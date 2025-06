El fiscal general del Estado recibe a la joven langreana que quiere ejercer el ministerio público

Pocos jóvenes tienen tan claro cómo quieren que sea su futuro como Jimena López Fuego. La langreana será fiscal y en eso centrará sus esfuerzos universitarios tras haber conseguido la nota más alta de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), un 14 en Asturias. El jueves, fue recibida por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la sede de la institución, después de que en Madrid leyeran un reportaje de LA NUEVA ESPAÑA en el que confesaba sus deseos profesionales.

Fue un encuentro emotivo, tanto para la joven como para sus padres, que la acompañaron, pero también para los miembros del equipo de la Fiscalía General del Estado, que no dudaron en enseñarle todos los rincones y secretos de la institución. "Me gustó mucho la visita. Me enseñaron todo el edificio, me contaron su historia y me explicaron algunas funciones de los fiscales que yo desconocía. Estuvimos durante más de una hora", cuenta aún emocionada.

López estaba al principio "un poco nerviosa, pero luego entré y eran todos muy majos. El fiscal comenzó enseñándome el edificio y su despacho, pero luego se tuvo que ir y me quedé con otras dos fiscales". Del viaje a Madrid se lleva las indicaciones de García Ortiz sobre lo que debe hacer un buen fiscal: "Luchar por la justicia y defender la legalidad". López disfrutará ahora de unas merecidas vacaciones de verano. En septiembre le tocará iniciar su etapa universitaria. Estudiará el doble grado de Derecho y ADE en la Universidad de Oviedo.

La joven siempre tuvo claro que quería ser abogada, pero una visita a la sede judicial de Langreo dentro del programa "Educando en Justicia" del Consejo General del Poder Judicial le hizo replantearse su futuro. Ahora, tras la visita a la Fiscalía General del Estado tiene todavía más claro que no se ha equivocado.