Gonzalo Álvarez Muriel, interviene en la Semana de la Innovación: "Queremos pymes más atractivas que capten talento"

La III Semana de la Innovación de LA NUEVA ESPAÑA, organizada por este periódico en colaboración con CTIC y patrocinada por BBVA, Treelogic, Telecable, Dana Software, el Ayuntamiento de Siero y la Isla de la Innovación de Avilés, se desarrolla hasta el viernes en el Club LA NUEVA ESPAÑA. La cuarta sesión, dedicada mañana a la Industria 5.0, personas y tecnología en equilibrio, contará con una primera intervención a cargo de Gonzalo Álvarez Muriel, como miembro del proyecto Asturias Field Digital LAB, de FADE. Después, habrá una entrevista a Begoña Cuetos, directora regional noroeste de BBVA. Y finalizará con un coloquio con Alberto González, director de Exportación de Tekox; Andrés Castro, CEO de Icube; y Julián Corostola, director de Aleastur Innovation Center.

-¿Dónde se encuentra ese equilibrio entre industria y personas?

-No hay suficientes personas para cubrir los puestos de trabajo en todos los sectores. Nos pasa en nuestra fábrica, estamos buscando científicos de datos y hay peleas para contratar a los pocos que salen de la Universidad de Oviedo. Necesitamos la tecnología para cubrir todo ese trabajo. No es sustituir a las personas con tecnología sino utilizar la tecnología para suplir esa carencia de capital humano. La Asociación para el progreso de la Dirección advierte que no hay charcuteros o pescaderos para los supermercados. Las herramientas digitales harán que la carga de trabajo del humano sea más eficiente.

-¿Qué oportunidades ofrece la industria 5.0 a las Pymes asturianas?

-Hay muchos tipos de Pymes, pero sin lugar a dudas no puedes ser competitivo si no tienes herramientas de trabajo que ayuden de forma eficaz. Es difícil atraer talento. La gente no siempre quiere trabajar en una Pyme. Prefieren un gran empresa o irse a esa compañía de Suecia o Noruega que te contrata para trabajar en remoto en Asturias. La verdad es que yo aún estoy muy metido en la industria 4.0, en la que aún queda mucho por hacer. Se trata de hacer a las pymes más atractivas para atraer talento.

-¿Cómo beneficia al tejido empresarial la estrategia de especialización inteligente de Asturias?

-La administración pública carece de confianza hacia las empresas que solicitan ayudas. En los procedimientos debes justificar que no vas a malgastar el dinero en vez de hablar del valor que vas a generar. No puede tratarse a los emprendedores como potenciales defraudadores, cuando en realidad son posibles generadores de riqueza. Eso en los países anglosajones no pasa.

-¿Tiene algo que ver la diferente base jurídica entre países anglosajones y latinos?

-En Estados Unidos al emprendedor se le respeta y se le ayuda. Aquí como base de partida hay que justificar que no vas a infringir la norma. Eso no ayuda a emprender . Una Pyme responde con su patrimonio, y eso tiene muchos riesgos; la gente se lo piensa, es lógico.

-Y luego está la burocracia...

-El papeleo burocrático tampoco ayuda al emprendimiento d a pedir esas ayudas. Ese exceso de celo paraliza al emprendedor.

-Cómo se traducirá en la práctica la generalización de la Inteligencia Artificial?

-El acceso a la inteligencia artificial no es gratis. El precio son nuestros datos, a los que empresas como Google les sacan mucho partido. En la empresa es lo mismo. Acceder a las tecnologías es costoso. Si las compañías van a invertir, el retorno de la inversión debe estar calculado de forma muy consciente. Y esto supone que igual no pueden dar acceso a la IA todos los empleados de la empresa, porque va a costar un dinero. Cada empresa decidirá hasta que punto quiere invertir. Quien tenga acceso deberá valorarlo y sacarle el máximo partido.

-¿La IA hará menos humano el trabajo, o por el contrario, reforzará el valor de las personas?

-Es como una realidad humana aumentada. Estas herramientas pueden hacer que hagas el trabajo mejor o de forma mas segura. Somos trabajadores aumentados. Los robots colaborativos colaboran contigo para hacer mejor las tareas. Tampoco es algo tan nuevo. Siempre ha habido personas y máquinas en las empresas. Vamos a nuevos roles y nuevas capacidades y esa adaptación es imprescindible para todos los trabajadores. Si no uso esas herramientas como empleado valgo menos.

-¿En que ámbitos se mueve el Field digital lab de Fade del que usted forma parte?

-Varias empresas multinacionales que operan en Asturias se han puesto de acuerdo para buscar soluciones digitales avanzadas que no están en el mercado. El plan es que las desarrollemos nosotros con empresas digitales implantadas en Asturias. El paraguas es FADE. Queremos investigar y desarrollar soluciones que en muchos casos son comunes a todos.