El objetivo que se fija la consejera de Educación, Eva Ledo, para mejorar la calidad educativa: reforzar la figura del profesor

La Consejería de Educación se fija como objetivo colocar al profesorado en el centro del nuevo "pacto educativo" que el Principado quiere establecer tras la huelga de docentes. La nueva consejera, Eva Ledo, afirmó en su primera intervención ante el Pleno de la Junta General que una de sus prioridades será "reconocer y potenciar la labor del profesorado como la pieza angular del sistema educativo para conseguir una educación de calidad en el alumnado".

Ledo fue interpelada al respecto por el diputado Javier Jové, de Vox, quien preguntó a la consejera si estaba dispuesta a abandonar "prioridades ideológicas" para perseguir la "calidad y excelencia educativa". El diputado planteaba reducir la presencia en los centros de las asignaturas de asturiano o la formación en materia de igualdad. Ledo recalcó que el Gobierno debe cumplir con la legalidad vigente, tanto la ley de uso del asturiano como la normativa referida a la igualdad. Sí admitió, sin embargo, la necesidad de resaltar la figura del docente. "Mi objetivo es restablecer la confianza de todos los sectores educativos a través del diálogo permanente, la escucha constante, y añadiendo ilusión y muchas ganas de trabajar, tendiendo puentes con gestos y políticas concretas", recalcó la consejera.

Eva Ledo insistió en esa voluntad de diálogo al afirmar que esta semana tiene "la agenda completa" con reuniones marcadas con "todos los sectores". Tras reunirse con la junta general docente, la consejera celebró ayer un encuentro con los sindicatos de Les Escuelines y hoy tiene previsto reunirse con los tres sindicatos que han convocado el paro en la enseñanza concertada. Además, pasado mañana jueves se citará con los equipos directivos de todos los centros educativos, así como con el servicio de Inspección Educativa. "Seguiremos paso a paso lo acordado con los sindicatos; lo que pretendo es mejorar la calidad del sistema educativo", aseguró la consejera.

Eva Ledo fue también interpelada por la diputada del grupo mixto Covadonga Tomé, quien quiso saber si el Principado está dispuesto a "seguir financiando las tres escuelas privadas infantiles de 0 a 3 años", en referencia a los centros de San Eutiquio y El Bibio (ambos en Gijón), y Sagrada Familia (en Corvera). Tomé aseguró que no tenía sentido subvencionarlos desde el Principado estando en marcha la constitución de una red pública y gratuita. Además, se refirió a recientes manifestaciones de responsables de la entidad que gestiona los tres centros, en las que, según dijo, se aprecia un claro "sesgo ideológico".

Ledo manifestó que, hasta la fecha, no se ha dado por parte del Gobierno ningún paso respecto a esos centros. "Estas guarderías tienen actualmente una matrícula de entre 230 y 250 menores, con un coste total de 282.400 euros". "Es un modelo heredado de otra época que, en este momento, todavía no se ha puesto sobre la mesa y sobre el que no se ha producido modificación presupuestaria alguna", indicó la consejera, al tiempo que admitió que esos centros atienden una demanda de plazas que la red pública no puede por ahora cubrir.

Tomé afirmó al respecto que no solo "respalda" sino que "celebra" la ley que conforma la red autonómica de escuelas infantiles, pero indicó que más allá del "anacronismo que suponen las afirmaciones xenófobas o machistas de las fundaciones" que sustentan los tres centros privados, "no pueden en ningún caso, en un Estado aconfesional y en una comunidad autónoma con un gobierno progresista, recibir ni un euro de dinero público".