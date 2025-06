Nuevo choque entre el Principado y el Gobierno central a cuenta del lobo

Es de sobra conocido que las relaciones entre la Consejería de Medio Rural del Principado y el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) no son todo lo buenas que deberían ser. Ambos departamentos comparten la gestión del lobo a nivel regional y estatal, pero están muy lejos del entendimiento. Basta ver la reacción del Gobierno asturiano ante el nuevo censo de la especie en España, que este viernes por la mañana dio a conocer el Miteco.

Donde este último ve que la especie sigue en "estado desfavorable", Medio Rural considera que, en lo que respecta a Asturias, su evolución ha sido favorable, por lo que el pasado mayo comenzó a aplicar el programa de contro, que prevé eliminar 53 animales hasta marzo de 2026. Y ambas reflexiones opuestas son en base a los mismos datos, pues el censo fija en 45 manadas las que hay en el Principado, misma cifra que maneja Medio Rural.

No es el primer choque entre ambas administraciones a cuenta del lobo, pese a estar en manos ambas del PSOE y contar con el asturiano Hugo Morán, además, al frente de la Secretaría de Medio Ambiente. Morán no ha criticado al Principado, pero tampoco ha ocultado en los últimos meses su disgusto y rechazo a la decisión de eliminar lobos, una vez que se permitió por ley el pasado 2 de abril.

Rechazo total

El director de Política Agraria, Marcos Da Rocha, encargado de la gestión de la especie, ha sido claro ahora: "No compartimos bajo ningún concepto la información trasladada de la situacion del lobo en España". No hay entendimiento ni en el fondo ni en la forma, una vez que se escucha al director.

Primero, hay malestar en la Consejería porque el Miteco haya hecho públicos los datos del censo sexenal si haber sido consesuados con las comunidades autónomas. "La informacion no está datada ni validada en la Comisión sectoral de medio ambiente prevista para este viernes", advierte Da Rocha. El hecho es que horas antes se retiró del orden del día por no haber dado tiempo a las comunidades a leer y analizar el nuevo censo. "Al ser validada la tarde del jueves se decidió sacarla del orden del día hasta analizarla en otra reunión posterior. No es normal que se den a conocer los datos sin ser explicados en el órgano correspondiente", aclara el Director.

En segundo lugar, en el Principado son claros: "Se habla de situación desfavorable del lobo cuando los datos remitidos desde Asturias y otras comunidades de la misma región biogeográfica dicen todo lo contrario. Estos datos deben ser ahora comparados con los parámetros de la UE antes de tomaLa Nueva Españar una decisión".

En tercer lugar, tampoco están de acuerdo en el Principado en la forma de Medio Ambiente de hacer el censo. "No es normal que se tenga en cuanta la situación del lobo en otras zonas biogeográficas y que en conjunto se resuelva diciendo que la especie está en situación desfavorable en toda España", se queja Da Rocha.

Y resume el Director de Política Agraria : "No compartimos criterio ni formas empleadas en la Secretaría de Estado. Asturias es ejemplo en gestión de la especie y hemos enviado los datos al Ministerio en tiempo y forma, consensuados además con el resto de comunidades que conforman nuestra región biogeográfica. Y concluyen que la situación del lobo aquí es favorable"