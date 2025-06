Entre “kafkiana” y “callejón sin salida”: así ve el PP la intervención del Principado en la mayor marca de calidad de carne de Asturias

En un “callejón sin salida”, según el PP, ha metido el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, a la IGP (Identificación Geográfica Protegida) Ternera Asturiana, para la que ha nombrado una comisión gestora al considerar irregular el proceso electoral convocado por el consejo regulador, que ha rechazado públicamente la decisión del Principado y ha recurrido la resolución. La decisión de Líndez, advierte el diputado Luis Venta, “inhabilita” a la entidad para tomar cualquier decisión y paraliza incluso su actividad diaria, algo que afecta a los más de 5.000 socios de la marca de calidad, en su mayoría ganaderos, la mayor de Asturias. “La gestora creemos que no se ajusta a derecho”, reseña Venta, quien se refiere al abandono de dos integrantes de la misma días atrás (Masymas y Cooperativas), tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. “Estamos ante una cacicada de este Gobierno que han construido desde la mentira”.

En una comparecencia dos días antes de que el Consejero tenga que explicar (hasta ahora no lo ha hecho nadie de su departamento), el próximo miércoles 25 de junio, en la Junta lo ocurrido, Luis Venta echó mano a distinta normativa y a los estatutos de la IGP para advertir que el paso dado por el Principado “vulnera la legalidad vigente e incluso derechos fundamentales, como el de los operadores a elegir a sus representantes por sufragio”. Para el PP la gestora no tiene personalidad jurídica, ya que los estatutos de Ternera Asturiana recogen que su gobierno son el pleno, la presidencia y la vicepresidencia. “El cese de sus órganos no se contempla que sea por resolución administrativa” como ha hecho Medio Rural, apuntó.

Sin candidatos entre los ganaderos

En su resolución la Consejería justifica que interviene tras la comunicación de la Junta Electoral de que no hubo candidatos por parte del sector ganadero (sí hubo dos por parte de los elaboradores). Y aunque la IGP optó por convocar unas nuevas elecciones -las ha aplazado al 13 de septiembre- en el Principado han advertido de que la puesta en marcha de la gestora anula cualquier decisión posterior.

“No es cierto que la junta electoral pidiera la gestora y el Consejero sabe que no tiene competencias en una corporación de derecho público”, alerta el diputado del PP, quien puso un ejemplo: “Es como si el Principado nombra una gestora en el Colegio de Médicos, corporación de derecho público, en contra de lo que se acordase la junta electoral”.

El diputado ve “especialmente grave” que el Principado siguiera adelante con la gestora en contra de la junta electoral y del pleno del consejo regulador. Y ofrece a Marcelino Marcos “recapacitar” y dar marcha atrás a cambio de retirar la petición de su comparecencia y la de la directora Begoña López en la Junta: “Solo hay una salida para desbloquear esta situación kafkiana, y es estimar el recurso del consejo regulador contra la gestora”.