes de la empresa en Brasil y España, o “1000 razones para sonreír”, un concurso navideño de postales para premiar a las familias de sus empleados. Iniciativas que se traducen también en un mejor producto. Porque el compromiso con las personas siempre acaba reflejándose en el producto final.

Desde la uva sin pepitas hasta una nectarina que anuncia el inicio del verano, El Ciruelo está detrás de muchos de los sabores que llegan cada semana a tu cocina. Así que la próxima vez que veas esa fruta en el supermercado, ese que te acabas llevando, ya lo sabes: probablemente lleve la firma de El Ciruelo. Y detrás de esa firma hay un propósito claro: cuidar cada paso del camino para cuidarte a ti.