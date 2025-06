Ramón Artime, presidente de ASAJA: "No hay relevo generacional en el campo porque no nos dejan vivir"

Habla Ramón Artime (Verdicio, Gozón, 1952) con la seguridad de alguien que conoce a fondo el sector agroganadero asturiano, con el que lo ha vivido prácticamente todo, tanto a pie de ganadería –de leche y que ahora dirige su hijo–, como en calidad de dirigente. Es el más veterano que sigue en activo en el Principado, pues preside ASAJA(Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores) desde 1988. La organización es una de las cinco que optan a tener presencia en el Consejo Agrario del Principado, para lo que votarán 6.159 electores el próximo 17 de julio. Una fecha que "no puede ser peor", advierte Artime, quien no duda en calificar el proceso electoral de "chapuza", algo que atribuye al consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, con cuya gestión se muestra muy crítico. "La fecha elegida es nefasta, en pleno julio, el día después de las fiestas del Carmen que en Asturias se celebra en multitud de lugares. Votarán la tercera parte si lo hace".

-No le veo muy animado con las elecciones, pero es que en Asturias no las hay desde 2002. ¿Todo ha cambiado mucho, verdad?

-El campo cambió radicalmente y nada que no predijéramos. Que iba a ir a menos. En leche es incalculable dónde vamos a llegar. Yo creo que en un plazo de 4 o 5 años vamos a estar entre los 400 y los 500 productores: éramos más de 30.000. En carne siguen creciendo, hay mucha explotación mixta. El gran abandono lo sufre el sector lácteo.

-Ahora disfrutan de buenos precios. ¿No incentiva la producción?

-Sí, pasamos momentos muy complicados con la guerra de Ucrania, el clima... Muchos problemas. Ahora no se puede decir lo mismo. En la leche, más que en precios el beneficio es en la caída de los costes de producción. Donde realmente han subido los precios es en la carne. Todo nos lleva a que haya una tranquilidad de rentas en el sector.

-Un sector que también está más tranquilo después de salir a la calle no solo aquí, sino en toda Europa. ¿Sirvieron para algo aquellas marchas contra la excesiva burocracia de Bruselas y las leyes inasumibles?

-No sirvió nada. Las cosas no se deciden en Asturias, las cosas se deciden del Negrón para allá, donde está Madrid y está Bruselas. El gran problema que nos viene es otra reforma de la PAC a la vuelta de la esquina. Y ahí es donde hay que poner toda la carne en el asador. Necesitamos tener organizaciones fuertes y con presencia a nivel nacional y en la UE. Ahí está el ejemplo del lobo.

-¿Qué pasó con el lobo?

-ASAJA estuvo en Bruselas varias veces exponiendo la situación, al igual que en Madrid, negociando con los partidos, con Junts, PNV, para que apoyaran la famosa moción que logró sacarlo del listado de protección. Es la importancia de tener organizaciones fuertes, en el exterior.

-Iba a preguntarle, precisamente, por los motivos para votar a ASAJAel próximo 17 de julio.

-Pues porque tenemos los deberes hechos desde que existimos. En todos estos años se hicieron muchas cosas en esta región: un laboratorio interprofesional lechero, que lo impulsaron las organizaciones agrarias, con la industria, y no con toda la industria, porque hubo parte de la industria que se quedó fuera; en Asturias se hizo un plan de ceses anticipados de actividad, o sea, las famosas jubilaciones anticipadas, que no lo hubo en toda España, cerrando filas con la administración; se logró un contrato lechero que no había, pues el ganadero vendía la leche y no sabía cómo la iba a cobrar... Se hizo mucho más y gracias a organizaciones agrarias como Asaja. Ahora parece ser que alguien se empeña en decir que no servimos para nada. ASAJAes muy necesaria, porque es una organización, no de andar por casa, sino con fuerza en Europa, con organizaciones afines en todos los estados y con oficina presencial Bruselas.

-En sus siglas llevan la palabra jóvenes, pero pocos se ven por el campo asturiano.

