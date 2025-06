Sonsoles Peralta: "Canteli pretente encubrir su nefasta gestión a base de titulares"

Dos años después del inicio del mandato municipal, la portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ofrece un duro balance sobre la gestión del alcalde Alfredo Canteli. Peralta denuncia lo que considera una política basada en la propaganda, el incumplimiento de promesas, la subida de impuestos y una deriva ideológica del Partido Popular que, asegura, "ha rendido Oviedo a la izquierda".

Dos años de mandato, ¿cuál es el balance de VOX?

Como dice el alcalde "el balance corresponde hacerlo a los ovetenses". Pero para eso necesitan conocer la verdad, y para eso está VOX: haciendo oposición, fiscalizando, y poniendo luz en las sombras del mandato de Canteli. Sombras en la gestión que intenta ocultar a base de propaganda mediática.

¿A qué verdad se refiere?

A la que manipula conscientemente, que unido a la falta de honestidad es una absoluta falta de respeto a los ovetenses. Canteli nos ha brindado dos años de promesas incumplidas. Anuncia inversiones millonarias, pero apenas ejecuta el 50%, promete bajar impuestos y los sube asfixiando fiscalmente a los ovetenses. Pretende encubrir su nefasta gestión a golpe de titulares, desviando la atención de sus graves errores con la Ciudad Deportiva, la Agencia de Salud, Tess Defense, el Calatrava, la ZBE, la Fábrica de Gas, el vial de La Vega, o los terrenos del HUCA. Su objetivo está claro: vivir de las rentas de dos o tres actuaciones en los 4 años de mandato.

¿Un ejemplo?

La firma del Convenio de La Vega, que nos lo sigue vendiendo como si el recinto fabril fuera a abrirse mañana, sabiendo que nos esperan largos años de tramitaciones urbanísticas hasta que sea, si lo es, una realidad. El Palacio de los Deportes, cuyas decisiones arbitrarias nos han costado casi 30 millones y que anuncia que albergará grandes conciertos, pero ni una sola propuesta para competiciones deportivas. Es vergonzoso que Canteli excuse el escándalo del pago de más de 3 millones de euros de deuda a un fondo inversor del Calatrava. Mientras el PP financia a morosos, pone en peligro el estado de bienestar de los ovetenses, subiendo impuestos, para poder mantener el gasto superfluo y el derroche de fondos públicos al que se ha acostumbrado. ¿Creen acaso los ovetenses que el alcalde les va a perdonar y pagar por su IBI si no llegan a fin de mes?

¿Qué opina de las actuaciones pendientes?

El Paseo de los Alamos no puede ni debe esperar. La Consejería de Cultura se ha pronunciado y le ha abierto un expediente al ayuntamiento por llevar a cabo actuaciones no autorizadas, recordándole su deber de conservarlo. Desde VOX hemos propuesto iniciar ya su rehabilitación, pero el PP ha decidido priorizar la reforma de la Escandalera por encima de nuestro Patrimonio Cultural, incumpliendo la ley. Están estancados muchos proyectos como La Plaza de Toros, que lleva más de un año con el anteproyecto entregado, la revisión del Plan General o el Plan Director del Campo San Francisco. Falta a la verdad el alcalde con la pista de atletismo, porque el retraso es debido a la incapacidad del Ayuntamiento para aprobar una modificación del proyecto a tiempo. Solo han actuado, 7 meses después, tras una carta de la empresa adjudicataria denunciando que esta situación era insostenible. La excusa de Canteli es que contratación está atascado por "el ritmo". Si es así su obligación es adoptar soluciones inmediatas para que los proyectos e inversiones programadas se liciten y ejecuten en tiempo y forma. Sin contar las numerosas promesas en la zona rural o en distritos, que ni se ejecutan ni se las espera. A todo eso sumamos la gran estafa que se ha perpetrado este año a sus votantes y al resto de la ciudadanía.

El señor alcalde debería explicar a sus votantes por qué pacta con IU, qué esconde y qué necesita de esta izquierda radical para poder seguir desgobernando

¿A qué se refiere?

Al pacto de la vergüenza con IU, que tiene la osadía de decir que los comunistas son bienvenidos porque traen 300 viviendas bajo el brazo. Miente, porque esas viviendas ya las prometieron en mayo de 2023, anunciado que iban a ceder terrenos al principado para su construcción. El único mérito de la izquierda comunista ha sido lograr colarse en la política municipal para tomar decisiones e instaurar su ideología con el beneplácito de un Partido Popular que ostenta la mayoría absoluta. El señor alcalde debería explicar a sus votantes por qué pacta con IU, qué esconde y qué necesita de esta izquierda radical para poder seguir desgobernando.

