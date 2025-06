Rosario Ortega, fundadora del Observatorio Internacional de la Violencia Escolar: "Un niño que sufre acoso tiende a culpabilizarse"

Rosario Ortega es una de las mayores expertas en bullying en España. Fue fundadora y vicepresidenta del Observatorio Internacional de Violencia Escolar. Esta semana participa en el Congreso de Psicología y Educación que tiene lugar en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo.

-¿Cuál ha sido la evolución del acoso escolar?

-La investigación ha sido muy productiva y exponencial. Ahora conocemos muchísimo mejor el problema, y no es ni pequeño ni sencillo, sino muy complejo. Las tendencias mundiales dicen que actualmente hay entre un 5 y un 30% de implicados (entre víctima, acosador y todo el entorno de alrededor que tiene conocimiento). Es decir, que en un aula puede hacer como mínimo entre uno y dos implicados y, como mucho entre cuatro o cinco. La prevalencia en este sentido ha cambiado bastante poco, pero sí se ha transformado.

-¿A qué se refiere?

-En los primeros años del siglo XXI emerge lo que se llama el ciberbullying. ¿Es idéntico al bullying presencial? No, pero es parecido en cuanto que es un ataque injustificado, cruel y persistente en el tiempo.

-Entonces, ¿la aparición de internet y las redes sociales ha facilitado el acoso?

-Sí, en alguna medida ha permitido que niños que a lo mejor no eran particularmente fuertes, dominantes, detrás de una pantalla se esconden y pueden hacer cosas que no se atreven a hacer directamente. Por tanto, una víctima de bullying tradicional puede perfectamente convertirse en un agresor cibernético. ¿Por qué? Por que está muy dolido y frustrado, y cree que puede atacar a través de los dispositivos digitales. Esta estudiado, por ejemplo, la disminución del acoso presencial en el último decenio y como, en cambio, sube el ciberacoso.

-¿A qué edad está más presente el acoso escolar?

-Históricamente, la edad más prototípica era los años de Primaria. A partir de los 9 y 10 años. Y paradójicamente en aquellos años veíamos que el bullying descendía muchísimo a partir de los 15-16. Eso se ha interrumpido. Es decir, a partir del cyberbullying se ha mantenido bastante el bullying en Secundaria, sobre todo, a través de los dispositivos digitales.

-¿Cómo deberían actuar unos padres que detectan que a su hijo le están acosando en clase?

-La inmensa mayoría de las administraciones educativas tienen protocolos anti-bullying. Entonces esos padres tienen que saber que esto es un problema que ocurre en la escuela, que tiene que ver con la vida escolar y , por tanto, tienen que ir a hablar con los profesores. No hay que entrar como un elefante en una cacharrería, hay que tener buena comunicación con los docentes. Por supuesto, hablar con el niño, enterarse bien, comprender y apoyar a su hijo.

-¿Y los padres del acosador?

-En cuanto tienen conciencia de que su hijo está abusando, acosando, hostigando o quitándole cosas a otro, hay que detenerlo. Y es, con frecuencia, bastante difícil de detener, porque el niño lo niega. Entonces, como los padres de la víctima, deben ir a hablar con el equipo directivo, con gente que sea, porque es un tema que hay que atenderlo bien. Puede ser prolongado y los efectos pueden ser graves.

-Aconseja que acudan al centro educativo, pero en ocasiones desde el centro niegan que tuviesen conocimiento alguno.

-Ese es el problema. Dado que esto es un problema que sucede en casi todas las escuelas, si usted me dice que aquí no pasa es que usted no tiene ni idea de esto. Y si usted lo sabe y lo calla para mentirle a la gente es un hipócrita. La naturaleza de este fenómeno es psicosocial en relación al desarrollo infantil, al desarrollo de los niños, que es lo que nos importa. Y a la salud psicológica y a la salud mental de estos.

-¿Cómo afecta a los niños?

-El niño que es víctima se siente avergonzado porque se pregunta por qué. Porque el chiquito no se ve con ningún rasgo para que el otro se meta con él. Y como no puede responderse, porque es porque sí, tiende a culparse a sí mismo. No hay nada que haga más daño a la salud mental que cuando se siente uno culpable sin serlo. Porque se siente impotente, con baja autoestima y confuso.

-¿Cómo podría frenarse?

-Cada caso es particular, pero hay muchos recursos disponibles. Además, con los niños hay que hablar. De este tema y de todos. Los padres no pueden ser ignorantes de la vida social de sus hijos. Segundo, de esto se tiene que hablar en la escuela. Tercero, todas las escuelas tienen que tener un protocolo.

-Y dejar de lado la frase de "son cosas de niños"

-Eso de "cosa de niños" es una excusa para no enterarte de lo que le pasa a tu hijo. ¿Cómo que son cosas de niños? Son cosas de niños jugar, no son cosas de niños pegarle a otro todo el día. Ni excluirlo, ni quitarle el bocadillo.