Pumares reclama “transparencia” en las elecciones agrarias y acusa al consejero Marcos de “estropearlo todo”

El portavoz de Foro Asturias en la Junta, Adrián Pumares, ha cargado este martes contra la gestión del consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, en relación con las elecciones agrarias y la gestión del lobo.

En el marco de una rueda de prensa que ofreció en Oviedo para valorar la convocatoria de urnas en el ámbito agrícola regional, por vez primera en 23 años, Pumares ha celebrado que finalmente se haya activado el proceso electoral, “una muy buena noticia que permitirá, por fin, dar voz al campo asturiano”.

Sin embargo, ha reclamado que esta convocatoria se desarrolle “con transparencia”, en alusión a que dos organizaciones agrarias, UCA Y COAG, han recurrido judicialmente el proceso y han reclamado su aplazamiento ante posibles irregularidades.

“Después de 23 años, lo mínimo que hay que reclamar es transparencia”, insistió Pumares, quien no escatimó críticas hacia el consejero Marcelino Marcos: “Lo que quiero preguntar es: ¿Por qué todo lo que toca lo estropea? Todo lo que depende de Marcelino Marcos termina como el rosario de la aurora”.

Según el portavoz de Foro, el tiempo transcurrido sin comicios agrarios ha sido “más que suficiente para dialogar con todas las organizaciones del sector y garantizar un proceso electoral limpio, sin conflictos”.

Críticas al PSOE

Pumares aprovechó su intervención para extender sus críticas a la gestión general del PSOE en materia agraria, centrando buena parte de su discurso en el conflicto por el control del lobo. Tildó de “dantesca” la reciente comparecencia del Consejero sobre la cuestión y acusó al PSOE de “ocultar información” y de “abandonar a los ganaderos”. “Quien está poniendo en verdadero riesgo el futuro de la ganadería asturiana son los socialistas, tanto en Asturias como en España. Luego tienen su juego de decir una cosa aquí y otra en Madrid, pero no engañan a nadie”, denunció.

Pumares reprochó la “falta de transparencia” en los controles sobre la población de lobos. Preguntado por las afirmaciones de Marcelino Marcos sobre la existencia de controles en marcha, se mostró tajante: “Lo cuestiono porque no se está siendo transparente con los datos. No están haciendo lo que tienen que hacer y por eso lo esconden”. A juicio del diputado de Foro, “mientras el PSOE siga gobernando, tanto en el Principado como en el Gobierno central, el problema con el lobo no va a hacer más que crecer”.

Adrián Pumares instó al titular de Medio Rural a que “deje de tomar el pelo a los ganaderos asturianos” y a que “actúe con claridad, seriedad y transparencia”.