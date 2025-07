Reacciones políticas a la "poca claridad" del Gobierno con los cercanías en Asturias: IU habla incluso de "maltrato"

La respuesta del Gobierno central sobre la remesa de trenes de cercanías prometidos para Asturias, evitando dar plazos respecto a su llegada —cuando había sido prometida para el año 2026—, ha provocado críticas de todos los grupos políticos de la Junta General, salvo del PSOE.

El Ejecutivo, en una respuesta parlamentaria remitida a los diputados asturianos del PP, que se habían interesado por los plazos de los nuevos convoyes, aseguró que los mismos se mandarían a Asturias "tan pronto como sea posible", como publicó LA NUEVA ESPAÑA. De este modo, el Gobierno evita dar plazos al no citar 2026, la fecha prevista, y que en sectores ferroviarios se calificaba ya como "imposible". La afirmación del Gobierno ha provocado enfado en los grupos políticos, incluso en Izquierda Unida, socio del PSOE –que guarda silencio– en el Gobierno regional y también de los socialistas en el Ejecutivo de Pedro Sánchez a través de Sumar.

El PP se mostró muy crítico, en palabras de la diputada asturiana Mercedes Fernández, quien fue una de las parlamentarias que trasladó la pregunta en el Congreso.

"Desde que se produjo el timo de los trenes de cercanías en Asturias, que se licitaron en febrero de 2019 y no entraban por los túneles, la respuesta a cuándo estarán disponibles en Asturias no obtiene respuesta. Adif, dirigida por Isabel Pardo de Vera, y Renfe se pelearon por las culpas, pero Asturias sigue sin trenes de cercanías. En 2026 no llegarán, porque el Ministerio de Transportes engaña a los asturianos; nada se cumple", destacó la expresidenta del PP asturiano. "La gestión ministerial de Transportes es un auténtico desastre. No comprometen fecha alguna porque saben cuáles son sus compromisos prioritarios, y entre ellos no se encuentra Asturias", recalcó Fernández, clamando contra "la opacidad" del Gobierno, que "solo contesta con evasivas".

Para Gonzalo Centeno, diputado de Vox en la Junta General, "los prometidos trenes de cercanías para Asturias, esos que sí caben por los túneles, a entregar en el año 2026 según el pacto de La Castellana firmado por los socialistas, parecen adolecer del retraso monumental que la gestión del ínclito Óscar Puente imprime a todos sus actos". Según Centeno, "para la organización llamada PSOE, los problemas de Asturias son irrelevantes frente a la oleada de casos de corrupción que se les viene encima". Y añade: "Eso sí, Rodalies para Cataluña, las que haga falta". Delia Campomanes, diputada de IU en el Parlamento asturiano, se mostró especialmente crítica en el asunto pendiente de los cercanías: "El Gobierno tiene que ser claro: no sirven las excusas ni más retrasos. Tras el fiasco inicial por ese encargo erróneo de unidades, se dijo que el nuevo material rodante llegaría en 2025 o en 2026. Y esos plazos tienen que cumplirse porque no existen excusas para más demoras", destacó. "La opacidad nos hace desconfiar de lo que ya es un auténtico maltrato a Asturias, y desde Convocatoria por Asturies exigimos respeto a los plazos , a los compromisos y, sobre todo, a los asturianos y asturianas. Otra cosa sería, simple y llanamente, impresentable", añadió Campomanes.

Covadonga Tomé, del grupo mixto, ahora en Somos, adoptó una posición similar: "Nos preocupa esta falta de concreción del Gobierno una vez más. A estas alturas, los retrasos en la entrega de estos trenes ya pueden considerarse una tomadura de pelo a los asturianos y las asturianas. Exigimos que aclaren ya si los trenes estarán en tiempo y forma".

Adrián Pumares, de Foro, concluyó que "resulta evidente que el Gobierno de España no cumplirá con su compromiso de hacer llegar los nuevos trenes a Asturias en el primer semestre de 2026".