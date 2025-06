Ya hay nuevo censo del lobo en España y llega con advertencia: "Sigue en situación desfavorable"

El Ministerio de Tranisición Ecológica (Miteco) se mantiene en sus trece. Esto es, una vez contabilizados los lobos que hay en España, que la especie «sigue en situación desfavorable». El nuevo censo hecho público este viernes cifra en 333 manadas las que hay, 36 más que las 297 inventariadas en 2014, un aumento del 12 %. De ellas, 45 las comparte con otras comunidades Asturias, que tiene 33 en exclusiva. De acuerdo con un rango estimado de entre 4,5 y 6,5 ejemplares por manada, el número de individuos censados en España oscila entre los 1.300 y los 1.900 lobos. Los datos no difieren mucho de los que maneja el Gobierno del Principado, que cifra en 45 las manadas que hay, unos 345 animales, lo que le ha servido para iniciar ya la eliminación de ejemplares.

Pero con tales datos en España, el Ministerio advierte de que el número se queda por debajo de las 500 manadas «que los científicos consideran necesarias para asegurar la viabilidad genética de la especie a largo plazo», así que «el lobo estaba antes en situación desfavorable y lo sigue estando ahora». Los resultados del nuevo censo apuntan a «una estabilización de los efectivos en las áreas de distribución histórica de la especie en Galicia, Asturias y Castilla y León» y a una «expansión moderada en los límites de su distribución».

Hay que tener en cuenta que el censo se conoce en un contexto muy diferente a meses atrás, ya que desde abril se pueden de nuevo matar lobos en las comunidades al norte del Duero, algo que se había prohibido en toda España en 2021 debido a la inclusión de la especie en el Listado de especies en régimen de protección especial (Lespre). La salida ha permitido que se puedan eliminar ejemplares –Asturias y Cantabria ya están en ello– para reducir la población y frenar los ataques al ganado, tal y como reclamaba el sector agroganadero de forma insistente enlos últimos años.

Una decisión, la de matar lobos, que ha chocado con el Miteco, con el que la Consejería de Medio Rural asturiana no oculta sus discrepancias. El secretario de Estado de Medio Ambiente, el asturiano Hugo Morán, siempre se ha remitido al informe sexenal –de los últimos seis años– que se conoce ahora para tomar una decisión sobre si se debe cambiar o no el estatus del lobo, algo que siempre defendió que debería ser en base a criterios científicos. El Miteco ya da por hecho de que no hay motivos para cambiar la normativa, si bien ahora debe enviar el informe a la UE , lo que «servirá para establecer si el estado de conservación de la especie es favorable o desfavorable de acuerdo con los criterios fijados».

El aumento de ejemplares se experimenta en todas las comunidades ya incluidas en el registro de 2014, a las que se suma Extremadura, donde se ha detectado por primera vez en décadas una manada reproductora. Hay 296 manadas exclusivas de una comunidad y 37 compartidas por varias y que solo se contabilizan una vez. Castilla y León encabeza la lista, con 193 manadas (160 exclusivas); Galicia tiene 93 (83 exclusivas), Asturias 45 (33), Cantabria 23 (14), La Rioja 5 (1), Madrid 5 (3), Castilla-La Mancha 4 (2), País Vasco dos manadas, ambas compartidas, y Extremadura una manada compartida.

Anteriores datos

El anterior censo hablaba de 297 manadas, 278 de ellas presentes en una sola comunidad autónoma y 39 compartidas. Aquel recuento de hace once años recogía datos de 179 manadas en Castilla y León, 84 en Galicia, 37 en Asturias, 12 en Cantabria, dos en Castilla-La Mancha y una en País Vasco, La Rioja y Madrid. El censo de 2007, aunque empleó diferente metodología, inventarió 250 manadas.

Cuando se decidió sacar al lobo del Lespre el pasado marzo –fue una moción en el Congreso incluida en aprobación de la ley contra el desperdicio alimentario, que impulsó el PP y apoyaron Vox, Junts y PNV– la ministra Sara Aagesen afirmó que la decisión se había tomado de forma «precipitada e irresponsable» antes de tener el censo del lobo en España, en referencia al documento que se ha publicado este mismo viernes.

Concentración ante Presidencia del Principado por la decisión de retirar la protección al lobo, el pasado abril. / Irma Collín

Desde entonces Cantabria ha informado que lleva abatidos 16 lobos y Asturias prevé 53 hasta marzo del año próximo en base a su plan de gestión de la especie. El Consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, se ha negado a informar de cuántos llevan eliminados y en qué zonas. En Galicia la Justicia ha suspendido cautelarmente la caza de esta especie, al admitir un recurso de WWF. En Asturias han sido rechazados los recursos presentados en los tribunales para frenar el plan de control

En el Ministerio creen que los cien ejemplares que las comunidades tienen previsto matar en los próximos meses equivaldrían a 20 manadas, lo que significaría prácticamente la vuelta al censo anterior, sobre todo teniendo en cuenta que «una parte nada despreciable» de los ejemplares abatidos son hembras. «Como si no hubiera habido incremento», han asegurado.

Respecto al objetivo de las 500 manadas que «los científicos» consideran necesarias para asegurar la viabilidad futura, desde el Ministerio recuerdan que el lobo es una especia autolimitativa y el espacio de una manada no puede ser ocupado por otra. Por ello, el número total solo puede acercarse a esa cifra si el lobo recupera espacios de los que fue expulsado. «El lobo estará en un estado favorable cuando haya recuperado presencia en la totalidad del territorio», insisten.