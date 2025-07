La innovación tecnológica, clave para garantizar el futuro del campo

El sector agroganadero es estratégico, básico para garantizar la soberanía alimentaria, y sus profesionales deben ser reconocidos socialmente. Además, sus explotaciones necesitan ser rentables para ser atractivo, garantizar el relevo generacional y atraer emprendedores.

Así lo destacaron en líneas generales los participantes en el "Circuito Planeta Agro, la voz del mundo rural", organizado por LA NUEVA ESPAÑA y Prensa Ibérica e impulsado por AgroBank, celebrado en la sede del periódico en Oviedo.

En la mesa redonda, bajo el título "Los retos de la ganadería asturiana: la producción de leche y carne en el nuevo orden mundial, rentabilidad y aprovechamiento de las nuevas tecnologías al servicio del campo", aportaron sus reflexiones Alfonso del Portillo, director de AgroBank en la zona territorial del Norte; Rocío Huerta, directora general de Ganadería y Sanidad Agraria del Principado; Ramón García Gómez, director de Aprovisionamiento, Relación con el Socio y Relevo Generacional del Grupo Central Lechera Asturiana (CLAS) y José Ramón García, "Pachón", ganadero y en calidad de presidente de la junta gestora de IGP Ternera Asturiana.

Al inicio del acto intervino Emilio Cuadrado, director comercial de CaixaBank en Asturias y Cantabria, quien destacó el compromiso de la entidad con el campo y su futuro, con "desafíos" por delante como garantizar la rentabilidad económica y asegurar el relevo generacional. En este sentido, dijo Cuadrado, apostar por la innovación es muy importante, "pero también por el arraigo. Por eso tenemos nuestros profesionales, que conocen el sector, para acompañar a los que están en el campo a buscar soluciones a retos como la sostenibilidad, la digitalización y ser productivos". Porque, añadió, "el campo no es solo rentabilidad económica, que es necesaria, sino también cultura, paisaje, identidad... Queremos ser su aliado estratégico".

Alfonso del Portillo destacó las dificultades para atraer gente joven al campo. "Un componente muy importante en el relevo generacional es la tecnología, que es la clave para conseguir proyectar el sector agroalimentario como algo atractivo y con futuro".

Rocío Huerta ve necesario adaptar el sector a los nuevos tiempos. "El modelo propio de las explotaciones en Asturias es sostenible, pero hay que adaptarse al siglo en el que estamos. Nuestras granjas familiares deben dar el salto de calidad, para mantener esa rentabilidad económica pero también cuidar el aspecto social de las mismas. Es decir, que nuestros agricultores y ganaderos sigan viviendo de ello, pero hay que revertir que es una actividad que ocupa las 24 horas del día. La innovación y la tecnología son claves para ello", opina la directora de Ganadería.

Para garantizar el relevo generacional y mantener la actividad en el medio, Huerta se refirió a varias iniciativas que lleva a cabo el Principado, como el plan "Incorpórate al Agro", que permite ayudar a gente de hasta 51 años a la que le interesa mantener o recuperar la actividad agroganadera familiar. "Ahora se permite además la diversificación", añadió.

Otras iniciativas dependen del Banco de Tierras, que facilita el alquiler de tierras a gente interesada. "La intermediación da más seguridad al arrendatario a la hora de la devolución al final del contrato, en los pagos...", reseñó la directora. El Banco de Tierra otorga además ayudas a la sucesión de explotaciones con el fin de ayudar a que sigan abiertas: "Van destinadas a parientes en tercer grado o incluso gente ajena a la familia, no de padres a hijos".

Con todo, Rocío Huerta asume que uno de los principales problemas es la falta de mano de obra, "algo que sufren otros sectores, no solo este. Competimos con ellos para captar empleo". Y destacó las salidas laborales aseguradas de los estudiantes en el IES de Luces (Colunga), con especialidades agroganaderas. "Prácticamente salen contratados, hay muchas ofertas. Ese es el camino: la formación. Y también recurren a mano de obra extranjera como se está haciendo en el resto de Europa", dijo.

