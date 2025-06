Amparo López, secretaria de Estado de Comercio: "La economía está fuerte para afrontar la guerra arancelaria"

Amparo López Senovilla (Jaén, 1975), secretaria de Estado de Comercio desde hace un año, acudió recientemente a Oviedo para entregar los Premios Nacionales de Comercio Interior 2024, uno de los cuales recayó en la centenaria confitería ovetense Camilo de Blas. Abogada del Estado, López Senovilla ha desempeñado diversos cargos en la Administración y actualmente, en su puesto en el Ministerio de Economía, dirige la política comercial española tanto en su vertiente interior como exterior. Esta última competencia es la que más esfuerzos le exige, ante la escalada arancelaria desatada por Estados Unidos.

-Los Premios de Comercio Interior aspiran a reconocer a un sector que pasa por momentos difíciles. En Asturias el cierre de negocios no ha dejado de aumentar en los últimos años. ¿Cuál es su diagnóstico?

-En lo que respecta al comercio interior, las competencias de la secretaría de Estado están compartidas con las comunidades autónomas, pero sí estamos haciendo un seguimiento cercano de la evolución del sector, que a nivel nacional está siendo muy buena, sin perjuicio de que también haya desafíos concretos. El comercio interior en sentido amplio aporta el 13% del PIB español y encadena 29 meses de ventas en positivo. Y, concretamente, el comercio minorista representa casi el 5% y ocupa a casi dos millones de trabajadores. El mayor desafío que afronta el sector es el relevo generacional, el hecho de que las nuevas generaciones quizá no aprecian tanto dedicarse a la actividad comercial o que a veces cuesta mantener un negocio de generación en generación.

-¿Y qué remedios propone la Administración a ese problema?

-Lo primero es hacer un buen diagnóstico de la situación a través de las distintas mesas de coordinación del Ministerio con las comunidades autónomas. Y estamos viendo casos de éxito y de buenas prácticas. Asturias, por ejemplo, cuenta con programas específicos sobre relevo generacional, con dos iniciativas piloto en los concejos de Navia y Valdés, y la potenciación del comercio interior, como unos bonos de descuento. Nosotros, desde la Secretaría de Estado, trabajamos de manera más amplia en eliminar muchas barreras administrativas que se derivan en buena parte de las diferentes regulaciones autonómicas y locales que tiene el sector. Estamos trabajando en el "Régimen 20", una iniciativa del ministro Carlos Cuerpo para eliminar burocracia, coordinar mejor y lograr un reconocimiento mutuo entre determinadas autorizaciones y licencias emitidas por las diferentes administraciones, de modo que los negocios no tengan que someterse a distintas regulaciones en función del territorio en el que tengan su actividad . Quizá no todas las licencias puedan reconocerse, porque algunas son muy específicas de los municipios, pero si de alguna manera logramos armonizar y homogeneizar los requisitos, facilitaremos la actividad comercial.

-En Asturias comenzó a funcionar hace casi un año una gran nave logística de Amazon, y la cadena Costco tiene planes para abrir un hipermercado. Ambos proyectos han sido criticados por el sector del pequeño comercio regional. ¿Son formatos irreconciliables o cabe una convivencia?

-Yo creo que sí cabe una convivencia. El comercio minorista se ha convertido en una experiencia omnicanal. Hemos pasado de una experiencia más presencial al uso de varios canales de venta, como el electrónico, que también adoptan los propios pequeños comercios. Tenemos que garantizar una competencia equitativa y justa, pero todos tienen su espacio en el ámbito comercial. De hecho, como se está viendo con los premiados a los que hemos galardonado en Oviedo, el comercio de proximidad está incorporando fórmulas para adaptarse a esos usos tecnológicos. Es el caso de Camilo de Blas, que continúa con su tradición de 140 años de vida y cinco generaciones, con su producción propia, pero adoptando procesos tecnológicos avanzados.

-Hablemos de comercio exterior. ¿Se está detectando ya un descenso de la exportación de empresas españolas con motivo de la guerra arancelaria?

-Sin duda, la incertidumbre que está creando esa guerra comercial que nos acecha está afectando al comercio internacional. Por lo general, las empresas internacionalizadas y digitalizadas son más resilientes a estos "shocks" externos. La situación actual de disrupción y tensiones geopolíticas tienen un impacto comercial que realmente puede ser muy elevado, pero la economía española es robusta y está en un buen momento de crecimiento para afrontar este tipo de tensiones.

-¿Se está notando ya entonces el efecto de las medidas anunciadas o aplicadas por Donald Trump?

-De momento, las exportaciones se mantienen a un ritmo constante. La economía española no está tan expuesta como la de otros países europeos a los aranceles de Estados Unidos, porque allí sólo exportamos el 5%. Cierto es que en un entorno tan globalizado, donde las cadenas de valor están tan integradas y teniendo en cuenta que los aranceles de la Administración Trump tienen un carácter generalizado, hay que analizar los efectos indirectos y de segunda ronda. Y otra cosa que estamos haciendo es un seguimiento muy cercano no sólo a los sectores, sino también a las empresas. Por que en ocasiones puede ocurrir que un sector en sí no esté muy afectado, pero sí una compañía concreta.

-Alguna tiene actividad en Asturias, como ArcelorMittal, que ya sufre los aranceles al acero.

-En ese caso ni siquiera ha sido necesaria una monitorización por nuestra parte, porque forma parte de esos sectores concretos que han estado afectados desde un primer momento, como efectivamente es el acero y el aluminio, cuyos aranceles no han dejado de aumentar.