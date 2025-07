Tolivar, ratificado al frente de la Academia de Jurisprudencia

El catedrático de Derecho Administrativo Leopoldo Tolivar Alas ha sido ratificado como presidente de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia en una junta celebrada este miércoles en sede de l institución, en el Colegio de Abogados de Oviedo. Es el cuarto mandato que asume Tolivar, presidente de desde 2010. "Espero que sea el último mandato", expresó el catedrático. "No presenté la candidatura hasta el último día, porque había pedido que quien quisiera presentarse, que lo hiciera. La primera quincena de mayo, no se presentó nadie. Entonces, ante la posibilidad de que hubiese un vacío de poder, decidí presentarme yo. Al fin y al cabo, me encuentro todavía con fuerza para servir un poco más", indicó Leopoldo Tolivar, nacido en Oviedo en 1955.

Durante los tres mandatos del catedrático, "la academia se dinamizó mucho, se modificaron hasta tres veces los estatutos, desde 2013 tiene el título de Real, también está adscrita al Instituto de España, se ha cambiado por completo la revista jurídica de Asturias. Se han hecho cosas y se pueden hacer más, evidentemente", indicó. Un aspecto de importancia suma es que "se ha logrado una conexión institucional clara, tanto con la Junta General del Principado como con el Gobierno autonómico, antes no teníamos ninguna relación ni financiación oficial".

En estos 15 años, ha entrado una veintena de académicos en la institución, que este año cumple medio siglo desde que se refundó en 1975, tras una reunión en el Colegio de abogados de Oviedo.

Entrada de la mujer

Pero, sobre todo, Leopoldo Tolivar tiene a gala el haber dado entrada a la mujer. "Más que un objetivo, era responder a la propia inercia social, ya que en las oposiciones a jueces o notarios, la inmensa mayoría son mujeres", explicó.

Entre los actos recientes más destacados se cuenta la entrega de la insignia de oro de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia al expresidente regional Javier Fernández y el exvicepresidente regional Ramón García Cañal, por su papel en la aprobación, hace 27 años, de la normativa que dio una "garantía de continuidad a las academias". Medio centenar de académicos forman actualmente parte de esta institución.