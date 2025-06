La plantilla de Duro pone condiciones para negociar el ERE planteado por la ingeniería: "No queremos otro parche"

La plantilla de Duro Felguera reclama un plan serio y realizable que garantice el futuro de la compañía para negociar el expediente de regulación de empleo planteado por la firma ayer y que afecta a varias de sus empresas y centros de trabajo en toda España. La histórica ingeniería asturiana anunció el procedimiento de despido colectivo que afecta a centros que suman 699 trabajadores, aunque se desconoce cuántes se verán directamente impactadas por el ajuste. El expediente engloba a cinco sociedades del grupo (DFSA, DFOM, DF Energy Storage, DF Intelligent Systems y DF Green Tech), con actividad en Asturias, Madrid, Cartagena, Huelva, Tarragona y Las Palmas. Quedan fuera del expediente las áreas de Calderería Pesada (conocida como El Tallerón) y DF Mompresa.

El impacto real del expediente se conocerá a medida que avance el proceso de negociación, cuya mesa será constituida la primera semana de julio. El periodo de consultas concluirá en la semana del 7 de agosto.

El anuncio ha causado en el gobierno regional preocupación por el futuro de Duro Felguera. El consejero de Ciencia e Industria, Borja Sánchez, aseguró que el Gobierno asturiano estará "muy vigilante" respecto a las causas alegadas por la empresa y al desarrollo de las negociaciones. "Pedimos a la empresa un compromiso serio con los trabajadores, que garantice condiciones dignas en este proceso", dijo.

Sánchez subrayó, además, que el Ejecutivo autonómico mantiene contacto constante con la SEPI para reiterar su preocupación por la situación de las ingenierías asturianas y solicitar que continúe la cooperación con Duro Felguera. "Esperamos que esta interlocución se traduzca en hechos que garanticen la continuidad de nuestras industrias estratégicas", indicó.

El presidente del comité de empresa de Duro Felguera, Ángel Martínez, expresó su inquietud ante un proceso que arranca con muchas incógnitas. "Aún no tenemos nada claro, salvo lo comunicado por la empresa", señaló el representante de los trabajadores. Martínez remarcó que lo esencial no es el ajuste en sí, sino el futuro de la empresa: "Queremos que se nos explique cuál es el plan de viabilidad realista, creíble y vinculante para el conjunto de las sociedades. No queremos otro parche. Ya firmamos un ERE hace años y no estamos dispuestos a repetir ciclos sin solución definitiva".

Según el presidente del comité, el riesgo de no alcanzar un acuerdo podría llevar a Duro Felguera a un concurso de acreedores con entrada de administración concursal y posibilidad de liquidación. "Estamos en un momento clave. Si el socio no inyecta capital, no hay salida. No vale solo con despedir: hay que aportar inversión, plan industrial y compromiso con la continuidad", advirtió.

En este sentido, celebró que la operación por la que Indra ha asumido la gestión de El Tallerón haya permitido mantener 150 empleos, pero insistió en que es solo una parte del rompecabezas: "Queremos una solución para el conjunto de la empresa y no aceptar sin más una reducción sin horizonte".

El sindicato Comisiones Obreras cree imprescindible que la empresa presente un plan industrial claro y que el socio mayoritario (el grupo mexicano Prodi) cumpla su compromiso de inyectar capital.

"Reducir plantilla no puede ser la salida. Ya conocemos las consecuencias de medidas de ajuste desvinculadas de una estrategia industrial", señaló el sindicato, que exige que el diálogo con la empresa se centre en un proyecto sólido y con inversiones que devuelvan a Duro Felguera su competitividad y capacidad operativa.

El movimiento se produce pocos días después de que el juzgado de lo mercantil número 3 de Gijón autorizara una prórroga del preconcurso de acreedores solicitado por Duro Felguera hasta el próximo 31 de julio. Así, la empresa asturiana podría disponer, en teoría, hasta el 11 de diciembre para mantener el preconcurso abierto, siempre y cuando logre avances en su plan de viabilidad y en las negociaciones con sus acreedores.