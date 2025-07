La orquesta de la Universidad y el Rectorado acercan posturas

Músicos de la Orquesta de la Universidad de Oviedo y la institución académica acercaron posturas ayer tras la crisis generada por la renuncia de Pedro Ordieres a dirigir la agrupación. En una reunión mantenida con el Rector, Ignacio Villaverde, y la Vicerrectora de Extensión Universitaria, Pilar García Cuetos, fueron informados de los planes existentes con la formación.

"La Universidad quiere abrir una nueva etapa, dar continuidad a la orquesta, pero replanteando su encaje administrativo en la institución y haciendo ajustes", señalaron ayer fuentes de la formación musical. Tras la renuncia de Pedro Ordieres los integrantes de la formación salieron en apoyo del director en una carta denunciando, entre otras cosas, "falta de recursos y ausencia de espacios estables de ensayo". El director justificó su dimisión por el "total abandono" en que la institución académica tiene a la formación musical.

En el encuentro, los responsables de la institución académica asturiana se ofrecieron a recoger las ideas de los músicos. "Y ya sugerimos un par de ellas", indicaron en la orquesta. "Nos pusimos a su disposición para configurar el proyecto futuro", añadieron las mismas fuentes, calificando la reunión de "conciliadora". Tanto la Universidad como los integrantes de la Orquesta de la Universidad expusieron sus argumentos sobre el estado de la agrupación y los últimos acontecimientos. No son coincidentes en ciertos puntos aunque apuestan por el diálogo para reconducir la situación. Indican desde la Orquesta que la Universidad se comprometió a facilitar más información cuando esté más definido el proyecto. Desde la institución académica se había apuntado, días atrás, tras presentar la renuncia Pedro Ordieres, que el Vicerrectorado trabaja en "la forma más adecuada de integrar este magnífico proyecto en la estructura de la Universidad". Pretende proceder, según explicaron, "a la convocatoria oficial de un puesto de dirección del coro y la orquesta universitaria".

Los músicos agradecen a Pedro Ordieres su "importante labor" al frente de la agrupación. Entienden también que su encaje en la institución académica asturiana es "potestad" de la Universidad y valoran que sus representantes les hayan recibido. Pedro Ordieres dirigirá por última vez a la orquesta hoy, a las 18.30 horas, en el Congreso que organiza la Asociación Española de Estudios Literarios Hispanoamericanos. La actuación en el patio del edificio histórico de la Universidad será su despedida de la agrupación musical tras presentar su renuncia.

Ordieres llevaba nueve años al frente de la Orquesta de la Universidad. Un proyecto que puso en marcha su padre, Alfonso Ordieres, en 1979 y que se interrumpió en 1985 para ser recuperada años más tarde. Su hijo Pedro cogió el testigo y hoy se despide lamentando, entre otras cosas, que, tras el desalojo de Minas, no se les hubiese facilitado un local de ensayo, y que hayan tenido que pedir al Conservatorio que los acogiese. "En febrero me indicaron que no había más presupuesto", aseguró.