Más de 90.000 asturianos viven en concejos (casi un tercio) sin presupuesto municipal aprobado

Todos los alcaldes, sean del color que sean, coinciden en que sin presupuestos es muy difícil ejecutar actuaciones que repercutan en una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. La teoría, por tanto, está clara: los ayuntamientos necesitan actualizar sus cuentas. Pero esa premisa tan sencilla, y fundamental para la gestión diaria, no siempre es fácil de llevar a la práctica. Sacar unos presupuestos adelante requiere disponer de mayoría en el Pleno municipal, ya sea propia o mediante acuerdos con terceros. Y el entendimiento no siempre llega.

Tanto es así que en Asturias más de 90.000 habitantes viven actualmente en alguno de los 23 concejos de la región que no disponen de presupuestos, casi un tercio de los 78. Algunos tienen la redacción en marcha y la aprobación debería llegar más pronto que tarde, como el caso de Villaviciosa. En otros, en cambio, la propuesta del equipo de gobierno ya ha sido rechazada por la oposición. Mientras que, en los que menos, las cuentas ni están ni se las espera.

Castrillón es el municipio con más habitantes que se ha visto obligado a prorrogar sus presupuestos. La oposición tumbó a finales de mayo la propuesta del equipo de gobierno, liderado por el PP de Eloy Alonso. El gobierno local había planteado un presupuesto para este año con un volumen global de 26.838.846 euros, algo más de medio millón de euros por encima de las cuentas del ejercicio 2024, que se cifró en 26.267.206 euros. Y la propuesta económica incluía una partida de inversiones para abordar proyectos como la adecuación de instalaciones deportivas o el adecentamiento del paseo marítimo.

San Martín del Rey Aurelio ocupa la segunda posición, según número de habitantes. Una situación que no es nueva. El socialista José Ramón Martín Ardines lleva desde que ascendió al cargo en las elecciones de 2023 sin conseguir aprobar unas cuentas debido a que gobierna con en minoría. Solo tiene seis concejales. IU tiene cinco; el PP, tres; la Agrupación de Electores, dos; y Arranca San Martín, uno. En 2023 se llevó un proyecto presupuestario al Pleno que no logró la aprobación y en 2024 ni siquiera se presentó una propuesta. Mismo camino por el que van este año. Esta situación llevó el año pasado al PP a plantearse apoyar una moción de censura planteada por la Agrupación de Electores, pero un acuerdo "in extremis" entre el PSOE e IU, acabó por evitar el cambio de gobierno.

Gijón, con 303,6 millones, maneja la mayor cuantía

Siguiendo por población, el "podio" de los concejos sin cuentas municipales para el ejercicio en curso lo completa Villaviciosa. El municipio maliayés tiene una situación completamente distinta a la de Castrillón y San Martín del Rey Aurelio. El socialista Alejandro Vega cuenta con mayoría absoluta, por lo que la aprobación de las cuentas está más que asegurada. El equipo de gobierno presentó a finales de mayo un adelanto del borrador con el que están trabajando. El presupuesto alcanzará en esta ocasión los 18 millones de euros, es decir, un 6,39% más que en 2024. Sin embargo, el concejo tiene en marcha una obra de especial relevancia que determinará a qué se destina finalmente el dinero: la renovación de la piscina.

En San Martín de Oscos también están pendientes de la aprobación, mientras que en Ibias, Degaña, Pesoz, Villayón, Salas y Santa Eulalia de Oscos están en proceso de redacción. Cambiando la perspectiva, el municipio de menor población con un presupuesto prorrogado y no tendrán un nuevo este 2025 es Yernes y Tameza, liderado por la socialista María Díaz Fidalgo. Con presupuesto prorrogado están también en Teverga, Proaza, Santo Adriano, Colunga y Amieva.

El PSOE, que gobierna en 41 concejos, suma doce sin presupuestos (Pesoz, Grandas de Salime, Santa Eulalia de Oscos, Yernes y Tameza, Laviana, San Martín del Rey Aurelio, Villaviciosa, Illano, Cabrales, Muros de Nalón, Santo Adriano y Degaña). Y de los 17 concejos con alcalde del PP, seis tampoco tienen (Villayón, San Martín de Oscos, Ibias, Amieva, Proaza y Castrillón). El resto están liderados por otros partidos, como Foro Asturias (Salas y Colunga), Izquierda Unida (Teverga), Independientes por Noreña (Noreña) y Juntos por Ribadedeva (Ribadedeva).

Pero frente quienes tienen problemas o están pendientes de aprobar su presupuesto, hay un gran listado de concejos que ya han cumplido con su deber. En general, se registra un aumento en comparación con el año anterior. Gijón es el municipio con las cuentas más elevadas. Ascienden a 303.565.200 euros y fueron aprobadas antes de que finalizase el año pasado. Se trata de unos presupuestos importantes, pues incorporan una primera consignación para hacer obras en el futuro Naval Azul. Los de Oviedo están un poco por debajo, en 270.800.000 euros. Muy por detrás está Avilés, que tiene 92.586.719 para gastar; Mieres, con 42.950.000; y Langreo con 34.670.276.

Donde también se han aprobado los presupuestos es en el ámbito regional. El Principado dispone de unas cuentas de 6.664 millones de euros, lo que supone un incremento del 4,9% respecto al ejercicio anterior. No ocurre así en la administración estatal. Pedro Sánchez lidera desde hace dos años un país con un presupuesto prorrogado: las últimas cuentas aprobadas fueron en 2023.