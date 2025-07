Con un servicio completamente artesanal y personalizado, CYRANA, desde su tienda en Menéndez Valdés, 27 de lunes a sábado o con cita previa, transforma abrigos clásicos en chalecos modernos, estolas elegantes, cazadoras ligeras o incluso bolsos exclusivos, manteniendo el valor emocional de cada prenda y convirtiéndola en una pieza totalmente actual y exclusiva. "Nos traen recuerdos, historias con alma. Muchas veces no quieren desprenderse del abrigo, pero tampoco lo usan. Lo convertimos en algo que pueden volver a lucir con orgullo", explica la fundadora de la firma Elisa Álvarez.

Transformar antiguos abrigos en piezas de lujo / Pablo Solares

Además del valor emocional, la transformación también revaloriza económicamente el abrigo. "Un abrigo viejo y anticuado puede no tener valor en el mercado. Pero con un rediseño actual, se convierte en una pieza que puede superar los 3.000 euros en boutique, especialmente si es visón o zorro".

Las transformaciones se completan en un plazo de entre tres semanas y un mes, con atención en tienda sin necesidad de cita previa. No obstante, por volumen de clientas, también se puede solicitar cita para una atención exclusiva.En algunos casos, cuando la piel está muy deteriorada y no es posible transformarla, CYRANA ofrece un vale simbólico de 100 euros para que la clienta pueda adquirir una nueva prenda de abrigo. Para quienes deciden no transformar su abrigo, pero sí entregarlo voluntariamente porque no les emociona o prefieren otro diseño está el plan renove, donde la clienta recibe un vale especial para adquirir una nueva prenda de peletería, actual, ligera y hecha a medida.