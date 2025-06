Asturias, en la primera división de los espacios de datos, el petróleo del siglo XXI

Se han convertido en términos cada vez más comunes. Tanto, que en una conversación de bar ya no resulta raro oír hablar de big data, algoritmos o inteligencia artificial. Las nuevas tecnologías avanzan a un ritmo vertiginoso, desdibujando las líneas del ecosistema económico y social conocido hasta el momento. Si hasta hace unos años las principales luchas de poder se originaban por hacerse con las fuentes de petróleo, ahora las guerras se han trasladado a la esfera digital. Los combustibles ya no importan tanto, la búsqueda del tesoro se centra en la gestión y control de los datos. Solo unas cifras: La Unión Europea estima que este año el volumen mundial de datos aumentará en un 530%, pasando de 33 zettabytes en 2018 a 175 zettabytes. Este incremento supondrá un valor de 829. 000 millones de euros en la EU27 (asociación económica y política única en el mundo formada por 27 países), frente a 301 000 millones de euros (2,4 % del PIB de la UE) en 2018. Más. Cerca de once millones de personas se destinarán a trabajar con los datos en los próximos años, cuando hace siete solo eran 5,7 millones.

El negocio, por tanto, está claro. Y en la carrera por posicionarse en la cumbre de las nuevas tecnologías, la Unión Europea ya ha dado grandes avances. Hace cinco años aprobó la Estrategia de Datos, que establece la creación de un mercado común de datos europeos. Estos se gestionan a través de los llamados espacios de datos, un rincón digital con el que empresas y administraciones pueden compartir información de forma segura. El objetivo es conseguir un retorno que permita mejorar la vida de los ciudadanos, bien sea prediciendo nuevas enfermedades, aprendiendo a actuar frente a plagas o capacitando a una entidad a adelantarse a posibles crisis. Sus posibilidades son infinitas.

Por eso España ha decidido coger delantera y situarse como tercer país en la gestión de espacios de datos. El presupuesto alcanza los 400 millones de euros para el periodo 2021-2027, con el objetivo de reforzar la soberanía digital y crear nuevos mercados basados en la posibilidad de compartir datos entre empresas, administraciones y ciudadanía. El año pasado sacaron una primera línea de ayudas. Se presentaron 150 proyectos, de los que se aprobaron 90. En total, la inversión ascendió a 83 millones. Seis entidades asturianas captaron 6,7 millones de euros, el 8,1% del total nacional, una cifra muy superior al peso económico y demográfico de la región (con un 2% del PIB). Se puede decir, por tanto, que "Asturias está en la primera división de los espacios de datos".

Así lo afirma Jesús García, director de Economía del Dato de CTIC. El centro tecnológico colabora con varios proyectos asturianos, además de formar parte del primer espacio de datos agroalimentario que habrá en Europa. "Estos espacios tienen mucha proyección porque ofrecen a los participantes la posibilidad de controlar sus datos. Para asegurar la confianza, algo fundamental, la información está federada. Es decir, siempre está en posesión de la empresa o administración y esta puede decidir quién los ve, cuándo y cómo. Es lo que denominamos como modelo de gobernanza", explica. Además, para garantizar que estos se utilizan de forma legítima existen unos contratos preestablecidos.

En esa convocatoria nacional, el proyecto mejor valorado y el tercero fueron los presentados por la Fundación para la Investigación y la Innovación Biosanitaria de Asturias (Finba). La institución asturiana presentó un espacio de análisis de datos vinculado a la investigación que ayude a la práctica clínica, al desarrollo de productos, a la prevención de enfermedades... Además, estará conectado al proyecto "Cuélebre", la primera gran herramienta de Inteligencia Artificial de la sanidad asturiana. Cabe destacar, que la sanidad genera entre el 20 y el 30% de los datos que se producen. Es un gran y valioso "lago de datos". "El impacto va a ser muy alto para Asturias. Dicen que el dato es el nuevo petróleo y aquí se están haciendo cosas muy importantes, pero a veces no sabemos vendernos", resume su director, Faustino Blanco.

Una entidad privada que ya está apostando por los espacios de datos es Seresco. La compañía presentó a la convocatoria la creación de un demostrador de datos. El objetivo es crear un terreno de juego para que la agricultura asturiana pueda comprobar de primera mano la función y las posibilidades de estos espacios. "Si pides datos, tienes que dar algo a cambio. Los ganaderos y agricultores tienen que ver que no solo los estás fiscalizando, sino que van a tener un retorno con esa información. Por ejemplo, enviándoles alertas sobre enfermedades o consejos sobre el cultivo", señala Sergio Álvarez, de directo de Innovación de Seresco.

"Esta tecnología va a llevar a Europa y a España a convertirse en una sociedad basada en datos, y hay entidades que ya estamos viendo el potencial que va a tener", reconoce.