Llamedo expresa su "asco" por las conversaciones sobre mujeres del caso "Koldo" ante un PP que denuncia el "pornofeminismo" del PSOE

La vicepresidenta del Gobierno del Principado, Gimena Llamedo, protagonizó este martes una defensa cerrada de la acción feminista del Ejecutivo asturiano y de su compañera de partido Adriana Lastra, frente a las duras acusaciones vertidas por la diputada del PP Gloria García, quien vinculó los escándalos en torno al exministro José Luis Ábalos y el llamado "caso Koldo" con una supuesta "pornoprostitución institucional" en el PSOE.

García se refirió a las conversaciones entre Koldo García y el exministro Ábalos que trascendieron en los últimos informes de la UCO. La diputada popular llegó a afirmar que "el feminismo socialista era todo una gran mentira" y que la igualdad "se ha convertido en una pancarta hipócrita" para un partido que, según denunció, "consume prostitutas mientras predica el abolicionismo". Citó las grabaciones de la UCO y acusó al PSOE de haber silenciado estos hechos durante años. Criticó además a Adriana Lastra por no haber denunciado antes públicamente el acoso que asegura haber sufrido de Santos Cerdán, y exigió a Llamedo que condenase expresamente lo ocurrido. También reprochó al presidente asturiano, Adrián Barbón, que no hubiese trasladado internamente en el partido la situación que padeció Adriana Lastra.

La diputada del PP había utilizado un turno de pregunta referido genéricamente a la apuesta feminista del Gobierno para deslizar reproches por el "caso Koldo" en su segunda intervención.

Llamedo, que también ostenta las competencias en materia de igualdad, comenzó su intervención destacando el papel "ejemplar" de Asturias como "faro y referencia" en políticas feministas, desde la coeducación infantil hasta los recursos para víctimas de violencia machista. Enumeró una serie de dispositivos como la Casa Malva, los centros de atención a mujeres del medio rural o el pionero centro de atención a víctimas de agresiones sexuales como evidencias de ese compromiso. "La igualdad no es una etiqueta, es acción de gobierno", afirmó.

Pero la diputada desvió el foco al "caso Koldo", aludiendo a las conversaciones intervenidas por la Guardia Civil entre el exministro Ábalos y su asesor. "Se repartían señoritas como si fueran mercancía. La corrupción abrazada al vicio", denunció Gloria García, para quien estos hechos demuestran "la gran mentira del feminismo socialista".

La portavoz del PP acusó a la cúpula del PSOE de consumir prostitución mientras defendían el abolicionismo y reprochó a Llamedo su silencio: "No la hemos oído condenar estos hechos. ¿No le da asco?", espetó. También cuestionó el papel de Adriana Lastra, a quien acusó de haber guardado silencio para proteger su posición política. "El PSOE ha perdido todas sus banderas. La última que se le ha caído es la del feminismo", remató.

García acusó al PSOE de haber "prostituido" su discurso feminista mientras aprobaba leyes contra la prostitución y alertó de la paradoja de que el Gobierno de Pedro Sánchez pueda necesitar ahora el voto de Ábalos (expulsado del partido pero no del Congreso) para aprobar su futura ley abolicionista: "El PSOE es ahora el abanderado del pornofeminismo", ironizó.

Sobre Adriana Lastra, se preguntó si calló por miedo a perder su posición dentro del partido. "¿Por qué no acudió a una comisaría o a un juzgado si estaba siendo acosada por Santos Cerdán?", preguntó con sarcasmo. A su juicio, Lastra y Barbón han tratado de presentarse ahora como víctimas cuando "lo sabían todo" y optaron por callar: "El silencio es complicidad. Y ustedes han sido cómplices de esta vergüenza durante todo un año". Cerró su intervención acusando al socialismo de haber hecho del feminismo "una gran mentira" y de haber degradado su discurso en una "pornografía institucional pagada con dinero público".

La respuesta de la vicepresidenta fue tajante: "Por supuesto que me produce asco. Toda la condena. Seguramente me moleste mucho más que a usted", replicó con gesto severo. Pero a renglón seguido dejó claro que su Gobierno no acepta lecciones del Partido Popular en esta materia. "La bandera de la igualdad no se la va a quitar al PSOE ningún individuo y muchísimo menos ustedes", proclamó.

Llamedo acusó al PP de instrumentalizar el feminismo con fines partidistas mientras, en paralelo, bloqueó sistemáticamente leyes que ampliaban los derechos de las mujeres. "Votaron en contra de la ley del divorcio, de la ley de igualdad, de la ley del aborto... Recortaron un 27% en políticas de igualdad en 2012 y eliminaron la cotización a las cuidadoras de dependientes", recordó. "Nosotros salimos a la calle para que ustedes dejaran de hacer política de gestos y pusieran dinero para proteger a las víctimas".

Sobre Adriana Lastra, Llamedo fue explícita en su respaldo: "Dimitió, algo que ustedes no conocen. Y habló cuando lo estimó oportuno. Ahora resulta que ustedes también quieren decidir cuándo hablamos las mujeres".

Además, enmarcó la actuación del PSOE ante el caso Koldo en una respuesta contundente y ejemplar: "La diferencia entre ustedes y nosotros es que nosotros actuamos. La reacción fue inmediata. La condena también", subrayó.

Llamedo lamentó que la diputada del PP no se hubiese ceñido al objeto de la pregunta –la política autonómica de igualdad– y señaló que su intervención respondía más a un intento de linchamiento político que a un interés real por los derechos de las mujeres. Aun así, ofreció continuar el debate en comisión parlamentaria: "Es una pena que se me acabe el tiempo. Ojalá me la pregunte también allí y continuamos".