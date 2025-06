El recopilador y contador de cuentos ovetense Milio'l del Nido, premio "Filandón" 2025 por su decisiva contribución al "renacer cultural asturiano"

El Festival Tibleus ha entregado en Somiedo el Premio "Filandón" 2025 a Emilio Rodríguez López, más conocido como Milio’l del Nido, narrador oral, recopilador de cuentos y, según los organizadores del certamen de cuentacuentos y narrativa oral, "figura esencial del renacer cultural asturiano".

"Estoy ablucáu… Me preocuparon cosas a las que a lo mejor la gente no les daba importancia, las cosas de la gente mayor", manifestó el ovetense al recoger el galardón de manos de Ana Laura Barros y David Acera, coorganizadores del festival junto a Manuel Galán. “Mi abuelo contaba muchas historias y mi suegra siguió siendo una contadora extraordinaria; yo seguí haciéndolo y resulta que ahora me dan un premio por ello… Encantado de la vida", agradeció.

Milio’l del Nido nació en Oviedo en 1944. Trabajó como cocinero, barman, presentador, fue uno de los fundadores del Club de Balonmano Ciudad Naranco y del grupo folclórico "Los Urogallos" y, sobre todas las cosas, "contador de historias", como destacan desde el Festival Tibleus. Empezó en ello de niño, en la cocina de su abuelo, el propietario de la fábrica de las lejías "El Nido" y esa vocación le ha llevado a escenarios de La Habana, Buenos Aires, Beja o Oporto. "Su nombre es sinónimo de oralidad viva. Ha actuado en romerías, bares, colegios, bibliotecas y también en espacios emblemáticos como el Maratón de Cuentos de Guadalajara o el festival Palavras Andarilhas, en Portugal", ponen de manifiesto desde el Festival Tibleus. Además, añaden, "es autor de títulos fundamentales para la tradición oral asturiana, como 'Contáronmelo pa que lo contara' o '¿Y qué quies, si tengo oreyes?', libros donde recoge con fidelidad, humor y respeto un legado que forma parte de la identidad de los pueblos".

El Premio "Filandón", que otorga anualmente el Festival Tibleus, en el que en esta edición, a lo largo del fin de semana, ha participado, según los organizadores, un millar de personas, reconoce anualmente a una figura destacada de la narración oral "por su trayectoria, su aportación cultural y su compromiso con la palabra como arte escénico y memoria compartida".