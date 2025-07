Make la aldea great again: la receta para evitar la extinción de los pueblos en Asturias

El experto en desarrollo rural Jaime Izquierdo publica "Una nueva economía para la aldea del siglo XXI" (KRK Ediciones) un ensayo breve escrito para llamar la atención sobre dos cuestiones esenciales. En primer lugar, "advertir de los riesgos que corremos con la extinción de esta pequeña e inteligente entidad de población, encargada durante milenios de gestionar con éxito el campo que ella misma había creado". En segundo lugar, proponer "una política de Estado para la aldea, una política de aldea para el Estado", es decir el inicio de un itinerario de rehabilitación para que la aldea, actualizada y cosmopolita, vuelva a ser funcional y encuentre su sitio en la sociedad contemporánea. En estas dos páginas se publica un extracto del nuevo ensayo de Izquierdo

Durante varios miles de años –desde el primer neolítico hasta la consolidación definitiva de la sociedad industrial a mediados del siglo pasado– esta pequeña estructura urbana de organización celular que llamamos aldea demostró que era posible generar economía y ecología conjuntamente; que los seres humanos organizados en comunidad y vinculados afectiva y efectivamente a la tierra –al humus que les daba el sustento y el atributo esencial como "los seres de la tierra"–, podían crear con su trabajo riqueza, armonía paisajística y funcionalidad ecosistémica; que podían integrarse en la naturaleza sin distorsionarla, al contrario, enriqueciéndola a través de la creación de miles de variedades de nuevas semillas y razas ganaderas adaptadas al medio; y que la naturaleza doméstica y silvestre podían, en ocasiones, coexistir en simbiosis combinando cultura, tecnología y recursos naturales.

Ninguna otra civilización humana –silenciosa, humilde y universal como fue la aldeana– fue capaz de tanto acierto ecológico y de mantenerse durante tanto tiempo sobre la Tierra –el planeta– y sobre la tierra –la localidad–, y ninguna otra cayó tampoco en tan escandaloso olvido, cuando no en un injustificado desprecio y un inmoral apartheid cultural.

El largo periodo de tiempo de la historia universal en el que fuimos campesinos y, por ende aldeanos, fue el único en el que los humanos fuimos capaces de integrar racionalidad, tecnología y ecología en la gestión idónea del territorio. Desde cada aldea, desde todas y cada una de ellas, más de diez mil años de cultura humana nos contemplan. Ninguna otra civilización fue capaz de dejar los territorios donde se asentó con una diversidad ecológica mayor que la existente antes del inicio de su periplo.

Lo paradójico de todo ello es que ahora que las "modernas y avanzadas" sociedades urbano-industriales, hipertecnológicas y megalopolitanas, caminan hacia el colapso y sus élites científicas e intelectuales están buscando producir economía sin emitir CO2, avanzar en biotecnología, conservar la biodiversidad, ser sostenibles, organizarse como ecosistemas, producir en economía circular… ahora que, incluso yendo más allá de lo imaginable, los magnates capitalistas más extremos, futuristas y causantes de tanto descalabro, dan por perdida la Tierra y, en una desesperada huida hacia adelante, apuntan a colonizar Marte para reiniciar allí la vida. Ahora que ya no sabemos estar sobre la tierra y sobre la Tierra. Ahora que cortejamos con el desastre, parece inconcebible que no hayamos reparado en una realidad incuestionable: durante milenios, y hasta hace apenas unas décadas, gracias a los campesinos y su proverbial forma de interpretar la economía, la ciudad y el campo –la urbe y la aldea– habíamos encontrado y desarrollado unas fórmulas de manejo que nos permitían propiciar un equilibrio perfectamente ensamblado –todavía visible a poco que uno mire el territorio con una mínima sensibilidad geográfica– entre naturaleza, cultura, comunidad local y economía. Cuando nos referimos a la aldea en estos términos, no estamos alentando un regreso al pasado –al pasado nunca se regresa– sino una revisión, una reflexión sobre los valores y capacidades perdidas, que nos inspiren para diseñar la aldea del futuro.

Explorando el espacio exterior

No en vano, la aldea guarda en su memoria los principios activos que pueden sacar a la humanidad de su laberinto. Si algún papel relevante le corresponde a la ciencia regional es rescatar del marasmo en el que vivimos esos sólidos principios de la aldea, actualizarlos y reactivarlos para volver al sentido común. El futuro de la humanidad, del país, de Asturias, será más viable si recuperamos el equilibrio entre campo y ciudad y dejamos de alentar una economía que solo concibe el progreso desde el crecimiento de las ciudades, desde la hipertrofia urbana y la hipotrofia rural.

El futuro de nuestra especie depende más de convertir la aldea de Moal, o de Asiegu, en lugares apetecibles para vivir que embarcarse en naves espaciales para emigrar desterrados a Marte. Por eso, en más de una ocasión, en broma y en serio, había propuesto la creación de una "agencia especial" –una especie de NASA– que, en lugar de la exploración del espacio exterior al planeta, se planteara como objetivo la exploración del espacio exterior a la ciudad, el rural de la aldea, como lugar ideal para vivir.

Todas las aldeas son pueblo, no todos los pueblos son aldea

La aldea, por definición, es una antiquísima, inteligente y mínima estructura urbana asentada en un territorio que, utilizando de forma combinada técnicas neolíticas propias de la agricultura, la ganadería, la fruticultura y la silvicultura y adaptándose a los recursos locales disponibles, creó alrededor de su discreto y bioclimáticamente asentado caserío –urbe– un inteligente y complejo sistema territorial de producción agroalimentaria, energética y ecosistémica –paisaje en mosaico– operando en sus tres ámbitos territoriales complementarios: el "ager", el lugar propicio para el cultivo agrario; el "saltus", el terreno no cultivado, situado entre lo agrario y el monte, propicio para el aprovechamiento ganadero y la recolección —rozu, por ejemplo— o la plantación de castaños y, por último, la "silva", el monte, arbolado y boscoso o no, el territorio másasilvestrado, menos doméstico, del universo aldeano.

Esos cuatro ámbitos territoriales constituyen y dan sentido y función a la aldea. Porque el caserío de la aldea, el conjunto de casas asentadas en el territorio y organizadas en comunidad, la pequeña urbe aldeana, no lo es si no ejerce como cerebro, como núcleo, del resto del territorio. Cuando la aldea deja de realizar las funciones agroecológicas que le son propias, cuando desde su urbe no maneja el ager, el saltus y la silva siguiendo un orden predeterminado y regulado por sus ordenanzas, deja de ser aldea. Si se desentiende de la gestión de la tierra y se reocupa para otros fines –segunda residencia, turismo rural…—, deja de ser aldea para convertirse en una urbanización en el campo.

Política Prosalvaje y prejuiciosa

Contra la aldea se organizaron en el pasado siglo XX dos fuerzas antagónicas, de sentido contrario, pero igualmente demoledoras: la política económica industrial polarizada, intensiva, de concentración, que a partir de los años cincuenta propició la inviabilidad económica/ecológica de la aldea, provocó el éxodo rural y el abandono de las tierras no aptas para la intensificación agraria; y la política de conservación de la naturaleza, que despuntó en la década de los ochenta, e ignoró la preexistencia de una cultura y una economía campesinas –distintas de las industriales y benéficas para el medio ambiente– que no solo habían conformado ecológicamente el territorio sino que, reformuladas, deberían constituirse en la piedra angular de la futura conservación de la naturaleza. La política industrial fusiló a la aldea y la conservacionista le pegó el tiro de gracia, de desgracia más bien.

Política a la altura de la complejidad de la aldea

Conocemos, gracias principalmente al trabajo de etnógrafos, geógrafos, historiadores agrarios y antropólogos, cómo eran y cómo funcionaron las aldeas hasta la consolidación de la sociedad industrial. Sabemos cómo, cuándo y por qué se desmontaron. Las preguntas que cabe hacerse ahora serían: ¿cómo tendría que ser, qué estructura, qué función y qué organización debería tener la aldea contemporánea? ¿Qué economía deberían generar y cómo hacer para que sean viables, atractivas y gratificantes las aldeas en la actualidad?

Si en el año 1959 el plan de estabilización español generó las condiciones para la exitosa implantación y desarrollo de la política industrial, quizá, con menos esfuerzo inversor y más visión estratégica, podríamos ser capaces de diseñar ahora una política pública económica/ecológica para la aldea. La aldea, falta de teoría económica adaptada a sus peculiaridades y falta de una política pública pensada para su rehabilitación, está esperando que nos pongamos en marcha.

Una ilustación de Xosé Blanco ilustra la portada del nuevo ensayo de Jaime Izquierdo. Así la explica el autor: "El reloj de la aldea deja caer sobre el futuro la esencia de su pasado, los vínculos que forjaron durante siglos las comunidades campesinas con la tierra, los animales, el agua, el sol y el viento. Y en el futuro, una nueva generación, una nueva comunidad de campesinos, recibe esta herencia y la amplía con nuevas visiones que rescatan los saberes, los valores humanos de sus antepasados, e incorpora una nueva cultura, nuevas herramientas y conocimientos, para hacer que la aldea recupere su lugar en el porvenir".