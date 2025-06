Los motivos del PP para asegurar que en Asturias no se ha eliminado aún ningún lobo

«Con la información que tengo estoy en condiciones de afirmar categóricamente que el Gobierno del Principado no ha actuado para eliminar ningún lobo». Se puede decir más claro, pero no más alto. El diputado del PP Luis Venta asegura que, pese a que la Consejería de Medio Rural sostiene que ha comenzado a aplicar el programa de control del lobo –prevé matar 53 ejemplares hasta marzo de 2026–, en Asturias todavía no se ha llevado a cabo ninguna actuación.

Lo cierto es que mientras en Cantabria el Gobierno regional da cuenta cada cierto tiempo de cuántos lobos ha eliminado –el último informe los cifraba en 21–, en el Principado son reacios a hacer pública la cifra y el lugar en el que se realizan los controles. Solo se anunció el inicio de los mismo, algo que contó el propio consejero, Marcelino Marcos, a principios del pasado mayo. «Ya hemos arrancado con esos controles y eso es lo importante», reseñó entonces. Solo trascendió que estos comenzaron en las zonas donde se registran más ataques al ganado.

Pero esto no convence al PP. «El Gobierno está en la estrategia de la no transparencia y del engaño, como todos estos años atrás, en cuanto al lobo», sostiene Venta, que comparecio junto al diputado nacional Silverio Argüelles para valorar el último censo de la especie en España hecho público el pasado viernes por el Ministerio de Transición Ecológica.

Petición

El diputado reclamó semanas atrás a la Dirección General de Política Agraria, en manos de Marcos da Rocha y de la que depende la gestión del lobo, los datos de aplicación de los controles hasta ahora. Lo único que han podido facilitarle, explica, es la petición de Política Agraria de efectuar determinados controles a la Dirección de Custodia del Territorio (en manos de David Villar, dentro de la Consejería de Movilidad y Medio Ambiente), ya que de ésta dependen los agentes que deben eliminar los animales. «Nada más. Ahí se queda la gestión de Medio Rural. No han podido confirmar si se han abatido los lobos indicados ni dónde, porque Custodia del Territorio no ha dicho nada», advierte Venta. «Porque no han eliminado ni uno».

En dicha petición de Medio Rural a Medio Ambiente figuraba la eliminación de 11 lobos en los siguientes territorios: dos, en el Sueve; 3, en el Cuera; 2, en Monte Llosorio (Mieres); 3, en Gallinero (Cudillero); y 1 en Peñamellera Baja. Unas zonas que también llaman la atención de Luis Venta: «Son todo territorio fuera de las zonas de gestión del lobo, donde no se han iniciado los trámites para abatir ni uno, y eso que tenemos zonas como Tineo que tienen muchos problemas, con numerosos ataques al ganado».