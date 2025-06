Queipo, sobre la corrupción en el PSOE: "Barbón ha ligado su futuro al de Sánchez y le va a salir caro"

El presidente del Partido Popular, Álvaro Queipo, ha hecho este domingo un llamamiento a los militantes del PSOE, “gente digna y que está sufriendo” con los casos de corrupción, para que “intenten poner orden” en tanto en cuanto su partido “ha perdido la cabeza”. “La corrupción hay que condenarla con dureza y, además, cortar por lo sano cuando esto se detecta. Y ahora que se ha detectado, cortar por lo sano supone convocar elecciones y dejar que España hable”, ha defendido.

Queipo ha lamentado la “tibieza” con la que Adrián Barbón ha respondido a estos hechos. “Estamos ante un caso en el que unos señores con el carné del PSOE, aprovechándose del dinero de todos los españoles a través del Gobierno, han estado robando y llevándose mordidas para pagar sus excesos y sus vicios. Y la propuesta de Barbón es endurecer el código penal, para que los afiliados del PSOE no delincan, y abolir la prostitución para que no paguen prostitutas con dinero público. Me parece impresionante, increíble que esta sea la propuesta”, ha criticado.

Más teniendo en cuenta que los socialistas “han apoyado rebajar el delito de malversación hace unos meses para contentar a los socios de Gobierno y que Pedro Sánchez pueda seguir en Moncloa unos meses más”. “Barbón ha perdido la oportunidad de elegir entre Sánchez o España, entre Sánchez o Asturias. Ha ligado su futuro al de Pedro Sánchez y estos días le van a salir muy caros”, ha criticado.

Propuestas indecentes

Para el líder de los populares asturianos, el presidente del Principado “hace mucho tiempo que ha perdido el norte” y ha vuelto a dejar una oportunidad “de oro” para ser contundente, como sí han hecho otros líderes autonómicos, ha comentado en alusión a Page y su petición de elecciones.

“Si tenemos un Gobierno presuntamente corrupto y tenemos un partido socialista que ha colaborado presuntamente en esta corrupción, creo que es absolutamente indecente hacer propuestas como las de Barbón", ha insistido Queipo.

Asimismo, ha vuelto a reclamar explicaciones sobre que por qué hay infraestructuras en Asturias que han aparecido en los papeles de Koldo y qué significa es eso de ‘hacer bingo en Asturias’, ‘me gusta mucho la fabada’. “Son cosas que nos avergüenzan a todos los asturianos”, asegurado.