Iniciar los estudios universitarios en Asturias en la Universidad de Oviedo ya es gratis: así es como funciona

Los estudiantes que inicien su formación universitaria en la Universidad de Oviedo en el curso 2025-2026 tendrán gratuita la matrícula en todos los grados. El Consejo de Gobierno del Principado ha aprobado este lunes el decreto que establece la gratuidad total del primer curso de grado, medida ya anunciada por el Ejecutivo. La decisión afectará a todos los estudiantes que accedan por primera vez a estudios universitarios, sin necesidad de acreditar renta ni presentar solicitud específica.

Según las estimaciones del gobierno regional, más de 4.000 estudiantes se beneficiarán de esta medida el próximo curso. “El objetivo es facilitar el acceso a la educación superior y avanzar en su equiparación con otros servicios públicos esenciales como la sanidad o la educación obligatoria”, ha indicado el portavoz del Ejecutivo, Guillermo Peláez.

¿Cómo se aplica? ¿Es necesario cumplir algún requisito económico?

La gratuidad se aplicará a quienes se matriculen por primera vez en primer curso de cualquier grado en la Universidad de Oviedo. No se exigirá un nivel mínimo de renta ni la condición de contar con una beca. La exención del pago será automática.

¿Beneficia solo a los estudiantes asturianos?

No, se aplica a todos los estudiantes. También podrán beneficiarse aquellos que procedan de otras comunidades autónomas y de países de la Unión Europea. Con ello se pretende también captar matrículas e impulsar la Universidad de Oviedo como destino de estudios, según indicó la directora general de Universidad, Cristina González.

Los estudiantes que inicien ahora el primer curso podrán llegar a estudiar gratis

El Principado ha confirmado que la medida se mantendrá durante toda la carrera si el estudiante cumple con los requisitos académicos establecidos. Se prevé así un modelo de gratuidad progresiva, que permita completar los estudios de grado sin coste siempre que se superen los créditos necesarios en cada curso. El Principado aún no tiene cerrado cómo se llevará a cabo la gratuidad en los cursos superiores al primer año, ni cuáles serán los criterios académicos concretos, pero la directora general de Universidad ha señalado que serán similares a los que ahora se exigen para mantener una beca.

¿Cómo se compensa a la Universidad?

El Gobierno asturiano ha consignado en los presupuestos de 2025 un total de 2,9 millones de euros para compensar a la Universidad de Oviedo por la pérdida de ingresos derivada de esta medida. Esta cuantía cubrirá entre el 60% y el 80% del coste previsto. El resto se aportará en el ejercicio 2026, una vez se conozcan los datos definitivos de matrícula.

La gratuidad del primer curso se suma al contrato-programa vigente desde 2023, que garantiza la financiación plurianual de la Universidad de Oviedo. Este acuerdo contempla una inversión de más de 1.000 millones de euros en los seis primeros años y un modelo basado en objetivos.

¿Y qué pasa con otros estudiantes? Las tasas llevan seis años congeladas

Junto con la gratuidad del primer curso, el Ejecutivo ha confirmado que los precios públicos universitarios se mantendrán congelados en el resto de niveles: grados, másteres y doctorado. Esta política, que se prolonga por sexto año consecutivo, ha permitido un ahorro acumulado estimado en 300 euros por estudiante respecto a los precios de 2011.

También se mantienen vigentes las exenciones ya previstas para determinados colectivos: personas con discapacidad, familias numerosas, víctimas de violencia de género o terrorismo, entre otros.

¿La gratuidad impide solicitar una beca?

No. La gratuidad del primer curso aprobada por el Principado es compatible con la solicitud de becas estatales o autonómicas. En caso de que un estudiante obtenga una beca del Ministerio de Educación, que también incluye la exención del pago de matrícula, no se duplicará el abono, pero sí podrá beneficiarse del resto de componentes de la beca, como las ayudas por renta, rendimiento académico o residencia. El nuevo sistema garantiza así que la exención directa aplicada por el Principado no excluye ni limita el acceso a otras ayudas complementarias, sino que se integra con ellas para reforzar el apoyo al alumnado.

Nuevas becas salario para estudiantes con rendimiento destacado

El Principado ha anunciado además que en los próximos meses se convocarán las primeras becas salario, dirigidas a estudiantes con expedientes académicos destacados que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica. Estas ayudas permitirán compatibilizar los estudios universitarios con el mantenimiento de ingresos para sus familias, sin necesidad de recurrir al empleo durante el curso académico.

Estos son todos los grados de la Universidad de Oviedo que se puede comenzar a estudiar gratis

Esta es la lista de todos los estudios de grado que se imparten en la universidad asturiana para el curso 2025-2026:

Ciencias y Ciencias de la Salud

Grado en Biología

Grado en Biotecnología

Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos

Grado en Física

Grado en Matemáticas

Grado en Química

Grado en Medicina

Grado en Enfermería

Grado en Fisioterapia

Grado en Odontología

Grado en Psicología

Grado en Logopedia

Grado en Terapia Ocupacional

Grado en Trabajo Social

Artes, Humanidades y Ciencias Sociales

Grado en Derecho

Grado en Criminología

Grado en Economía

Grado en Comercio y Marketing

Grado en Administración y Dirección de Empresas

Grado en Contabilidad y Finanzas

Grado en Educación Social

Grado en Maestro en Educación Infantil

Grado en Maestro en Educación Primaria

Grado en Pedagogía

Grado en Historia

Grado en Historia del Arte

Grado en Historia y Ciencias de la Música

Grado en Filosofía

Grado en Geografía y Ordenación del Territorio

Grado en Lengua Española y sus Literaturas

Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas

Grado en Estudios Clásicos y Románicos

Grado en Estudios Ingleses

Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

Grado en Turismo

Ingeniería

Grado en Ingeniería Civil

Grado en Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos

Grado en Ingeniería de Organización Industrial

Grado en Ingeniería Eléctrica

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática

Grado en Ingeniería Geomática

Grado en Ingeniería en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación

Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural

Grado en Ingeniería Informática del Software

Grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información

Grado en Ingeniería Mecánica

Grado en Ingeniería Química

Grado en Ingeniería Química Industrial

Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales

Otros

Grado en Marina

Grado en Náutica y Transporte Marítimo

Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

Dobles grados (PCEO)

Estos son los Programas de Doble Grado que oferta la Universidad de Oviedo: