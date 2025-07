Chamorro y los dos asturianos del CGPJ, de acuerdo: urge un nuevo palacio de justicia para Oviedo

Jesús Chamorro, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, ha declarado esta mañana que no descarta la posibilidad de que el concejo de Siero albergue el futuro Palacio de Justicia.

“No lo rechazamos necesariamente. Es verdad que lo razonable o lógico es que la sede judicial esté en la capital del partido judicial, pero creo que hay sitios donde no es así, por ejemplo la de Barcelona en el municipio de Hospitalet”, ha señalado Chamorro en el marco de una visita de los dos miembros asturianos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Bernardo Fernández y Alejandro Abascal, al Palacio de Justicia de Oviedo, ubicado en Llamaquique.

El objetivo de este encuentro se centraba en que los dos integrantes del órgano de gobierno de los jueces a nivel nacional conocieran de primera mano las numerosas deficiencias de este edificio, que entró en servicio en el año 2001 y que está emplazado en el centro de la capital del Principado.

Chamorro ha subrayado que “Asturias, Oviedo y los ciudadanos asturianos merecen una justicia eficaz, que la tienen, pero también una justicia con unos medios que estén a la altura de esas necesidades y de esa calidad que tiene la justicia en Asturias”.

Esta demanda de los jueces, ha agregado el presidente del Tribunal Superior de Justicia, se traduce en “un palacio de justicia para una justicia del siglo XXI, que nos permita a los profesionales tener espacios para formación, espacios para policía en reuniones, espacios para hacer actividades anexas a lo estrictamente jurisdiccional; pero, sobre todo, sedes judiciales que sean cómodas para los ciudadanos y para los profesionales”.

Jesús Chamorro no ha querido optar entre un emplazamiento u otro. “Ese tipo de evaluaciones no las voy a hacer. Lo que queremos es que la Administración competente, el Gobierno regional, nos proporcione ese edificio o ese conjunto de edificios que nos solucionen esta circunstancia. Dónde se ubica o no se deja ubicar es una cuestión que no me corresponde a mí valorar. Es el Gobierno regional el que tiene que hacer la propuesta y una vez que tengamos una propuesta de ese tipo, la valoraríamos”.

Lo que sí ha querido el presidente del Tribunal Superior de Asturias es “agradecer muy especialmente al alcalde de Siero que haya movido en ese sentido un peón y que haya hecho el ofrecimiento que ha hecho”.

El Juzgado de Violencia de género, prioridad de Bernardo Fernández

Bernardo Fernández ha definido como “objetivo principal a medio plazo“ el disponer de “un Palacio de Justicia que resuelva el problema fundamentalmente de Oviedo”. A juicio de Fernández, “no cabe descartar en principio nada, pero hay que encontrar alguna solución de transición que el Gobierno regional está buscando y vamos a intentar que tenga una solución razonable”. A juicio de quien fuera vicepresidente del Principado en los años 80 del siglo pasado, “la situación que hay en el Juzgado de Violencia de Género que acabamos de ver es la antítesis de lo que debe ser un juzgado de violencia de género. Y con esto queda dicho todo”.

Alejandro Abascal compromete ayuda "desde Madrid"

Por su parte, Alejandro Abascal, magistrado y también vocal del Consejo General del Poder Judicial, se necesita “una solución urgente para los tribunales de instancia”. Abascal ha añadido que “la implementación de la nueva estructura judicial va a requerir un esfuerzo por parte de las administraciones prestacionales”. Y ha apostillado que “la intención de nuestra visita de hoy es escuchar a la sala de gobierno, escuchar a los compañeros, a través de su presidente e intentar desde Madrid aportar todo nuestro conocimiento para buscar soluciones para una justicia más eficaz, más del siglo XXI, pero sobre todo eso más fácil para el ciudadano, que al final es de lo que se trata”.