-No, no hay relevo por una razón muy sencilla, porque no nos dejan vivir, que quede claro.

-¿Quién y por qué?

-Las correspondientes administraciones con su burocracia y exigencias. Vamos a ver, el campo tiene planteado de ahora en adelante un problema medioambiental importante con todo lo que se nos va a exigir en gestión de residuos, de purines... No veo a ningún político preguntándonos y ocupado en ver cómo ayudar. Tenemos un consejero que ni está, ni se le espera. Está solo a los problemas que sobrevienen y ver cómo lo arregla. Y así todo, lo arregla regular. El campo está pagando como nadie la falta de profesionalidad de los políticos.

-¿Por qué?

-Antes iba muchas veces al parlamento y quien se reunía conmigo era un ingeniero agrónomo, un veterinario, que además era hijo de agricultores o ganaderos. Sabía de lo que hablaba. Ahora no. Conocí todas las consejerías de la democracia, salvo la primera, la de Jesús Arango. Jamás ha habido un nivel tan bajo en una consejería como la que tenemos ahora. A mí la sensación que me da es que el Consejero (Marcelino Marcos Líndez) está más pendiente de salvar su continuidad política que de abordar los problemas y gestionar.

-Por la relación con la Consejería de Medio Rural iba a preguntarle.

-Lo primero que tendría que hacer es respetar y tratarnos con menos indiferencia a todas las organizaciones en general. Y después que facilite la vida a la gente, que no lo hace.

-¿Por qué?

-Ahí está el ejemplo de la crisis de la tuberculosis en Tineo. No la liaron los ganaderos, sino otros que fueron por delante a hacerse notar. Y fue porque la Consejería no hizo la cosas bien desde el principio. Y encima van y montan un espectáculo público con más de mil personas en Tineo que acabó en discusión. Los únicos perjudicados, los ganaderos, de Tineo y del resto de Asturias. Ibas a Madrid y te preguntaban por ello, como si aquí hubiera la peste.

-ASAJA está en la comisión gestora que ha nombrado la Consejería en la IGP Ternera Asturiana, no sin críticas y rechazo de la propia marca. ¿Cómo lo ve?

-Preocupados. Y que quede claro: sin participamos ahí es con el único objetivo de que se convoquen elecciones en el plazo más corto de tiempo. No estamos para andar de fiesta en fiesta. Queremos una reunión de la gestora y que ponga plazos de elecciones. Si no, ASAJAse irá.

-El programa de control del lobo está en marcha, ¿servirá?

-Si alguien luchó por los controles son el PP y Asaja. Así de claro. Ahora el Consejero actúa como si fuera él quien lo arregló. Dice que se van a matar en Asturias 53. Milongas. Que nos diga exactamente cómo, quién, cuándo, dónde... Todavía no encontré a nadie que lo confirme.

-¿Servirá para frenar los ataques al ganado?

-Tiene que notarse si de verdad son 53. La pregunta es sobre cuántos y si continuarán. Y ojo, el problema del lobo hoy se avecina con el oso mañana. Y aquí los ataques serán a personas. Hay que tomar medidas ya, prevención. Debe imponerse el sentido común. Pero lo dudo.Estamos en la política del relato, no de los hechos.

-Le veo muy pesimista. Algo positivo habrá en el campo asturiano. Tiene un nieto, ¿no le gustaría que siga con la ganadería familiar?

-Va a ser que no. Para quedarse con vacas en una explotación hay que estar muy convencido, tener mucha afición y por supuesto estar preparado. Mi hijo es economista, trabajó en un banco y lo dejó porque quiso ser ganadero. Nunca le oí quejarse. A mi nieto le digo que elija lo que quiera, tiene 16 años, es aún joven. Apuesta por una ingeniería. Claro que me da pena si la ganadería familiar se acaba, pero es que esto no es cuestión de gustos, hay que tenerlo claro. Es duro, son 24 horas, 365 días del año. Yo le digo que se prepare, que decida por él.