José Sicre, director de la Oficina Económica de la Presidencia del Principado: "En nuestro radar tenemos 60 proyectos para Asturias que suman 5.000 millones"

La vida laboral de José Sicre dio un giro de 180 grados hace poco más de tres meses, cuando asumió la dirección de la Oficina Económica de la Presidencia del Principado, organismo de nueva creación con otras dos trabajadoras que se encarga de asesorar a Adrián Barbón y de canalizar posibles inversiones en la región. Ingeniero gijonés de 44 años ligado hasta ahora al sector privado, asegura que parte de su recién estrenada labor consiste en ser "discreto".

-¿Cómo es su día a día?

-En estos primeros tres meses lo que hemos hecho es arrancar la Oficina y despegar. Ha sido un arranque muy intenso. Nuestro día a día se basa en las funciones por las que se creó la Oficina Económica. Yendo a mi mundo de la ingeniería, veo la Oficina como la última pieza de un engranaje que tenemos en el Principado para atraer inversiones. Como tal no trae inversiones, pero sí es la palanca para crear un centro de conocimiento de todo lo que está pasando respecto a esas inversiones en el Principado para garantizar que sean una realidad. Tenemos un constante contacto con las consejerías, con los diferentes organismos relacionados con inversiones y también con las empresas, a las que debemos acompañar en sus proyectos para que vean en el Principado un aliado.

-Recuerda a algunas funciones de la Agencia Sekuens. ¿No hay solapamientos?

-La Oficina Económica no es un organismo de atracción de inversiones. Es más, si nos llega una posible inversión, solo somos un primer contacto con la Administración y la redirigimos hacia donde tenga que ir para seguir su proceso, que puede ser Sekuens o alguna consejería. No hay ningún solapamiento. De hecho, sumamos. Hacemos que la máquina, con todos sus engranajes, tenga movimiento. Para nada nos solapamos.

-¿Y con la Oficina Económica y Comercial de Asturias en Madrid, abierta hace unos meses?

-Hay una comunicación constante entre la Oficina de Madrid, con Sekuens, con las consejerías, con las Cámaras de Comercio, con FADE, con los ayuntamientos... Hablamos con quien sea necesario para coordinar nuestras acciones.

-En pleno auge de la industria de defensa en Asturias, no habrá parado de hablar con empresas del sector.

-Mantenemos siempre un papel muy discreto. Ejercemos, como dice el presidente, Adrián Barbón, una diplomacia discreta. Obviamente hablamos con todas las empresas. Me cita el sector de la defensa, pero no hacemos distinción por sectores. Creemos en todos los sectores que puedan traer inversiones a Asturias, ya sean empresas afincadas o nuevas. No hacemos filtros.

-Indra acaba de comprarle el Tallerón a Duro Felguera para fabricar blindados. ¿Eso implica que no construirá otra factoría en la región, como en su día se dijo?

-Ambas cosas son compatibles. La una no quita la otra. Lo que está claro es que la industria de la defensa va a ser un tractor para el desarrollo de la región, indudablemente.

-Y esa compra del Tallerón, ¿acaba con los planes de Indra para comprar Santa Bárbara o también son compatibles?

-Eso es algo completamente ajeno a mí. No soy la persona adecuada para responder a esa pregunta.

-Otra de defensa. ¿Cómo va la búsqueda de terrenos del consorcio Tess Defence para hacer su propia fábrica en Asturias? Se habló de Langreo, de Siero...

-Si aún no se ha comunicado nada es porque no es el momento. Debemos ser cautos sobre cómo se comparte la información en temas estratégicos y delicados. Son las empresas las que deben decidir cuándo se hacen determinados anuncios.

-¿Esos planes siguen en pie?

-Si no ha habido una información contraria...

-Y Escribano, ¿hará finalmente un centro de producción en las baterías de Avilés o en algún otro lugar?

-Debemos mantener discreción.

-De vuelta al Tallerón. ¿Hastá que punto es preocupante la situación de Duro, con un ERE sobre la mesa?

-El Principado mira siempre con preocupación este tipo de situaciones. Estamos haciendo un seguimiento muy cercano y daremos todo el apoyo que esté en nuestra mano. La posición del Principado es conocida: instar a que se cumplan las mejores condiciones para los trabajadores e instar a la SEPI a que mantenga su colaboración, porque al final es un actor principal en estas reestructuraciones que facilitan que el tejido de las ingenierías se mantenga. Es fundamental para la región.

-Más dudas. ¿Le preocupa que Arcelor no ejecute buena parte de la inversión para la que recibió cientos de millones en ayudas?

-Lo que puedo decir en relación al acero es que Asturias está empujando, ya no solo a nivel nacional, sino también europeo, para defender la industria siderúrgica. Un asunto que lidera el consejero de Hacienda (Guillermo Peláez) al que estoy acompañando como asesor. Hemos presentado un dictamen en el Comité de las Regiones de la Unión Europea (UE) hace dos semanas. Con ese dictamen, lo que se pretende es que se puedan ejecutar de una manera ágil todas las medidas que se plantean en el Plan del Acero de la UE. Todo eso va a hacer que la industria siderúrgica tenga más facilidades a la hora de afrontar el futuro.

