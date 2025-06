Óliver Laxe: "Yo no estoy cómodo siendo un director de culto"

Óliver Laxe (París, 1982) asalta las pantallas de cine con afán mesiánico. Dota a sus películas de un aliento místico y encierra en ellas un mensaje para cada espectador. Ganador del Premio del Jurado de la última edición del Festival de Cannes con "Sirat", quiere que ese mensaje llegué al mayor número de personas. "No tengo ningún problema con que mi cine sea comercial. Queremos que se llenen las salas. Yo no estoy cómodo siendo un director de culto", reconoció abiertamente ayer durante su encuentro con el público ovetense en los cines Embajadores Foncalada. Luego, dentro de su apretada agenda de promoción de "Sirat", salió hacía Avilés, para inaugurar la programación de verano de la Cátedra de Cine.

En Oviedo, al dirigirse al público, Laxe aludió a su vecindad con Asturias. Vive, dijo, pasado San Antolín de Ibias, en Navia de Suarna (Lugo), y tiene más vínculos con la región porque, además de haber rodado en el occidente asturiano parte de "O que arde", la distribuidora de "Sirat", Bteam Pictures, tiene al frente a Lara Pérez Camiña, que es de Pola de Allande.

Tomar aliento

Antes de emprender la conversación, Óliver Laxe invitó a los asistentes a tomar aliento tras el visionado de la película si lo necesitaban, a abandonar la sala incluso. "Es duro abrir un coloquio después de ver la peli", admitió. Nadie se levantó de su asiento. El público se mostró interesado y participativo. Casi la mitad de la sala veía "Sirat" por segunda vez. Alguno que otro se declaró conmocionado por la película, alguno confesó haber llorado e irse a casa emocionalmente dolorido.

Óliver Laxe protagonizó el encuentro con el público con el que ayer se inauguró la programación de verano de la Cátedra de Cine de Avilés. El cineasta conversó con Paula Ponga, subdirectora de la Cátedra –en la foto de espaldas, frente a Laxe– en el Centro de Servicios Universitarios, abarrotado de público. / MARIO CANTELI

El cineasta, que aunque nacido en Francia en la inmigración, siempre se ha tenido por gallego, contestó a las preguntas sobre la crudeza de su cine. "Lo filmo porque creo que es benéfico, porque hace mirar hacia adentro", dijo. Más adelante aclararía: "No dudo de mi intención, mi intención es afirmativa, no soy un sádico, yo amo lo que filmo".

Se definió como "un cineasta de imágenes: el relato es importante pero es un trampolín para sentir con más fuerza las imágenes, es ahí donde se puede noquear la razón y bajar el volumen de esa vocecita que tenemos en la cabeza, algo necesario sobre todo cuando estamos ante una obra de arte". Lo que busca provocar Óliver Laxe con su cine, como quedó claro a lo largo de la charla, es provocar una "catarsis" en el espectador, utilizando sus propias palabras.

"Sancho Panza espiritual"

Cuando le preguntaron por Sergi López, su protagonista en "Sirat", confesó que no había sido su primera opción. "Me gusta Sergi como actor, pero, dado el tono del guión, yo pensaba más en un actor como Viggo Mortensen, un cuerpo menos terrenal. Sergi es muy terrenal, pero luego pensamos que un tipo así sorprendería más". El director definió a su protagonista como a "un Sancho Panza espiritual". Además, añadió, "como actor tiene la capacidad de quitarse máscaras, no de ponérselas. Podría ser un paisano de aquí al lado, en una sidrería". n