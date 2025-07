El crotal electrónico de los terneros ya es obligatorio

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha cerrado el periodo ordinario de pagos de la PAC 2024 con un desembolso récord de 91 millones de euros, 3,2 millones más que en la misma fecha de 2024. Del total, casi 70 millones se abonaron antes de finalizar el pasado ejercicio. Las ayudas directas han superado los 66 millones, destacando los 27,5 millones destinados a ayudas básicas a la renta y pagos redistributivos, y los 23,8 millones en ayudas asociadas a la producción, principalmente al vacuno extensivo.

Los ecorregímenes han recibido 11,8 millones, con el pastoreo como práctica mayoritaria, y los jóvenes agricultores han percibido más de 2,7 millones, consolidando una línea en crecimiento. En ayudas al desarrollo rural, se han transferido más de 25 millones, con 18,4 destinados a zonas de montaña, casi 3 millones a ganadería ecológica y 1,7 a Red Natura y biodiversidad.

El Gobierno asturiano ha valorado muy positivamente esta campaña, que podría completarse en octubre si se redistribuyen remanentes estatales. La Administración ha agradecido el esfuerzo de entidades colaboradoras y personal técnico para cumplir los plazos y reforzar el apoyo al sector agrario como pilar estratégico.

Mariola Riera

Desde este lunes todos los terneros que nazcan en España deben incorporar un nuevo crotal, electrónico, para mejorar su identificación, pero esto es algo que no ha sentado muy bien entre algunos ganaderos asturianos, que consideran que esto complica y encarece "innecesariamente" el producto. El Ministerio de Agricultura lo implanta para dar cumplimiento a un reglamento de la UE, si bien en COAG advierten de que Bruselas no obliga a implantar el crotal electrónico. Éste, en primera entrega, es gratis, pero si el ternero lo pierde, el ganadero debe pedir uno: cuesta 3 euros, un euro más que el normal, más 4,5 gastos de envío. Mercedes Cruzado, de COAG, se muestra muy crítica. "La identificación electrónica no aporta garantías adicionales, pero sí más burocracia, más dependencia tecnológica y un coste adicional que el ganadero no puede asumir. Es una decisión sin consenso y sin planificación. La trazabilidad ya está garantizada con el sistema actual".