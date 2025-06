Borja Fernández, coordinador de Unión Rural Asturiana (URA): "Plantar los tractores en Uría sirvió"

Borja Fernández (Soto de Rey, Ribera de Arriba, 1991) se puso al frente de URA en enero de 2024 y un mes después la organización colapsó más de 24 horas la calle Uría de Oviedo con los tractores en protesta para reclamar mejoras para el medio rural. URA afronta ahora las elecciones que lleva reclamando desde que se fundó en 2022. Es nueva en el tablero del campo asturiano –cifra en 488 sus simpatizantes– y aspira a colarse en el Consejo Agrario.

-Insistió mucho en las elecciones, ¿satisfecho?

-A medias, están hechas a medida para que todas las organizaciones saquen representación. Todo el que llegue al 10% de los votos ya se entiende que es representativo, da igual que saques 1.000 votos al segundo, vas a tener el mismo peso. Es inaceptable. Se ha hecho así porque hay organizaciones que van a tener muy poco apoyo y en la Consejería de Medio Rural les interesa que sigan ahí.

-¿Por qué votar a URA?

-Mucho antes de que se fundase URA ya escuchaba en las ferias y en los chigres que los sindicatos de siempre no funcionaban, que los problemas no se llevaban a la mesa del consejero y que esto tenía que cambiar porque no podía ser que los mismos llevasen ahí veintipico años. Ahora hay una oportunidad de cambiarlo, la gente tiene que darse cuenta de que el sector necesita aire fresco. En la crisis de la tuberculosis en Tineo o con la de Ternera Asturiana, salvo URA nadie da la cara..

-Le echan en cara que no es profesional del campo, ¿podrá votar el próximo 17 de julio?

-Soy de un concejo donde nunca existieron los ganaderos a título principal. Ribera de Arriba, Morcín y Riosa siempre han tenido familias con ganadería y un trabajo adicional, y en mi casa así sigue siendo. Mi concejo no es comparable a otras zonas de Asturias donde las explotaciones dan para vivir exclusivamente; aquí, históricamente las familias tenían miembros en la mina, en la fabrica de explosivos o en la central térmica, y a la vez una explotación ganadera en casa. No voy a votar porque el régimen al que cotizo en la Seguridad Social no es el agrario, pero la explotación de mi casa esta a mi nombre y pago como es debido todos los impuestos.

-Hace algo más de un año URA con otra organización plantó los tractores en medio de la calle Uría. ¿Sirvió para algo aquella protesta?

-Ese día marcó un antes y un después. Fue la primera vez en la historia que el sector no se movió de Oviedo sin un acuerdo por escrito. Hay muchas ayudas que se han puesto en marcha a partir de exigencias nuestras, como por ejemplo las ayudas a la sequía, las del mosquito, aún sin pagar… Pero si tengo que quedarme con algo, sin duda, es con que URA ha conseguido que el sector se levante y diga "aún seguimos aquí". Lo conseguimos en Oviedo metiendo doscientos y pico tractores en Uría y durmiendo allí, y lo conseguimos en Tineo con una movilización sin precedentes en la comarca. Creo que la gente apoya a URA porque decimos las cosas como son y no como mejor suenan.

-La crisis interna en la IGP Ternera Asturiana, ¿le preocupa?

-Mucho, se ha colocado a organizaciones afines con el fin de tener el control de la misma. El dirigente de UCA ha sido colocado presidente por la puerta de atrás de la mano de Marcelino (Marcos Líndez, el consejero) y en la IGP los presidentes los tienen que poner los socios. Las organizaciones no pintan nada ahí.

-¿Qué tal con la Consejería?

-Muy a mi pesar las relaciones son casi inexistentes. Hace falta un cambio de gestión. Las organizaciones agrarias estamos para asesorar y apoyar al ganadero y agricultor, y así reza en las bases del Consejo Agrario. si no vemos la cara al Consejero y a la directora general en seis u ocho meses, ¿cómo vamos a asesorar? Por otro lado las formas con las que estos tratan al sector, como lo vivido en Tineo, donde claramente perdieron los papeles, dejan ver que el puesto les queda grande. Hace falta un giro radical, esta administración está haciendo un daño brutal al sector.

-¿Cree que servirá para algo el control del lobo?

-Sigo manteniendo que hasta que no se cuente con los cazadores el plan de gestión va a seguir siendo un fracaso. Ya lo fue antes de que el lobo entrase en el Lespre, y lo sigue siendo ahora. La administración no esta capacitada para dar una respuesta al problema tan grande que hay, las cuadrillas de cazadores, sí.

-Usted es joven para la media de edad del sector agrario. Anime a los de su generación a quedarse, algún mensaje optimista habrá en el medio rural asturiano.

-Alguno piensa que el que no haya relevo es por culpa de una maldición bíblica, y no. Esto es debido a las políticas que se llevan aplicando durante estos años en el campo. No hace falta convencer a los jóvenes para que sigan, hay cientos que quieren seguir. Lo que hay es que hacer el sector viable y atractivo, y no seguir con estas políticas sin sentido que están estrangulándonos. Haz bien las cosas, deja a la gente trabajar y ya verás cómo los jóvenes apuestan. A ver qué pasa en las elecciones agrarias, si conseguimos estar ahí apretaremos para que esto cambie.