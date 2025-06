El incremento de los rescates en montaña con la llegada del buen tiempo: los consejos de un experto para regresar a salvo a casa

Llega el verano y muchas personas se lanzan a la montaña para disfrutar de una actividad física intensa y placentera. Sin embargo, muchos lo hacen sin las debidas precauciones, y ya este mes se han disparados los rescates, al menos cinco este mismo sábado. Lanzarse a la montaña en plena alerta por calor, con máximas de hasta 34 grados en Somiedo, y 31 en Cabrales, no parece la mejor idea, y más si se tiene una edad.

Por tanto, para ir a la montaña, lo primero es "ser muy consciente de nuestras limitaciones", según asegura José Luis Llamazares, antiguo miembro del GREIM con 435 rescates a sus espaldas, y hoy vocal de Seguridad de la Federación de Montaña. Llamazares ha elaborado un decálogo para afrontar las actividades con la mayor seguridad, y que se resumen en el gráfico de esta página. "Para mí, el mayor riesgo es ir a la montaña solo, y luego no planificar. Hay que empezar la excursión mucho antes de ponerse a caminar, ya en casa. Y después está el que se ha prejubilado y dice: ‘Voy a hacerme el Naranjo de Bulnes’. Primero tendrás que estar preparado físicamente", dice Llamazares, que acaba de cumplir 70 años.

"Hay que ver qué material se va a llevar, comprobar la meteorología, y no hacer como esos que se metieron en Picos hace unos días, sin ningún equipo. En la mochila hay que llevar de todo y lo imprescindible: un silbato, siempre el teléfono móvil, el chubasquero, prendas de abrigo, agua, comida. Yo siempre digo también que hay que llevar un cordino, de 5 o 6 metros. Te puede salvar. Y después, por supuesto, si hay posibilidades de que te encuentres neveros, hay que llevar piolet y crampones, siempre que se sepan utilizar, claro", comenta.

"La montaña es muy guapa, pero a veces nos cobra un canon. Hay que regresar siempre vivos a casa"

Llamazares no comulga con esa moda tan extendida de subir a la montaña con zapatillas de trail running: "De acuerdo que no pesan nada, y que están bien para las carreras de montaña. Pero hay gente que va a la alta montaña con ellas, cuando ahí es imprescindible una bota que coja el tobillo".

El antiguo guardia de montaña tiene anécdotas para dar y tomar, alguna que suena a leyenda urbana, como la de la "señorina" con cesta de pícnic que se encontró en el Alto de Terreros, en Peña Ubiña, a 2.000 metros de altura: "Decía: ‘Voy a ver si encuentro a estos chicos’. Con cesta de picnic y zapatos. Eso es real. Cuando estuve en el Teide, bajaba una señora en chanclas. Pero usted, ¿adónde va?".

¿Cómo es posible que uno termine enriscado, es decir, atrapado en un risco sin posibilidad de salida? "No es difícil, si no hemos planificado, no se conoce la vía. Se va metiendo, y metiendo, porque subir es mucho más fácil que bajar, porque tienes las manos, los pies, puedes mirar. Y para bajar, no. Y después está la niebla. Si la ves venir, puedes tratar de escapar, pero si no, hay que buscar un refugio, una cabaña, hace un vivac. Lo que no puedes es andar dando vueltas, porque puedes tener un accidente", advierte. Por eso es importante llevar comida. Llamazares se acuerda de un rescate en los Picos. Un hombre pasó dos días enriscado en una pared y sobrevivió con tres azucarillos y tres nueces.

Llamazares no se cansa de repetir que hay que federarse y suscribir, por tanto, un seguro. Avisa de que los "guías benévolos", ese amigo que te lleva a hacer una ruta y en cuyas manos te pones ciegamente, puede ser también responsable en caso de accidente. De ahí la necesidad de federarse.

"La ignorancia, la inexperiencia y la irresponsabilidad, son las causas fundamentales de los accidentes de montaña. Hay gente que se ha matado en el Cares por hacer un selfi. Hay que preguntarse, si me coge la niebla, ¿por dónde tengo que salir? Si necesito agua, ¿qué es lo que tengo que hacer? Planificar", avisa Llamazares. Y es que "la montaña es muy guapa, pero a veces nos cobra un canon, que es inversamente proporcional al grado de seguridad que lleves. Hay que regresar vivos a casa".