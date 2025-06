El mapa sanitario asturiano cambiará en 2026: tres áreas sanitarias, mayor coordinación e impulso a los puestos de difícil cobertura

Asturias estrenará a principios del próximo año un nuevo mapa sanitario. Una reordenación administrativa que permitirá mejorar la gestión, agilizar los trámites y acercar las prestaciones sanitarias a las poblaciones más alejadas del centro. El Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes el nuevo diseño en el que la Consejería de Salud lleva trabajando desde hace meses y en el que han participado más de 150 entidades distintas.

“Con esta reordenación del mapa sanitario salimos ganando todos. Desde la ciudadanía hasta los profesionales y los gestores sanitarios. Para los pacientes el nuevo mapa pretende mejorar la equidad, de forma que cualquier persona de Asturias con independencia de su lugar de residencia pueda tener acceso a los mejores especialistas y los medios más adecuados. Menos burocracia, más agilidad, más seguridad y más coordinación”, ha destacado la consejera de Salud, Concepción Saavedra.

Para los profesionales, este cambio supondrá “una oportunidad de mejora y una mayor estabilidad”. Se mantendrán sus derechos y su capacidad de representación dentro del territorio. Además, la Consejería hará más atractivas las zonas más alejadas y periféricas a través de incentivos económicos.

Asimismo, “Asturias ampliará su capacidad docente, pudiendo aumentar la formación de médicos y enfermeras”, con el objetivo de atraer talento. También se dará una mayor visibilidad a la atención primaria.

Concepción Saavedra y Guillermo Peláez en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. / PdA

Claves del nuevo mapa sanitario

Simplificación administrativa: la principal novedad este nuevo mapa es la reducción de las áreas sanitarias, que pasarán de ocho a tres (Occidente costa, Centro-suroccidente y Oriente). Cada una de ellas tiene un hospital universitario de referencia.

Mayor capacidad de respuesta: facilitará la planificación de las inversiones, la tecnología, los dispositivos asistenciales y el resto de materiales acorde a la realidad actual del Principado. El objetivo es impulsar el trabajo en red y la coordinación.

Normalidad para la ciudadanía: Saavedra ha querido recalcar que no habrá cambios en la parte asistencial, es decir, no se cerrará ningún hospital, ambulatorio o consultorio. Los ciudadanos no se verán afectados negativamente por este cambio y mantendrán tanto la adscripción a su médico de familia como al centro de salud o hospital de referencia. “El modelo se mantiene porque es lo que define nuestro sistema sanitario público”, ha resaltado.

Más servicios: se ampliará la cartera de servicios especializados en cada área, a la vez que se refuerza el enfoque en la atención familiar y comunitaria.

Periodo de adaptación

El nuevo mapa sanitario entrará en vigor, de cumplirse con lo previsto por el Principado, a principios del año que viene. EL objetivo es dejar un periodo de adaptación para ajustar las estructuras burocráticas y administrativas antes de su puesta en funcionamiento. Además, será necesario hacer un nuevo decreto de estructura de la Consejería de Salud, el decreto para los puestos de difícil cobertura (que esperan tener en otoño) y nuevas bolsas de trabajo.