Parece que el alcalde se siente a gusto con ellos...

Evidentemente, porque el PP está avanzando peligrosamente hacia una deriva ideológica: adoctrinamiento en las aulas, asumiendo la narrativa de la emergencia climática, restringiendo la libertad con la ZBE, implantando políticas de izquierda en materia de vivienda, subiendo impuestos, y despilfarrando el dinero de los ovetenses en ideología de género o cooperación al desarrollo. Políticas a las que está destinando ingentes cantidades de dinero, mientras los ovetenses cada vez tienen menor poder adquisitivo, nuestros jóvenes carecen de oportunidades para desarrollar aquí su proyecto de vida, y mientras no ejecuta lo urgente y necesario para lograr el bienestar de todos los vecinos.

¿Qué le parecen las declaraciones sobre la Plaza de Toros, el Campillin o el equipo de balonmano Vetusta?

El alcalde nos tiene acostumbrados a su falta de respeto. Lo hizo con el Real Oviedo y ahora con los aficionados a la tauromaquia a los que osa llamar "torofilos" y se jacta de convencerles con "porrón, mesa y pantalla". A los vecinos que se movilizan por Campillín les acusa a de no ser del barrio y hace un cambio de tercio con el Vetusta, señalando a la oposición por poner sobre la mesa un problema que afecta a muchas familias y que no han querido resolver.

¿Y sobre las candidaturas a las que esta ciudad hará frente?

Pagar por ser ciudad europea de deporte y no tener unas instalaciones dignas de tal mención es inaceptable. No cuidamos el deporte base, hay campos municipales, instalaciones deportivas o piscinas en condiciones deplorables, una pista de atletismo que no se ejecuta y un Palacio de Deportes para conciertos. Esto lo dice todo de un equipo de gobierno que solo busca publicidad y propaganda. En cuanto a ser Capital Europea de la Cultura, desde VOX creemos que seria una gran oportunidad, pero vamos retrasados y desde VOX disentimos con el enfoque. El PP ha dejado claro su apuesta por la farsa de la llingua promovida por sus socios, en vez de apostar por la verdadera identidad y la riqueza cultural de Oviedo. Este equipo de gobierno esta rendido a los pies de la izquierda que busca la confrontación y el separatismo, algo que desde Europa se debería penalizar y frenar.

¿Qué opina VOX sobre el anuncio de rebautizar la Plaza de América como Plaza de Santi Cazorla?

Una vez más, el alcalde ha demostrado su torpeza política y su obsesión por el protagonismo. Lo que debía ser una celebración de la afición y del equipo por el ascenso, lo convirtió en un acto de autopromoción personal. Santi Cazorla representa todo lo que Canteli no ha demostrado nunca: perseverancia, sacrificio y lealtad. No olvidamos que en 2003 fue él quien dio por muerto al club. Ahora pretende lavar su conciencia con un gesto improvisado, lanzado sin consenso y sin respeto, que no responde al sentir de la mayoría. Desde VOX apoyaremos cualquier homenaje al Real Oviedo, sus jugadores y su afición, pero siempre que se haga con respeto y sin reescribir la historia. Porque el honor, cuando se pierde, no se recupera. Y de eso, Canteli sabe mucho.

¿Qué haría VOX si gobernara en dos años?

Hacerlo desde el sentido común, promoviendo condiciones fiscales, laborales y de acceso a la vivienda que aseguren el bienestar de los ciudadanos y que auguren un futuro próspero a jóvenes y mayores en nuestro concejo, poniendo a la familia en el centro de la política municipal. Bajar impuestos y reducir la carga fiscal de los ciudadanos y empresas carga fiscal, que se puede hacer eliminando el gasto superfluo e ideológico que el PP no cesa de incrementar y que supone continuar con las políticas de izquierda que nos han llevado a la ruina. Paralizar la implantación de la ZBE, porque no vamos a aceptar que restrinjan la libertad de movimiento de los ciudadanos. Esta imposición, que nada tiene que ver con la contaminación o la protección de la salud, va a convertir a los ovetenses en esclavos de los delirios climáticos de la izquierda y asumidos por el Partido Popular. VOX ha llegado a la política para lograr el verdadero estado de bienestar, este es nuestro único fin y nuestro compromiso con los ovetenses.