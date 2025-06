Compromiso Asturias XXI impulsa a los jóvenes para que "cojan cariño al riesgo"

"Erradicar el sentido del ridículo" y "fomentar el cariño al riesgo". Son los dos consejos que el presidente de Compromiso Asturias XXI, Eduardo Sánchez Morrondo, dio al más de centenar de jóvenes que ayer recogieron en el Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo su diploma tras completar el curso del Programa Mentoring, que transmite los valores de la organización y ayuda a iniciarse en el mundo laboral. Un total de 109 estudiantes de último curso enla universidad, máster o FP han tenido un mentor –de distintas empresas y organizaciones– que les ha ayudado en ello. De ellos, unos 40 estuvieron en Oviedo para recoger su título.

"No olvidéis, estéis donde estéis, que hay una región y mucha gente de esta región, de la que muchos viven muy alejados, que han tratado de ayudaros en este tiempo que hemos compartido con vosotros. En el futuro, hacedlo vosotros. Sois los líderes. Nunca olvidéis que gente asturiana os ayudó para que este camino fuera más fácil", dijo Sánchez Morrondo.

Y añadió: "Si Asturias necesita un futuro mejor, ese futuro está en vuestras manos. Nunca olvidéis que Asturias os necesita para que la Asturias de mañana sea mejor que la de hoy".

Juntoal presidente de Compromiso Asturias estuvieron en la mesa presidencial el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, quien también tuvo su propio consejo para los estudiantes que ahora inician nueva etapa vital en el mundo laboral: "Os pedirÍa que seáis siempre honestos, responsables y tened criterio". Por su parte, José Manuel Riestra, de la Fundación Caja Rural, reiteró el compromiso de la entidad con elprograma al apoyar la entidad "el talento de Asturias".

Hasta la fecha, han participado más de 620 jóvenes a lo largo de las dieciséis ediciones anteriores del Mentoring, que cuenta ya con más de 180 tutores (33 nuevos este año). Reyes Ceñal, directora de Compromiso, se encargó de conducir el acto de entrega de diplomas, que se completó con una foto de familia de todos los asistentes.

Y animó a los diplomados: "Hoy podéis mirar al futuro con más confianza: estáis mejor preparados para afrontar los desafÍos del mundo laboral, y no tenemos ninguna duda de que los superaréis con éxito". Carmen Alsina, directora de Comunicación de la CEOE y socia colaboradora y mentora del programa se encargó de cerrar el acto con un mensaje con vistas al futuro: "No rechacéis oportunidades. No perdáis la ilusión".