-Tras el traslado de parte de los servicios a India y Polonia, ¿teme más deslocalizaciones en Arcelor?

-No lo calificaría como temor, me parece una palabra un poco excesiva. Estamos haciendo un seguimiento muy cercano a todo este asunto y esto nos ofrece una gran seguridad.

-EDP estará en disposición de producir hidrógeno verde en Aboño en unos meses, pero echa en falta clientes. ¿Qué se puede hacer?

-Atraer clientes no es un cometido de la Oficina Económica. Dicho esto, tenemos que sentarnos con ellos y ver qué tipo de ayudas necesitan para hacer rentable el negocio.

-¿Pagará muy cara Asturias la descarbonización?

-La descarbonización es un reto. Se han llevado a cabo ya pasos muy relevantes en la región. Honestamente digo que Asturias está ejecutando bien este complejo proceso.

-Una de las mejores noticias en los últimos tiempos es la inversión de Sunwafe para fabricar en la Zalia obleas destinadas a parques solares. ¿Maneja plazos?

-Permítame que los plazos queden dentro de las conversaciones que tenemos con la empresa. Lo que sí puedo decir es que estamos trabajando fuertemente para acompañarla en este proceso. Y que ha recibido una subvención de 200 millones y el apoyo de Moncloa. Eso ya da claramente a entender la importancia del proyecto.

-¿Se abre al fin la espita del desarrollo de la Zalia?

-La Zalia no solo cuenta con este proyecto, tiene sobre la mesa otros potenciales proyectos. Estamos haciendo lo posible para que su desarrollo sea una realidad en esta legislatura.

-¿Qué proyectos?

-Potenciales proyectos. Hay unos más maduros que otros, pero por confidencialidad no podemos contar nada aún... Me encantaría hacerlo, sería el primero en decir todo lo que tenemos sobre la mesa. Pero no puedo hacerlo, por ahora.

-La Zalia es la "trastienda" de El Musel, que acaba de iniciar etapa con Nieves Roqueñí al frente. ¿También participan en la canalización de inversiones en el Puerto de Gijón?

-Tenemos un contacto permanente con El Musel, es fundamental para el desarrollo de Asturias. Pero la gestión portuaria no es mi competencia.

-¿Qué opina de las condiciones fijadas por el Gobierno a la opa del BBVA sobre el Sabadell, con evidente derivada asturiana? ¿Tiene sentido congelarla tres años?

-Se han fijado unas condiciones que sirven para proteger el empleo, las oficinas, el crédito a pymes... para asegurar el tejido bancario actual, que efectivamente afectan a Asturias directamente. La posición del Principado está muy alineada con este documento del Consejo de Ministros. Estamos de acuerdo.

-¿Logrará Costco acogerse a la nueva ley de proyectos estratégicos para agilizar su gran superficie comercial en Siero?

-Costco, como las otras tres empresas que hasta ahora han solicitado acogerse a la ley, ha presentado su proyecto de inversión. En estos momentos se está siguiendo el cauce establecido por la norma, que es la evaluación por parte de la Agencia Sekuens. Y una vez que se elabore el informe, se publicará el resultado de dicha evaluación.

-Adrián Barbón dijo hace semanas en Madrid que Asturias, más que el infierno fiscal que algunos ven, va camino de convertirse en un paraíso. ¿Era un eslogan?

-Vamos a basarnos en datos para ver si estamos más cerca de un infierno o de un paraíso. Miremos el primer trimestre de 2025. Tenemos un balance positivo de 36 empresas: 55 empresas han venido y 19 se han marchado. Eso ya es un indicador. De esas 55 empresas que han venido, más de 40 proceden de Madrid. Otro dato bastante importante. El año pasado se captaron de inversión extranjera en Asturias casi 620 millones. Algo que también es un dato relevante. Respecto al paro, comparando con 2019, la diferencia está en torno a 18.000 desempleados menos. Eso teniendo en cuenta que tenemos 24.000 trabajadores más. Seamos objetivos: todos estos datos no se corresponden con un infierno fiscal.

-O sea, la fiscalidad de Asturias atrae inversiones.

-Claro. En estos tres meses de trabajo ya tenemos en nuestro radar casi 60 inversiones diferentes con el potencial de atraer para la región 5.000 millones en total. Los números no engañan. Muchos de esos proyectos se irán conociendo con el tiempo.

-Defina la coyuntura económica de Asturias.

-Estamos en un momento muy positivo. Los datos así lo avalan. El nivel de inversiones y el deseo de invertir que tenemos en Asturias es esperanzador. Nuestra misión consiste en cuidar y en mantener a las empresas que están en la región y también en darles una bienvenida acogedora a las que quieran venir.

-¿Qué objetivo fundamental se marca para su primer año?

-Uno de los principales objetivos que tenemos es que la Zalia sea una realidad. Estamos dando pasos muy importantes. Soy muy optimista.