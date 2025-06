La Orquesta Sinfónica del Principado inundará el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo con la música de película de John Williams por la noche de San Juan: de "E.T." a "La lista de Schindler"

La magia del cine volverá una vez más a la sala principal del Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, el lunes 23 de junio, a las 20.00 horas, de la mano de la OSPA (Orquesta Sinfónica del Principado) con un repertorio de bandas sonoras del compositor John Williams y con ocasión de la noche de San Juan, que ha cumplido los 93 años como uno de los compositores cinematográficos más prolíficos. Con entradas a 25 y 30 euros, a la venta en la taquilla del Auditorio y en la página web de la OSPA, la velada promete entretener a adultos y niños con un programa de bandas sonoras, cada vez más habitual en las salas de concierto.

Coincidiendo con la festividad de San Juan, la OSPA ha definido una línea de concierto de la que ya es conocedora, y es que no es la primera vez que interpreta un monográfico sobre este autor. John Williams, premio "Princesa de Asturias de las Artes" en el año 2020, es actualmente el compositor audiovisual vivo con mayor reconocimiento público. Sus temas, tremendamente melódicos, muy descriptivos, a la par que entrañables y, sobre todo, fácilmente recordados por la memoria colectiva, han sido siempre un claro referente. Incluso en los años 70 cuando la música electrónica empezaba a inundar las bandas sonoras, el maestro Williams apostó por un redescubrimiento del sinfonismo orquestal que marcaría un antes y un después en el estilo global. Si bien otros compositores como Jerry Goldsmith, Michael Kamen, James Horner, Basil Poledouris (incluso Laurence Rosenthal o Erich Korngold como precursores en su época) apostaron por un sinfonismo exuberante, potente, enérgico, y sobre todo cargado de fanfarrias, la impronta de Williams que ha perdurado ha sido la de acercar al gran público al cine familiar -aunque no exclusivamente-, ya que su velo musical sabe como remarcar magistralmente grandes actuaciones y tramas de guion.

Y es que no se debe olvidar que la música audiovisual es la gran manipuladora del séptimo arte: escenas o personajes aparentemente simples o no trascendentales se convierten en villanos malvados, terribles hechiceros ocultos, héroes de la rebelión galáctica, o enamorados que aún no han descubierto su vínculo platónico, gracias a la música. Su poder de transformación de los protagonistas nos da una información subjetiva que a veces es clave para entender la trama del guion literario, ya que el guion musical es igual de importante, condicionando y alterando al primero a su voluntad.

De "E.T." a "La lista de Schindler"

La música de cine en su versión concierto es una experiencia imprescindible para entender con profundidad nuestra cultura popular, ya que nos expone sin tapujos de dónde vienen los sentimientos que experimentamos al ver una película: la tensión en la huida de la roca gigante de "Indiana Jones", el sobrecogimiento cuando las bicicletas de "E.T." comienzan a volar o el terror psicológico en "Tiburón", aun cuando el escualo no ha aparecido ni una sola vez visualmente, pero si trasciende su presencia en la música con tan solo dos notas repetidas.

Para oídos entrenados, este concierto será un festín de técnica compositiva: la aplicación magistral de la técnica del "leit motiv" -asignación a personajes, elementos y objetos de un tema musical reconocible, y muchas veces enlazados con otros temas de otros personajes- pone de manifiesto la heroica melodía de la Fuerza en "Star Wars", en contraposición de la ominosa y marcial "Marcha Imperial" de Darth Vader.

No obstante el genio de Williams no reside solo en su tratamiento épico, también logra acercar de forma desgarradora los temas más íntimos y desoladores como en "La Lista de Schindler". Es célebre la anécdota en la que, abrumado por la dureza de la película, el propio Williams le dijo al director Steven Spielberg: "Necesitas un compositor mejor que yo para esta película". Este, ampliamente conocedor de su maestría compositiva, le respondió en tono de broma, pero consciente de su potencial: "Lo sé. Pero están todos muertos". De esa humildad tan característica de Williams afrontando trabajos hercúleos nació una de las bandas sonoras más conmovedoras de la historia, en la que el protagonismo absoluto recae en el violín solista, cuya voz melancólica y sollozante no acompaña a la tragedia, sino que es "la voz de un pueblo" que con una melodía de inspiración hebrea encapsula con acierto desgarrador el dolor y la memoria. Escucharla en la sala de conciertos será una invitación al silencio y a la reflexión.

Por último, no hay que obviar que la OSPA es ya una experta en estos ámbitos del audiovisual musical. Ha participado en la grabación de varias bandas sonoras pertenecientes a series de televisión y películas, como por ejemplo "El Secreto de Marrowbone" y la serie de Netflix "Alma", ambas del ovetense Sergio G. Sánchez, con música de Fernando Velázquez, grabando también las propias para "Bajo la piel del lobo", "Superlópez" o la superproducción "Way Down" del compositor Arnau Bataller.

Al ser un repertorio que gusta, tanto al público que las escucha como a las orquestas que las interpretan, programar este tipo de conciertos como habituales en las temporadas resulta un doble acierto, ya que no solo acerca a los escenarios de la cultura a sus oyentes habituales, sino que genera un reclamo en el público nuevo para disfrutar en familia o con amigos de un elemento tan presente en nuestras vidas que prácticamente nadie puede decir que no tenga una banda sonora favorita. La OSPA cumple, una vez más, con su oferta inclusiva de proyectos no habituales pero claramente acertados, que logran acercar la cultura a todos sin excepción.