Ramón García habló de las cooperativas y su "papel clave" para afrontar el principal reto de campo, "como coincidimos todos", que no es otro que el relevo generacional. "Hay que ayudar y buscar fórmulas para conciliar. Nosotros somos claves en conectar a la gente que se va y la que quiere venir", dijo.

"Ganadero no se hace uno, sino que se nace", reseñó José Ramón García Alba, en referencia a la dureza y exigencia de la profesión. En su opinión, para atraer a gente "las explotaciones deben ser rentables por sí mismas. Vivir de subvenciones no es normal. Y mientras no haya rentabilidad no podemos hablar de relevo generacional", advirtió.

Del Portillo: "El ganadero merece reconocimiento social"

Alfonso del Portillo. / F. R.

"El ganadero merece reconocimiento social. Debe verse su figura como la de un empresario, no solo como una persona que tiene vacas, sino que genera una producción de leche y carne que aporta valor a la sociedad", opina Alfonso del Portillo, director de AgroBank. "Nadie piensa en hacerse ganadero si no tiene tradición familiar, pero si se ve la ganadería como una empresa, sí hay posibilidad de formarse e iniciarse en ello".

Del Portillo considera que entidades como AgroBank tienen la "misión" de estar al lado de estos empresarios con personal especializado. "El cambio tecnológico que se está produciendo es fundamental y hay que ayudarles y facilitarles la financiación necesaria para su desarrollo. Si no la tienen es muy difícil que puedan llevarla a cabo", añadió.

Huerta: "La carne asturiana conquista nuevos mercados"

Rocío Huerta. / F. R.

La directora general de Agroganadería del Principado, Rocío Huerta, considera crucial que Asturias mantenga el estatus de comunidad libre de tuberculosis bovina logrado hace ya cinco años. "Tener esa imagen facilita mucho la comercialización de nuestra carne. Es un momento bueno, estamos viendo cómo llegamos a mercados que nunca fueron compradores nuestros, y ahora lo son, como los países del norte de África".

Huerta cree que hay que trabajar para mostrar una buena imagen de la región. "Necesitamos ponernos en valor y a partir de ese estatus sanitario defender la calidad de nuestra carne, la producida aquí es muy sostenible. Hay que incidir en eso, concienciar al consumidor de que la carne y la leche de Asturias tienen una garantía, un marchamo de calidad muy alto", apunta.

Ramón García: "Las granjas se han profesionalizado y crecido"

Ramón García. / F. R.

"La evolución de estos años en Asturias ha sido descendente en ganaderías", apuntó Ramón García, director de Aprovisionamientos, Relación con el Socio y Relevo Generacional del Grupo Central Lechera Asturiana (CLAS). Pero esto no ha influido en una bajada de la producción lechera, todo lo contrario. "El volumen se ha mantenido, con ligeros aumentos incluso. Pese a cerrar en cinco años una cuarta parte de las granjas, hablamos de un 7% de ceses anuales, la producción se ha mantenido porque las explotaciones que se quedaron han crecido y se han profesionalizado", apuntó García. No obstante, de unos años para acá no se cubre la pérdida de producción con los cierres. "Este año, de enero a mayo, ha sucedido lo mismo. Tenemos que ver si es algo coyuntural o estructural", apuntó.

García: "Animo a la gente a pedir ternera asturiana"

José Ramón García Alba. / F. R.

"Estamos en la época de viajar. Así que lo que pido es que allá donde vaya la gente de vacaciones pida carne asturiana", reclamó José Ramón García Alba, "Pachón", que preside la gestora de la IGP Ternera Asturiana. Se queja este ganadero de Tineo de que la industria sea reacia a subir los precios de la carne –que han aumentado considerablemente en el último año– por temor a que se venda menos. "Yo no creo que pase esto. Aunque el kilo de filetes estuviera a 21 euros en la carnicería, lo que permitiría subir el pago al productor unos 9 o 10 euros, todavía hay margen para meterlos en el menú del día. Por 5 euros sale el plato principal de carne. Y sobra bastante, porque el menú lo están cobrando a 15 euros. Nadie se queja de pagar el pescado a 25 o 30 euros, pero sí con la carne. Tenemos que asegurar la rentabilidad de las explotaciones, es lo básico", dijo.