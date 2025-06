El conflicto de las residencias de mayores llega a su fin: comité de empresa y Consejería firman un preacuerdo

El conflicto entre los Establecimientos Residenciales de Mayores (ERA) y la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar parece llegar a su fin. Ambas instituciones han firmado este jueves un preacuerdo en el que se recogen gran parte de las demandas del comité de empresa. Desde el convenio entre el ERA y el Sespa, los puestos de difícil cobertura, el nuevo modelo de cuidados y, por supuesto, en tan esperado complemento de peligrosidad. En la reunión estuvieron presentes la consejera, Marta del Arco, y la gerente del ERA, Nerea Monroy.

El primer punto del acuerdo es el convenio entre el ERA y el Sespa. El Principado se compromete a incluir una disposición en el reglamento de evaluación del desempeño, que se está negociando actualmente, para que las carreras profesionales sean recíprocas. También a elaborar un documento argumentado la necesidad de valorar por igual los méritos, tanto en listas como en oposiciones a la Consejería de Salud, para trasladarlo al pacto de contrataciones.

Se instaurará la farmacia hospitalaria en los centros de más de cien residentes y se impulsarán medidas que permitan compatibilizar el trabajo de enfermera en el ERA y en el Sespa, modificando la normativa de compatibilidad.

Respecto a los puestos de difícil cobertura, se establecerá un plus para las enfermeras de todos los centros de 78,71 euros más al mes. Además, los puestos de técnico de auxiliar en enfermería, ordenanzas cocineros y operarios de las alas de Asturias ( Arriondas, Belmonte, Lastres, Infiesto, Llanes y Tineo) tendrán un plus de 47,79 euros al mes.

La demandan más esperada también se incluye en el preacuerdo. El Principado establecerá un complemento de peligrosidad para todos los trabajadores de los centros residenciales del ERA.

El nuevo modelo girará en torno a cinco líneas clave. La relación de grupos estables de convivencia, garantizar las presencias en sala de forma continua e igualar los fines de semana a semana, con el objetivo de realizar las mismas tareas; participación de todos los profesionales en las reuniones multidisciplinares, formación y acompañamiento.

Para poder hacerle frente se contempla la transformación de puestos y la creación de nuevas plazas. Por un lado, transformarán los puestos de 75 trabajadores fijos discontinuos, cuatro animadores sociaoculturales y dos terapeutas ocupacionales a jornada completa. Asimismo, crearán dos plazas de animadores sociculturales y otra de enfermera, ambas también a jornada completa.

Este cambio va a ser progresivo. Los primeros centros en implantarlo serán los de Arriondas, Lastres, Lugones, Aurora Álvarez, Valentín Palacio, Infiesto y Cudillero. Estos centros tienen 42 fijos discontinuos, que pasarán a jornada completa en el 2026. El resto, hasta 75, se repartirán entre los demás centros, previa negociación con el comité.

"A estos centros no se les van a exigir la misma implicación que a los mencionados hasta que tengan la dotación de personal necesaria. Por ejemplo, los fines de semana no se podrán realizar las mimas tareas que por semana, por no tener igualados los mínimos", explican en el comité de empresa del ERA.

Participación de la plantilla en el acuerdo

En el comité valoran "positivamente" el preacuerdo. "Consideramos que se incluyen muchas de las peticiones que llevamos demandado años, como son las transformaciones de jornadas precarias parciales a completa (FD, animadores y terapeutas ocupacionales) y el reconocimiento del plus de peligrosidad", indican. Por eso, están de acuerdo por unanimidad en firmar este acuerdo, pero, evidentemente, la plantilla tiene que participar en esta decisión.

Dado que la temporada de verano está a la vuelta de la esquina, los trabajadores que no estén conforme con la firma del acuerdo tendrán que enviar correos individuales con nombre, apellidos, DNI, centro de trabajo y categoría profesional al correo del comité de empresa (comiteera0@gmail.com) explicando brevemente el motivo. El plazo para la recepción de correos será desde mañana viernes, día 27 de junio, hasta el viernes 4 de julio.