PP, Vox y Foro instan a Barbón a sumarse a las voces del PSOE que exigen elecciones anticipadas

El presidente del Principado Adrián Barbón se ha enfrentado en la sesión de preguntas a las reclamaciones coincidentes de los tres partidos de la derecha, PP, Vox y Foro, para que se sumase a las voces internas del PSOE que reclaman la convocatoria de elecciones generales ante los graves casos de corrupción que afectan a los dos últimos secretarios de organización del partido: el exministro José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

Barbón reiteró su “asco” ante la corrupción, no ocultó una petición de “perdón” y reconoció que es necesario “recuperar la credibilidad”: respondía así a la entente, que ya ha bautizado en otras ocasiones como “el tres en raya”, cuando coinciden las tres formaciones de la derecha en el turno de preguntas.

Barbón: Adriana Lastra o tomaba decisiones o perdía al bebé

La posición de los grupos de la oposición fue dura y coincidió también en reprochar a Barbón su “silencio” ante la situación padecida por Adriana Lastra, quien reconoció haber sido sometida a un “acoso” por parte de Santos Cerdán por el control del poder en Ferraz. Barbón reveló que Lastra tomó la decisión personal de dimitir del cargo de vicesecretaria general del PSOE por indicación médica: “Le dijeron que o tomaba decisiones o perdería el bebé”, ha señalado Barbón, quien ha insistido en que lo que Adriana Lastra ha denunciado es que en aquel marco de batalla interna interpreta ahora que quizás el objetivo era forzarla a dimitir para no conocer algunas situaciones que se producían.

En todo caso, Barbón hizo una defensa de las siglas: “El PSOE no está investigado y la única persona que puede decir si un partido es corrupto es un juez o una jueza”, señaló. E insistió en que “la corrupción no afecta a los partidos, sino a las personas”. Defendió, también, las propuestas que llevará al comité federal del PSOE el próximo 5 de julio: endurecer las penas para corruptos y también para las empresas que ofrecen mordidas, así como incrementar las alertas feministas en el PSOE ante actitudes machistas.

Álvaro Queipo (PP): “Dejen de robarnos”

El portavoz y presidente del PP, Álvaro Queipo, aseguró que Barbón “ha ligado su futuro al de Pedro Sánchez” y que eso “le saldrá muy caro”. Afirmó que las encuestas ya constatan un cambio de ciclo en Asturias e instó a Barbón a “romper con Sánchez” un pedir la convocatoria de elecciones. Para Queipo, el PSOE es “un partido sistemáticamente corrupto” y reprochó a Barbón su defensa del “líder de la banda del Peugeot”, en referencia al presidente Pedro Sánchez.

También reprochó Queipo que Barbón haya apoyado la reforma del código penal para bajar las penas por el delito de malversación y favorecer la amnistía en los casos relativos al movimiento separatista catalán.

Barbón dijo rechazar entrar en un “y tú más” que a su juicio caracteriza el discurso del PP. “Yo no estoy jugando al pim, pam, pum. He propuesto endurecer el Código Penal para castigar el cohecho propio, inhabilitar a los corruptos y perseguir también a los corruptores. ¿Por qué ustedes no apoyan estas medidas?”, replicó.

Barbón insistió en que las obras asturianas bajo sospecha son competencia del Estado, no del Principado y aprovechó también para reafirmar que volverá a presentarse como candidato en 2027. En el contraataque demoscópico, afirmó que sus sondeos revelan que dobla a Queipo en resultado a la pregunta de a quién prefiere el encuestado como presidente. Abundó también en un argumento que ya lleva tiempo deslizando: “Cada vez empiezo a dudar más de que usted encabece la candidatura del PP en 2027”, le espetó a Queipo.

Carolina López (Vox): “Su partido es puteros, sobres, orgías y estupefacientes”

Aún más duro fue el tono de la portavoz y presidenta de Vox, Carolina López, que acusó al PSOE de ser “una mafia corrupta” financiada con “el dinero de todos los españoles”. López vinculó el caso Koldo con otros escándalos asturianos, como el de los fondos mineros, el caso Marea o las condenas a UGT. También acusó López a Barbón de haber “encubierto” la situación sufrida por Adriana Lastra. “El ADN del PSOE es la corrupción económica, moral y del falso feminismo”, dijo, para acabar con una frase que motivó una airada respuesta de Barbón: “PSOE: puteros, sobres, orgías y estupefacientes”.

El líder socialista salió a la réplica con una encendida defensa del honor de los militantes socialistas: “la inmensa mayoría de los militantes socialistas son personas honradas”, dijo, recordando “a los que murieron por defender la libertad y que en modo alguno deben escuchar esas palabras de su boca”, le dijo a la portavoz de Vox. También aprovechó para criticar que Vox no proponga ninguna medida concreta. “Nunca vi cuatro sueldos más perdidos que los de sus diputados”, ironizó, citando también los reproches a la formación de Abascal lanzados por el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Sobre la situación de Adriana Lastra, negó que se tratase de un caso de machismo, como había insinuado Vox, y lo encuadró en una lucha de poder interna, en la que Lastra decidió apartarse por motivos personales y de salud.

Adrián Pumares (Foro): “Únase a las voces que reclaman decencia frente a la corrupción casposa y machista”

El portavoz de Foro Asturias, Adrián Pumares, rebajó el tono, aunque coincidió en muchas de las críticas formuladas con anterioridad por Queipo y López. Reprochó a Barbón su silencio ante actitudes machistas dentro del PSOE al tiempo que ha calificado de machistas, en numerosas ocasiones, las críticas de la oposición a la gestión de las consejeras mujeres del gobierno regional. También recordó el respaldo del PSOE asturiano a la rebaja del delito de malversación.

Pumares le preguntó además a Barbón si aún respaldaba a la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y propuso una auditoría de las obras públicas estatales bajo sospecha, así como la aplicación y desarrollo, tras años de paréntesis, de la Ley de Transparencia en Asturias. Pumares se refirió a la carta en la que varios exdirigentes del PSOE reclaman elecciones, cuyas firmas (dispuestas por orden alfabético) encabeza el exministro José Barrionuevo y cierra Rafael Vera. "Únase a las voces que reclaman decencia frente a la corrupción casposa y machista", insistió.

El presidente replicó que una auditoría general de todos los contratos “paralizaría la administración” y defendió medidas más proporcionales, como la exclusión de cargos ejecutivos y eventuales de las mesas de contratación. Además, cuestionó la autoridad moral de los exdirigentes socialistas que firmaron una carta pidiendo la dimisión de Pedro Sánchez, al recordar que algunos de ellos “estuvieron condenados por los GAL”. Finalmente, acusó a Pumares de haber perdido autonomía política: “Hoy actúa como el diputado número 18 del PP”. “Ya queda menos”, se oyó en la bancada popular.