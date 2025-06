Toda una vida dedicada a otras: emotivo homenaje a un centenar de médicos que se jubilan este año

Una misa para homenajear a los médicos fallecidos en el último año y un acto institucional para hacer lo propio con el centenar que se jubilarán en este 2025. Esos fueron ayer los primeros actos que el Colegio de Médicos de Asturias organizó en la XXII Semana Médica, una cita que conmemora la Festividad de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, patrona de la profesión y cuya fecha litúrgica se celebra el día 27 de junio.

A las 18.30 horas, los miembros del Colegio de Médicos se dieron cita en la ovetense iglesia del Corazón de María, en la plaza de América, para asistir a una emotiva misa en memoria de los colegiados fallecidos durante el último año. Tras ello, tuvo lugar en el hotel de la Reconquista de Oviedo un acto solemne marcado por la emotividad.

Durante la ceremonia, el presidente del Colegio, Luis Antuña, dirigió unas palabras a los nuevos colegiados honoríficos, a quienes agradeció su entrega de toda una vida a la medicina. "Este diploma no hace referencia a un curso, a un título o a una especialidad concreta, sino a una vida entera dedicada a la Medicina. Resume décadas de esfuerzo, decisiones difíciles, humanidad y compromiso", destacó Antuña, para quien este reconocimiento "no os aleja". "Todo lo contrario: os reconoce. No os aparta: os distingue".

Misa en el Corazón de María de Oviedo por los médicos fallecidos. | MARIO CANTELI

El presidente del Colegio de Médicos aprovechó su intervención para hacer un llamamiento a los nuevos colegiados honoríficos para que sigan participando de la vida de la organización. "Podéis ser una fuente de inspiración para los más jóvenes", afirmó. E insistió en la necesidad de que estos profesionales veteranos, por su experiencia y autoridad moral, sigan vinculados a la institución y ejerzan de brújula en tiempos de incertidumbre.

El presidente remarcó que su experiencia puede ser clave para abordar los nuevos retos del sector, haciendo hincapié en los riesgos que plantea el nuevo estatuto marco, que, según dijo, "pone en riesgo tanto la autonomía clínica como la estabilidad laboral y la calidad asistencial". Frente a ello, añadió, "necesitamos vuestra mirada serena, crítica y ética, vuestra voz individual y colectiva, que suma memoria, autoridad y sentido".

Antuña apeló también a la vocación y la deontología médica como pilares fundamentales que deben transmitirse a las nuevas generaciones. "No sólo cuenta lo que fuisteis capaces de hacer, sino por qué lo hicisteis. En ese porqué está la verdadera esencia de la vocación médica y hoy es imprescindible que se note, que se explique", concluyó.

El acto sirvió así como un doble homenaje: al pasado de los médicos fallecidos y al futuro que aún pueden construir los jubilados dentro del Colegio, al servicio de una medicina comprometida, ética y humanista.