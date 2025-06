Nicolás Redondo: "Los partidos son para servir, no una religión"

"Estamos viviendo en plena crisis de la democracia representativa". Un "estado alterado de la política" que afecta a todo el mundo, en una situación de "inestabilidad", pero, especialmente, a España. Esa fue una de las principales reflexiones –porque hubo muchas y aplaudidas– que lanzó ayer el abogado y político Nicolás Redondo Terreros, exdirigente del PSOE de Euskadi, en la conferencia que impartió en el Antiguo Instituto de Gijón de la mano del Foro Jovellanos. "Los partidos son un instrumento para servir a la sociedad, no son una religión", dijo el vasco, recordando ideas del también político de su tierra Ramón Rubial.

Redondo Terreros, hijo del histórico socialista Nicolás Redondo Urbieta, tocó muchos palos en su discurso ante una audiencia que no dejó un asiento libre y entre la que estuvo el presidente de la Junta General del Principado, el socialista Juan Cofiño. Uno de ellos –de la corrupción dio pinceladas– fue la situación del Gobierno de Pedro Sánchez y sus pactos con los nacionalismos, con los que "rompe" la igualdad entre todos los españoles.

Dijo que "a cambio de siete votos" de respaldo, el Ejecutivo ha provocado que la ley "sea diferente" en Cataluña –por la amnistía– para ciudadanos que participaron en el "pronunciamiento" de 2017, véase Carles Puigdemont u Oriol Junqueras.

"Es indigno que el Gobierno dependa de los herederos de ETA", sentenció Redondo Terreros en cuanto al País Vasco. Reforzó su tesis con el argumento de que Bildu "no es igual" que otras formaciones, ya que no ha realizado "el recorrido ético" para tener esa consideración. Según sentenció, los dirigentes del partido independentista, que "cada vez que sale un preso de ETA van a recibirle", no lo hacen por "calor humano", sino por "fortalecer" la leyenda del grupo terrorista. La consideración moral de partido no la tendrán para él "mientras no se arrepientan" de sus crímenes.

En este sentido, mencionó que los españoles muchas veces "no somos conscientes de nuestras victorias", refiriéndose a la derrota de ETA. Un logro de la sociedad –"que salió a las calles"– y de las Fuerzas de Seguridad, que "nos protegen por la libertad y la democracia". El político, expulsado del PSOE en 2023, pidió en su intervención que la izquierda "vuelva a sentir el orgullo de ser española". También criticó duramente la llamada "reforma Bolaños" en la Justicia. Y llamó a la formación de un gran proyecto continental, que no es otro que el de una Unión Europea, que sea "sujeto de la historia" y no un mero agente pasivo.